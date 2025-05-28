Надежда Каранова

Эксперт по персональным данным

Юрист с высшим образованием и 9-летним стажем, включая 3 года работы Data Protection Officer (DPO) в банковской сфере.

Постоянно развиваюсь в сфере защиты данных, изучаю российские и международные тренды в области и цифровой этики.

Рада быть частью команды Точка Банка — компании, которая создает крутые продукты для бизнеса и искренне заботится о своих клиентах.



