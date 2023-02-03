Определение термина "Заплечный ордер"

Заплечный ордер

"жарг.: ордер, дающий право на покупку не только дополнительных акций, но и дополнительных ордеров. Исполнительная цена ""заплечных ордеров"" обычно выше исполнительной цены того ордера, на котором он ""сидит"". ""Заплечные ордера"" применяются компаниями для стимулирования покупки инвесторами распродаваемых акций."