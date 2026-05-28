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Эквайринг

Что такое ОФД и какой лучше выбрать

Подписка на оператора фискальных данных обязательна для всех, кто принимает платежи через онлайн-кассу. В статье Точка Банк разбирает, как выбрать ОФД, подключиться к нему и не попасть на штрафы.

28.05.2026
1939
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Коротко
ОФД — это уполномоченная организация, которая в режиме реального времени получает данные с онлайн‐кассы, передаёт их в налоговую и хранит.
Чтобы подключиться к ОФД, нужно получить усиленную электронную подпись, выбрать аккредитованный ОФД, зарегистрировать кассу в ФНС, ввести регистрационный номер в кассу, сформировать отчёт и синхронизировать кассу с ОФД.
Работать без ОФД можно в ситуациях‑исключениях. Например, на самозанятости или в отдалённых местностях без интернета.

Что такое ОФД в онлайн-кассах

Когда клиент покупает какой-то продукт или товар, касса формирует чек. Сразу после оплаты чек уходит оператору фискальных данных.

Оператор фискальных данных (ОФД) — это сертифицированная компания, которая:

  • в режиме реального времени получает фискальные данные с онлайн‑кассы;
  • передаёт их в ФНС в зашифрованном виде, чтобы никто не мог перехватить информацию;
  • хранит все чеки и отчёты в течение 5 лет.

Все пробитые чеки, статистику продаж по дням и часам, а также статус отправки документов в налоговую предприниматель видит в личном кабинете ОФД.

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Зачем нужен ОФД

ОФД необходим по закону — без подключения к аккредитованному ОФД предприниматель не может легально использовать онлайн‑кассу. Он рискует получить штрафы согласно ст. 14.5 КоАП РФ

Есть и другие причины, по которым подписка на ОФД важна. 

1. Защита от штрафов при претензиях клиентов. Если покупатель вернётся с жалобой, например на ошибку в сумме чека, у продавца будет цифровая копия документа в личном кабинете ОФД.

ПРИМЕР
Клиент утверждает, что кассир не выдал ему чек при покупке, а сумму посчитал большую, чем их стоимость. Продавец находит операцию в личном кабинете ОФД, распечатывает дубликат — конфликт исчерпан.

2. Автоматизация отчётности. ОФД передаёт данные в ФНС в режиме онлайн. Предпринимателю не нужно вручную отправлять отчёты, хранить бумажные чеки или ездить в налоговую.

ПРИМЕР
Владелец сети киосков с мороженым получает ежемесячный отчёт в личном кабинете: сколько продано, какие суммы, какие были возвраты. Всё — без дополнительных действий.

3. Контроль бизнеса в реальном времени. Через личный кабинет ОФД предприниматель видит, сколько чеков пробито за день, какие товары продаются лучше. Также система позволяет вычислить подозрительные операции. Например, частые возвраты.

ПРИМЕР
Директор магазина замечает, что в определённые часы продажи падают. Он анализирует данные ОФД, понимает, что кассиры не справляются с потоком,  люди не желают стоять в очереди и уходят в соседний маркет. Директор решает увеличить количество кассиров в эти периоды.

4. Сохранение данных на случай проверок. ОФД хранит все чеки и отчёты 5 лет. Если налоговая запросит документы за прошлый год, предприниматель сможет быстро их предоставить.

ПРИМЕР
Через 3 года налоговая запросила данные по одной из сделок. Владелец зашёл в личный кабинет ОФД, скачал нужные чеки — проверка прошла без проблем.

5. Защита от потери данных. Если касса сломается или накопитель выйдет из строя, данные останутся в облаке ОФД. Владелец бизнеса всегда сможет восстановить историю продаж.

ПРИМЕР
В кафе произошёл сбой кассы — часть чеков не сохранилась локально. Владелец скачал их из архива ОФД и продолжил работу.

6. Упрощение бухгалтерии. Многие ОФД интегрируются с бухгалтерскими программами, например с «1С». Данные автоматически попадают в учёт, экономя время на ручной ввод.

ПРИМЕР
Бухгалтер интернет‑магазина получает ежедневные выгрузки из ОФД в «1С», больше не нужно сверять чеки вручную.

Как работает оператор фискальных данных

ОФД — часть единой системы надзора за оборотом товаров. Чтобы онлайн-касса и ОФД могли связаться, необходим фискальный накопитель. 

Что такое фискальный накопитель 

Фискальный накопитель (ФН) — это небольшой чип внутри кассового аппарата (ККТ), который выполняет несколько важных функций:

  • фиксирует все операции — покупки, возвраты, отмены;
  • шифрует данные по требованиям закона, чтобы их нельзя было подделать;
  • хранит информацию локально, если нет связи с интернетом — обычно до 30 дней;
  • формирует уникальный фискальный признак — код, который подтверждает подлинность чека.

ФН имеет ограниченный срок службы — 15 или 36 месяцев. После окончания срока или заполнения памяти его нельзя обнулить. Накопитель нужно хранить 5 лет для возможных проверок.

Схема передачи данных: от кассы до ФНС

ЭтапОписание
1. Покупка и формирование чекаКлиент оплачивает товар. Кассовый аппарат (ККТ) фиксирует операцию
2. Проверка маркировкиЕсли товар маркирован, касса отправляет его код в систему «Честный ЗНАК».
Система проверяет: не просрочен ли товар; не находится ли он в розыске;
легально ли введён в оборот.
Если код не проходит проверку, касса блокирует продажу

3. Шифрование данныхФискальный накопитель внутри кассы кодирует информацию. Данные недоступны для подделки или изменения
4. Передача ОФДКасса отправляет зашифрованные данные оператору через интернет. Если связь прервалась, ФН сохраняет информацию локально — отправка произойдёт после восстановления соединения
5. Обработка и пересылка в ФНС ОФД проверяет корректность данных, подтверждает получение и передаёт сведения в налоговую 
6. Подтверждение от ФНСОФД отправляет подтверждение о приёме документа. Касса выдаёт покупателю печатный или электронный чек. В чеке указан уникальный код — фискальный признак (ФП). Сформированный ФП — это гарантия подлинности документа

Как выбрать ОФД

Перед тем как подписать договор с оператором фискальных данных (ОФД), проверьте, соответствует ли он обязательным критериям. Это поможет сэкономить время и деньги в дальнейшем.

Критерии выбора оператора фискальных данных

  1. Аккредитация ФНС. Оператор должен входить в официальный реестр ОФД на сайте ФНС. Это обязательное условие для легальной работы. 
  2. Совместимость с ККТ. Необходимо проверить, поддерживает ли оператор модель вашей кассы. 
  3. Функциональность. Стоит обращать внимание на наличие дополнительных сервисов: аналитика продаж, уведомления о сбоях, интеграция с учётными системами, например 1С, электронный документооборот. 
  4. Скорость обработки данных. Это критично для бизнеса с высокой проходимостью. 
  5. Качество техподдержки. Важно, чтобы оператор предоставлял поддержку 24/7. 

Как подключиться к ОФД

Даём пошаговую инструкцию по подключению к платформе оператора данных.

Шаг 1. Оформите усиленную электронную подпись (УКЭП).

Это можно сделать в удостоверяющем центре ФНС или у официального доверенного лица.

Шаг 2. Выберите и подключите ОФД.

Проверьте, входит ли компания в официальный реестр ОФД на сайте ФНС, уточните тарифы и дополнительные сервисы. Сравните предложения нескольких ОФД.

Порядок подключения:

  • Зарегистрируйтесь в личном кабинете выбранного ОФД.
  • Заполните заявку на подключение, указав реквизиты бизнеса.
  • Оплатите услугу по тарифу.
  • Получите подтверждение о заключении договора — обычно автоматически после оплаты.

Шаг 3. Зарегистрируйте ККТ в ФНС.

С 1 марта 2025 года упрощён порядок регистрации для тех, кто работает с ОФД. Подать заявление можно несколькими способами:

  • на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган;
  • в электронной форме через портал «Госуслуги»;
  • в электронной форме через изготовителя онлайн-кассы;
  • в электронной форме через оператора фискальных данных;
  • в электронной форме через кабинет ККТ на сайте ФНС, встроенный в личный кабинет налогоплательщика.

Рассказываем, как зарегистрировать кассу через сайт налоговой.

В личном кабинете на портале nalog.gov.ru зайдите в раздел «Мои кассы».

Нажмите «Зарегистрировать ККТ».

Заполните форму:

Подпишите заявление УКЭП и отправьте. В статусе появится регистрационный номер ККТ (РН ККТ).

Шаг 4. Введите РН ККТ в кассу.

В течение 24 часов с момента получения номера в ФНС войдите в административный режим кассы, найдите раздел «Регистрация ККТ». Заполните обязательные поля. Подтвердите операцию.

Если пропустить срок, придётся повторно подавать заявление в налоговую.

Шаг 5. Сформируйте отчёт о регистрации.

В личном кабинете ФНС перейдите во вкладку «Учёт ККТ», далее «Отчёт о регистрации ККТ».

Введите следующие данные:

  • время печати отчёта — указано в чеке;
  • порядковый номер документа;
  • фискальный признак — 10 цифр после «ФП» или «ФПД».

В финале проверьте корректность введённых данных, подпишите отчёт УКЭП и нажмите «Отправить». 

Если касса подключена к ОФД, оператор автоматически отправит данные из отчёта о регистрации в налоговую. Вручную вводить данные нужно только для касс, работающих в автономном режиме.

Шаг 6. Получите карточку регистрации.

После успешной обработки отчёта ФНС в личном кабинете на портале nalog.gov.ru, в разделе «Учёт ККТ», появится официальный документ с электронной подписью ФНС.

Скачайте и сохраните карточку. Она потребуется при проверках, перерегистрации или замене оборудования.

Шаг 7. Синхронизируйте кассу с ОФД.

В личном кабинете ОФД перейдите в раздел «Подключение ККТ».

Введите:

  • модель и заводской номер кассы;
  • регистрационный номер ККТ (из ФНС);
  • данные фискального накопителя.

Выберите тариф обслуживания. Нажмите «Зарегистрировать» — система проверит параметры и свяжет кассу с оператором.

Касса готова к работе. Проверьте передачу первого чека через личный кабинет ОФД.

Онлайн‑касса с подпиской на ОФД
В Точка Банк онлайн‑касса продаётся сразу с фискальным накопителем и подпиской на ОФД. Всё полностью готово для работы по 54‑ФЗ.

Примеры онлайн-касс, работающих с ОФД

Современные онлайн‑кассы обязаны передавать данные через ОФД. Ниже — популярные модели, проверенные на совместимость с операторами фискальных данных.

КассаОсобенностиПлюсыДля кого
АТОЛ Широкий модельный ряд, поддержка всех версий ФФДНадёжность, интеграция с 1С и маркетплейсами, регулярные обновления ПОМагазины, кафе, службы доставки
Эвотор Переносная касса со встроенным эквайрингом.

Сенсорное управление, встроенный принтер чеков, облачная аналитика
Простой интерфейс, магазин приложений для дополнительных модулей, поддержка маркировкиМалый бизнес, розничные точки, вендинговые аппараты
MSPOS‑SE‑ФПереносная онлайн-касса со встроенным эквайрингом Приём платежей прямо на онлайн-кассе.
Дополнительный терминал не нужен

Общепит, сфера услуг, магазины с небольшим ассортиментом, выездная торговля
PAX A930Переносная онлайн‑касса со встроенным эквайрингомПриём платежей прямо на онлайн‑кассе. Дополнительный терминал не нужен
Общепит, сфера услуг, магазины с небольшим ассортиментом, выездная торговля

Перед покупкой важно убедиться, что касса внесена в реестр ККТ на сайте ФНС. Это гарантирует её легальное использование.

Обязанности предпринимателей при работе с ОФД

Договор можно заключать только с ОФД из реестра ФНС. Проверка статуса оператора — ответственность предпринимателя. Список аккредитованных операторов — на сайте ФНС.

После окончания срока действия ФН нельзя выбрасывать или перезаписывать. Предприниматель обязан хранить чип на случай налоговой проверки в течение 5 лет.

Чеки должны соответствовать актуальным версиям ФФД (фискальных форматов документов). Например, в 2025 году введены новые теги для онлайн‑продаж и маркированных товаров.

Кассовое программное обеспечение должно поддерживать:

  • актуальные ставки НДС;
  • требования к маркировке товаров — «Честный ЗНАК»;
  • новые реквизиты чеков, например URL интернет‑магазина для онлайн‑платежей.

Если предприниматель проигнорирует правила, последствия будут серьёзными. Согласно статье 14.5 КоАП бизнесу грозят штрафы, блокировка кассы при систематических нарушениях и доначисление налогов при выявлении скрытых операций.

Можно ли работать без ОФД

Разберём основные ситуации, когда можно обойтись без услуг оператора фискальных данных.

КатегорияУсловия
Бизнес работает в отдалённой и труднодоступной местностиНет стабильного интернета.

Местность включена в региональный список отдалённых территорий.

Списки таких мест публикуют региональные власти на своих сайтах
Особые территорииВоенные объекты, территория ФСБ и органов госохраны и внешней разведки

Важные нюансы

Исключения не суммируются. Каждое работает только при строгом соблюдении условий.

Маркировка — особый случай. Даже если вид деятельности в списке исключений, при продаже маркированных товаров касса обязательна.

В любом случае продавец выдаёт покупателю подтверждение расчётов: бланк строгой отчётности или аналог чека.

Вопросы по теме

Как поменять ОФД?

1. Расторгните договор с текущим ОФД.


2. Заключите договор с новым оператором (проверьте его наличие в реестре ФНС и лицензии).


3. Перерегистрируйте кассу в личном кабинете ФНС. Для этого в разделе «Учёт ККТ» выберите «Перерегистрировать», укажите причину — «Смена ОФД» и выберите нового оператора. Затем подпишите заявление УКЭП и отправьте.


4. Обновите в кассе параметры нового ОФД (сервер, порт, ИНН).


5. Сформируйте отчёт о перерегистрации.


Фискальный накопитель менять не нужно, если срок его действия не истёк.

Сколько стоит подключение к ОФД?

Стоимость зависит от оператора и срока обслуживания. При подключении с сервисом Точка Банка договор с фискальным оператором стоит:


— 1 500 ₽ за 15 месяцев;


— 3 000 ₽ за 36 месяцев.


Стоимость фискального накопителя:


— 13 500 за 15 месяцев работы;


— 20 000 за 36 месяцев работы.

Где хранятся данные ОФД?

Данные хранятся на защищённых серверах ОФД в дата‑центрах с многоуровневой защитой: охрана, контроль доступа, резервное питание.


Срок хранения — 5 лет. Доступ имеют только ФНС и владелец кассы через личный кабинет ОФД. Данные сохраняются в неизменном виде.

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ОФД: какой выбрать в 2026 году и что это такое — Точка Банк