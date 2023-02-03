Определение термина "Земельный кодекс"

Земельный кодекс

форма систематизации земельного законодательства. Устанавливает виды собственности на землю, определяет компетенцию административных органов в области изъятия и предоставления земельных участков, право их использования, а также права собственников земли, принципы ведения земельного кадастра, разрешения земельных споров и т. д.