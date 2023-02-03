Определение термина "Зеленая карта"

Зеленая карта

1) соглашение о взаимном признании страхового покрытия гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта и об оказании взаимной помощи по урегулированию убытков, возникающих в международном автотранспортном сообщении; 2) свидетельство, дающее вид на жительство в США при определенных условиях.