Определение термина "Жесткое управление"

Жесткое управление

тип управления, характеризуемый главенством и твердостью управляющих воздействий, оказываемых со стороны субъекта на объект, при минимальном учете реакции объекта (обратных связей). Подобный командный подход обычно не приводит к высокой результативности управления, подавляет инициативу исполнителей.