Определение термина "Зона свободного предпринимательства"

Зона свободного предпринимательства

"часть территории страны, на которой разрешено совместное предпринимательство ряда стран в различных формах. В таких зонах вводятся льготные налоги, таможенные сборы, устанавливаются ""мягкие"" режимы аренды, получения виз, валютного обмена, трудового найма. Все эти меры призваны служить привлечению иностранных инвестиций. Зону свободного предпринимательства называют также свободной экономической зоной, зоной совместного предпринимательства."