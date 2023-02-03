Определение термина "Закрытые торги"

Закрытые торги

аукционы, конкурсы, тендеры, в которых участие не является свободным, к которым допускается ограниченное число участников, отобранных устроителями торгов. На таких торгах все покупатели предлагают цены одновременно, в виде письменных заявок, и товар продается тому, чья цена оказалась выше.