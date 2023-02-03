Определение термина "Журнально-ордерная форма учета"

Журнально-ордерная форма учета

форма учета, при которой учетные данные систематизируются в специальных регистрах — журналах-ордерах, которые ведутся по кредиту бухгалтерских счетов, и вспомогательных к ним ведомостях, составленных по дебету счетов. При такой форме учета исключается многократность записей и происходит объединение статистического и аналитического учетов.