Софья Бурцева
Финансовый директор с опытом более 15 лет и сооснователь крупнейшего сообщества финансистов. Эксперт по внедрению искусственного интеллекта в работу финансистов.
— Реализовала вместе с командой финансовых директоров более 250 проектов по внедрению и автоматизации управленческого учёта.
— Владею всеми инструментами автоматизации управленческого учёта, представленными на российском рынке.
— Являюсь сооснователем онлайн-школы для финансовых директоров. Школа имеет лицензию Министерства образования РФ. За два года в ней прошли обучение более 7 000 учеников.
— Основала закрытый клуб финансовых директоров «Финансист PRO».
— Написала книгу «Презентация финансовой отчётности: практическое руководство для финансистов и собственников».
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