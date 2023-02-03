Определение термина "Запрос"

Запрос

вызов на оферту - обращение стороны, заинтересованной в покупке товаров или услуг, к потенциальному продавцу, содержащее просьбу сделать предложение о продаже. В 3. обычно указывается наименование нужного товара, требуемые показатели качества, сроки поставки и др. условия. 3. могут посылаться одновременно нескольким продавцам с целью выбора наиболее выгодного из полученных предложений. Если 3. содержит твердое обязательство купить товар, он равносилен заказу.