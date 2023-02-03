Определение термина "Золотое содержание денежной единицы"

Золотое содержание денежной единицы

весовое содержание чистого золота, соответствующее одной денежной единице страны. В прошлом золотое содержание рубля и других денежных единиц в граммах чистого золота официально декларировалось, публиковалось. С середины 70-х гг. XX в. золотое содержание денежных единиц большинства стран не фиксируется, это относится и к российскому рублю.