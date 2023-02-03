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Определение термина "Жирант"

Жирант -
(итал. girante — перевести сумму) — лицо, передающее вексель, выданный на его имя, другому лицу, о чем делается передаточная запись на обороте векселя.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Жирант -
(от итал. girante — перевести сумму) — лицо, передающее письменное долговое обязательство, выданное на его имя, другому лицу, о чем делается передаточная надпись на долговом обязательстве. Например, лицо А предоставило лицу Б деньги в долг и получило взамен от лица Б долговое обязательство о возврате этих денег. Лицо А может перевести долговые деньги лица Б на лицо В, сделав передаточную надпись на долговом обязательстве. В этом случае А становится жирантом, а лицо, на которое переводится получение денег по долговому обязательству (то есть В), становится жиратом. Благодаря такому жирированию лицо А получает возможность передать лицу В деньги, которые согласно долговому обязательству лицо В сможет получить от лица Б после наступления срока погашения обязательства.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Жирант: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка