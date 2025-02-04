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Автор

Екатерина Алябина

Юрист, эксперт по инвестиционной платформе Точка Банка, ВЭД и вопросам цифрового рубля
  • С отличием окончила Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.
  • С 2021 года работаю в Точка Банке. Включила платформу ООО «Точка Инвестиции» в реестр операторов инвестплатформ и продолжаю её сопровождать.
  • В свободное время преподаю курс по рекламе инвестиционных платформ и цифровых финансов.

Статьи автора

Всего 1 статья
4 ФЕВРАЛЯ 2025
3822
Что такое краудлендинг и как на нём заработать

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