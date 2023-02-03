Определение термина "Закрытый заклад"

Закрытый заклад

ситуация, возникающая в условиях, когда активы корпорации уже заложены и выпуск новых закладных облигаций невозможен. В этом случае корпорация может прибегнуть к выпуску т.н. беззакладных облигаций, но только в случае ее финансовой устойчивости и высокой репутации.