Определение термина "Журнал учета счетов-фактур"

Журнал учета счетов-фактур

"учетный журнал, содержащий получаемые и выдаваемые счета-фактуры, которые хранятся раздельно в течение 5 лет с даты их получения (выдачи). Счета-фактуры в журналах учета должны быть подшиты и пронумерованы. При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не облагаемых налогом на добавленную стоимость, в счете-фактуре сумма налога не указывается и делается надпись или ставится штамп ""Без налога""."