Что такое монополия и какие виды существуют

Монополия оказывает серьёзное влияние на экономику и покупателей. Влияние её бывает разным: одни компании захватывают рынок и сами назначают цены, а другие вынуждены конкурировать между собой. Точка Банк выяснил, что такое монополия, как она появляется, чем может быть опасна и как государство её регулирует.

Что такое монополия простыми словами

Монополия — это ситуация на рынке, когда есть только один продавец товара или услуги, и у покупателей нет альтернативы. Такой продавец сам назначает цену и условия, потому что конкурентов просто нет.

Представьте, что в городе есть только один магазин хлеба: если хотите его купить, придётся идти именно туда и платить столько, сколько назначит владелец. Даже если там плохо пекут, вам далеко идти или не нравится обслуживание, выбора всё равно нет — вы вынуждены покупать именно там.

Монополия может быть удобной, например когда нужно обеспечить людей светом или водой. Но чаще она ограничивает выбор и делает цены выше. Иногда вместо одного «хозяина» рынка появляются несколько крупных игроков, которые тоже диктуют условия. Такой рынок называют олигополией. Примеры можно увидеть в разных сферах:

Сотовая связь — «МТС», «МегаФон», «Билайн» и Tele2.

Нефтегазовая отрасль — «Газпром», «Роснефть», «Лукойл».

Авиаперевозки — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии».

Причины появления монополий

Монополии возникают по разным причинам:

Высокие затраты на инфраструктуру. Там, где невыгодно строить несколько систем, одна компания получает контроль. Примеры — железные дороги, электросети, газопроводы, водоканалы.

Уникальная технология или патент. Компания единолично выпускает продукт и не подпускает конкурентов.

Поддержка государства. Власти закрепляют исключительные права за одной фирмой в стратегически важных сферах.

Скупка мелких игроков. Крупная фирма покупает конкурентов или снижает цены, чтобы вытеснить их с рынка. После ухода соперников она поднимает стоимость товара или услуги.

Есть и другие факторы:

государство вводит лицензии, сертификаты, квоты;

затраты на бизнес слишком велики, и новые игроки не могут их окупить;

компании объединяются и становятся сильнее;

власти защищают отечественные фирмы от зарубежных конкурентов.

Виды современных монополий

Разные виды монополий зависят от того, как компании получили своё преимущество.

Открытая монополия. Возникает, когда компания первой внедряет новый продукт или технологию, а конкуренты пока не могут предложить аналог. Доминирование держится недолго: как только технология становится доступной другим, на рынке появляется конкуренция. Например, в России первые производители электромобилей получили преимущество, но со временем у них появились конкуренты.

Закрытая (государственная) монополия. Компания полностью контролирует доступ на рынок. Это возможно за счёт эксклюзивных прав, патентов или владения редкими ресурсами. В России закрытым видом можно назвать производство вооружений: танки Т-90 или новейшие самолёты выпускают только предприятия военно-промышленного комплекса под контролем государства.

Двусторонняя монополия. Это ситуация, когда на рынке есть только один покупатель и один продавец. В них работает одно крупное предприятие, которое формирует спрос на труд, а с другой стороны, есть профсоюз, представляющий интересы работников. В России такие примеры встречаются в моногородах:

Норильск — «Норильский никель» и профсоюз металлургов;

Магнитогорск — ММК и профсоюз работников комбината;

Набережные Челны — КАМАЗ и профсоюз автозавода.

Условия найма и уровень зарплаты здесь зависят от переговоров между компанией и профсоюзом.

Чистая монополия. Это ситуация на рынке, когда единственным поставщиком уникального товара или услуги выступает одна компания и у неё нет конкурентов.Такое преимущество обеспечивают патенты, лицензии, регулирование государства или нечестная борьба с другими участниками рынка. Например, в ряде регионов России единственным поставщиком воды выступает одна организация, и у потребителей просто нет альтернативы.

Естественная монополия. Появляется там, где содержание нескольких конкурирующих компаний экономически невыгодно. Примеры — железные дороги, газопроводы, электросети. Создать параллельную инфраструктуру слишком дорого, поэтому одну компанию признают естественным монополистом и регулируют её тарифы. В России к этому типу относятся РЖД или «Газпром» в сфере транспортировки газа. Сведения о таких компаниях доступны в реестре естественных монополий.

Искусственная монополия. В отличие от естественной она формируется действиями бизнеса. Крупная компания может скупить конкурентов, объединиться с другими игроками или использовать демпинг, чтобы выдавить всех с рынка. После этого она поднимает цены и закрепляет доминирующее положение. Пример — отдельные сети ритейла, которые активно выкупают региональные магазины и становятся единственными лидерами в определённых городах.

Формы монополий

Монополии бывают разных форм, каждая из которых создаётся своими методами и имеет свои особенности. Разберём основные.

Картель — это соглашение между компаниями одной отрасли, цель которого — контролировать рынок, цены и объём производства. Компании сохраняют юридическую самостоятельность, но согласовывают свои действия. Картели позволяют снизить конкуренцию и увеличить прибыль. Примером может быть ОПЕК, которая управляет объёмом добычи нефти и поддерживает высокие цены на мировом рынке.

Синдикат — объединение компаний сопоставимого размера, которые договариваются о совместной продаже товаров или услуг, но сохраняют юридическую независимость. В отличие от картеля синдикат не распределяет прибыль между участниками — каждый получает доход за себя. Такой подход помогает компаниям координировать продажи, не теряя экономической самостоятельности. Пример: союз региональных производителей сельхозпродукции, которые совместно выходят на крупные рынки сбыта, но остаются отдельными юридическими лицами.

