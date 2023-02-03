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Определение термина "Журнально-ордерная форма учета"

Журнально-ордерная форма учета -
форма учета, при которой учетные данные систематизируются в специальных регистрах — журналах-ордерах, которые ведутся по кредиту бухгалтерских счетов, и вспомогательных к ним ведомостях, составленных по дебету счетов. При такой форме учета исключается многократность записей и происходит объединение статистического и аналитического учетов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Журнально-ордерная форма учета: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка