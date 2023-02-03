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Определение термина "Запрос"

Запрос -
вызов на оферту - обращение стороны, заинтересованной в покупке товаров или услуг, к потенциальному продавцу, содержащее просьбу сделать предложение о продаже. В 3. обычно указывается наименование нужного товара, требуемые показатели качества, сроки поставки и др. условия. 3. могут посылаться одновременно нескольким продавцам с целью выбора наиболее выгодного из полученных предложений. Если 3. содержит твердое обязательство купить товар, он равносилен заказу.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Запрос -
"обращение потенциального покупателя, приобретателя товаров и услуг к их изготовителям и продавцам с просьбой сделать предложение о продаже. Запрос считается предварительным заказом на товары и услуги. В зарубежной практике запрос считается ""вызовом на оферту"", предложением заключить договор купли-продажи. Запрос, содержащий обязательство купить товар, равносилен заказу."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Запрос: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка