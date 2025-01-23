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Автор

Нарине Мурадян

Эксперт по сертификации на маркетплейсах

Руководитель центра по сертификации. Эксперт по сертификации для маркетплейсов.

  • Более 5 лет работаю с селлерами на разных маркетплейсах.
  • Помогаю компаниям разного уровня в сложных и нестандартных кейсах по сертификации.
  • Консультрую на Точка Навыки.

Статьи автора

Всего 1 статья
23 ЯНВАРЯ 2025
12 716
Сертификация для маркетплейсов: всё, что нужно знать

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Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Нарине Мурадян – автор статей о бизнесе в Точке