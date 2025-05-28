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Автор

Надежда Каранова

Эксперт по персональным данным

Юрист с высшим образованием и 9-летним стажем, включая 3 года работы Data Protection Officer (DPO) в банковской сфере.

Постоянно развиваюсь в сфере защиты данных, изучаю российские и международные тренды в области и цифровой этики. 

Рада быть частью команды Точка Банка — компании, которая создает крутые продукты для бизнеса и искренне заботится о своих клиентах.


Статьи автора

Всего 2 статьи
23 АПРЕЛЯ 2026
8158
Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных в 2026 году
28 МАЯ 2025
14 103
Закон о персональных данных № 152-ФЗ: кому необходимо подавать уведомление в РКН

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