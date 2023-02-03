Определение термина "Затратный метод оценки бизнеса"

Затратный метод оценки бизнеса

это способ определения стоимости компании на основе затраченных на неё средств. В основе этого метода лежит идея, что стоимость бизнеса равна сумме всех денег, вложенных в его создание и развитие. Считаются затраты на оборудование, недвижимость, зарплаты сотрудников и прочие расходы.