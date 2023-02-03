Определение термина "Жесты биржевые"

Жесты биржевые

жестикуляция, включающая положение ладоней и пальцев автономно, а также относительно подбородка и лба брокера для обозначения вида, цены и объема покупки-продажи. Жесты имеют особенности для каждой биржи, но есть и универсальные, например при покупке ладонь обращена к корпусу брокера, при продаже — от себя; цифры от одного до пяти обозначаются с помощью пальцев, поднятых вертикально, цифры от шести до девяти — с помощью пальцев, вытянутых горизонтально, десятки — прикосновением пальцев ко лбу, сотни — касанием лба кулаком.