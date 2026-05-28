Что такое ОФД и какой лучше выбрать

Коротко

Чтобы подключиться к ОФД, нужно получить усиленную электронную подпись, выбрать аккредитованный ОФД, зарегистрировать кассу в ФНС, ввести регистрационный номер в кассу, сформировать отчёт и синхронизировать кассу с ОФД.

Работать без ОФД можно в ситуациях‑исключениях. Например, на самозанятости или в отдалённых местностях без интернета.



ОФД — это уполномоченная организация, которая в режиме реального времени получает данные с онлайн‐кассы, передаёт их в налоговую и хранит.