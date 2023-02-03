Определение термина "Жирант"

Жирант

(от итал. girante — перевести сумму) — лицо, передающее письменное долговое обязательство, выданное на его имя, другому лицу, о чем делается передаточная надпись на долговом обязательстве. Например, лицо А предоставило лицу Б деньги в долг и получило взамен от лица Б долговое обязательство о возврате этих денег. Лицо А может перевести долговые деньги лица Б на лицо В, сделав передаточную надпись на долговом обязательстве. В этом случае А становится жирантом, а лицо, на которое переводится получение денег по долговому обязательству (то есть В), становится жиратом. Благодаря такому жирированию лицо А получает возможность передать лицу В деньги, которые согласно долговому обязательству лицо В сможет получить от лица Б после наступления срока погашения обязательства.