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Определение термина "Заплечный ордер"

Заплечный ордер -
ордер, дающий право на покупку дополнительных акций и дополнительных ордеров. Исполнительная цена З.О. обычно выше исполнительной цены того ордера, на котором он «сидит». З.О. применяются компаниями для стимулирования покупки инвесторами распродаваемых акций.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Заплечный ордер -
"жарг.: ордер, дающий право на покупку не только дополнительных акций, но и дополнительных ордеров. Исполнительная цена ""заплечных ордеров"" обычно выше исполнительной цены того ордера, на котором он ""сидит"". ""Заплечные ордера"" применяются компаниями для стимулирования покупки инвесторами распродаваемых акций."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Заплечный ордер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка