Определение термина "Защитные оговорки"

Защитные оговорки

включаемые в договор с согласия договаривающихся сторон условия, предусматривающие возможность пересмотра отдельных его положений, статей, условий в ходе исполнения договора для снижения взаимного риска, предотвращения потерь. Например, можно предусмотреть пересмотр цен и сумм взаимных платежей в соответствии со складывающимся уровнем инфляции.