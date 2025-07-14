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Автор

Екатерина Погорелова

Эксперт по противодействию мошенничеству
  • Закончила инженерно-экономический факультет УГГУ.
  • Прошла профессиональную переподготовку по направлению Юриспруденция, УРГЮА.
  • С 2017 года присоединилась к команде Точка Банка.
  • С 2022 года забочусь о безопасности счетов клиентов Точка Банка, а также рассказываю читателям Бизнес-энциклопедии о популярных схемах мошенничества. 

Статьи автора

Всего 1 статья
14 ИЮЛЯ 2025
4073
161-ФЗ о национальной платёжной системе: всё, что нужно знать бизнесу о платежах

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