Определение термина "Замороженный счет"

Замороженный счет

1) банковский счет, использование которого ограничено правительством (обычно это счет для перевода средств за границу); 2) замораживание счетов производится, когда клиент продает ранее купленные, но неоплаченные ценные бумаги, а затем либо не может совершить платеж (осуществляемый в течение семи дней после совершения сделки), либо снимает со счета часть поступлений от продажи ценных бумаг до платежа на покупку. При замораживании счета в течение 90 дней клиент не может произвести никаких платежей, пока полностью не оплачена предыдущая сделка.