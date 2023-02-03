Определение термина "Закон грэшема"

Закон грэшема

"одна из закономерностей денежного обращения, в соответствии с которой ""плохие"" деньги, которые менее ценятся на денежном рынке, вытесняют из обращения ""хорошие"" — высокоценимые деньги, при этом ""хорошие"" деньги уходят в сбережения. Закон основан на психологии человека, который стремится избавиться от менее надежных ценностей в пользу более надежных. Закон сформулирован во времена биметаллизма, когда золотые деньги изымались из обращения и становились сокровищем, а серебряные имели хождение. Закон неоднократно подтверждался в жизни стремлением людей предпочитать монеты из золота и серебра медным, латунным, никелевым монетам."