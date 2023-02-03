Определение термина "Золотые монеты"

Золотые монеты

монеты из золота, имеющие в основном нумизматическую ценность, хотя в ЮАР и в Канаде еще используются иногда как средство платежа. Наиболее известные монеты: английский соверен, американские орлы ($10, $20), французские наполеондоры (FF20), швейцарские врэнели (FS10, FS20). См. также ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ.