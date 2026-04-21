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Автор

Софья Бурцева

Финансовый директор с опытом более 15 лет и сооснователь крупнейшего сообщества финансистов. Эксперт по внедрению искусственного интеллекта в работу финансистов.

— Реализовала вместе с командой финансовых директоров более 250 проектов по внедрению и автоматизации управленческого учёта.

— Владею всеми инструментами автоматизации управленческого учёта, представленными на российском рынке.

— Являюсь сооснователем онлайн-школы для финансовых директоров. Школа имеет лицензию Министерства образования РФ. За два года в ней прошли обучение более 7 000 учеников.

— Основала закрытый клуб финансовых директоров «Финансист PRO».

— Написала книгу «Презентация финансовой отчётности: практическое руководство для финансистов и собственников».

Статьи автора

Всего 1 статья
21 АПРЕЛЯ 2026
239
«Заработал миллион, а денег нет»: как подружить прибыль и остаток на счёте

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Софья Бурцева – автор статей о бизнесе в Точке