Трест связывает компании так, что они полностью теряют производственную и коммерческую самостоятельность. Управление ведётся из одного центра, прибыль делится между участниками, а рынок сбыта становится общим. В СССР тресты часто создавались для объединения предприятий одной отрасли, например металлургических комбинатов. Это было необходимо, чтобы координировать производство и цены.

Концерн — это компания, которая принадлежит небольшой группе людей, часто семье, и включает предприятия из разных отраслей. Концерны могут передаваться по наследству и не котируются на бирже, что делает их менее зависимыми от акционеров. Пример: крупные промышленные семейные холдинги, объединяющие заводы, транспортные компании и банки. Такой подход позволяет участникам концерна использовать внутренние ресурсы для укрепления рыночной позиции.

Конгломерат — большая компания, которая владеет несколькими предприятиями в разных сферах. Главная цель — развивать бизнес, снижать риски и получать преимущество перед конкурентами за счёт размера. Управление централизованное, но компании внутри сохраняют часть самостоятельности. Например, крупные российские холдинги объединяют нефтяные, химические и финансовые компании и используют свои масштабы для льгот и субсидий от государства.

Частная, или коммерческая, монополия создаётся без участия государства. Это компании, которые доминируют на рынке благодаря уникальному продукту, патентам или финансовой мощи. Пример: крупные частные банки или компании, контролирующие узкую отрасль, например определённые виды химической продукции.

Признаки монополий

Монополию можно узнать по нескольким признакам, показывающим, как компания доминирует на рынке.

Контроль значительной части рынка и почти полное отсутствие конкурентов.Возможность влиять на цену и условия продажи товаров или услуг.

Отсутствие альтернатив для потребителей.

Владение уникальными технологиями, патентами или ресурсами.

Ограничение выхода новых компаний на рынок.

Использование демпинга или государственных льгот для усиления позиции.

Естественные монополии встречаются в энергетике, водоснабжении и железных дорогах, искусственные — в высокотехнологичных и стратегически важных отраслях.

Какую компанию можно считать монополистом

Компанию можно считать монополистом, если она занимает доминирующее положение на рынке и фактически не имеет конкурентов. Основные признаки — уникальный продукт или услуга без аналогов и большая доля рынка, позволяющая влиять на цены и условия поставок.

Монополии бывают естественными, когда из-за технологий или ресурсов конкуренция невозможна, и искусственными, когда компания создаёт преимущества через патенты, лицензии или слияния. Пример естественной монополии — водоснабжающая организация; пример искусственной — фирма с эксклюзивной технологией производства. Монополист контролирует рынок, ограничивает конкурентов и может регулировать цены, что требует государственного контроля.

Что такое чистая монополия

Чистая монополия возникает, когда на рынке есть только один поставщик, а его продукция или услуга не имеют заменителей. Такая компания полностью контролирует предложение и может влиять на цену. В реальности чистые монополии встречаются редко, чаще они формируются из-за уникальных ресурсов или технологий.

В России примером можно назвать «Газпром», который владеет единой системой газоснабжения страны. В мировой практике классическим примером считается Microsoft: миллиарды компьютеров работают на Windows, и долгие годы у пользователей не было альтернативы.

Регулирование монополий

Чтобы монополии не завышали цены и не снижали качество товаров и услуг, государство вводит разные меры контроля. Например, сеть магазинов не может открывать новые точки, если она уже занимает слишком большую часть рынка. Крупные слияния и покупка компаний проходят согласование с антимонопольными органами. Внимание также уделяется ценам: государство вмешивается, если они становятся необоснованно высокими. Кроме того, проверяется реклама и маркетинговые акции компаний, чтобы они не вводили покупателей в заблуждение.

Полностью убрать монополии сложно, но законы помогают ограничить их влияние. Например, в США действуют правила, запрещающие компаниям получать несправедливое преимущество над конкурентами.

В России действует система законов, которая ограничивает монополии и защищает конкуренцию. Основной документ — Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ. Он регулирует правила работы компаний, запрещает картели и помогает сохранять честные условия на рынке. Контроль за их соблюдением возложен на Федеральную антимонопольную службу.

Что такое ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — орган власти, созданный в 1991 году. Она контролирует рынок, выявляет ценовые сговоры и картели, проверяет госзакупки, следит за рекламой. ФАС может выдавать предписания, накладывать штрафы и обращаться в суд.

Основные законы, которыми руководствуется ФАС:

ФАС применяет эти законы на практике, расследуя нарушения и привлекая компании к ответственности.

К громким делам ФАС относятся:

Штраф РЖД на 2,2 млрд ₽ за злоупотребление доминирующим положением на рынке (отказы предоставлять вагоны).

Штраф Tele2 на 825,5 тыс. ₽ за повышение цен и злоупотребление доминирующим положением.

Штраф на ресурсоснабжающие организации на 7,2 млн рублей из-за нарушения правил подключения к коммунальным сетям.

Преимущества и недостатки монополий

Монополия имеет как сильные, так и слабые стороны: она может обеспечивать стабильность и развитие технологий, но при этом ограничивает конкуренцию и выбор для покупателей.

Преимущества Недостатки Стабильность на рынке и устойчивость в кризис Завышенные цены на товары и услуги Возможность инвестировать в новые технологии и разработки Снижение качества продукции из-за отсутствия конкуренции Единые стандарты производства и высокий контроль Ограниченный выбор для потребителей Масштабное производство снижает издержки Барьеры для новых компаний и замедление развития рынка

Что такое искусственные монополии и чем они опасны

Когда крупные компании создаются не естественным образом, а за счёт объединения игроков ради устранения конкурентов, рынок сталкивается с искусственной монополией. В таких схемах редко обходится без «грязных» методов борьбы.

Сговор по ценам — несколько фирм договариваются снижать стоимость товаров до минимума, чтобы разорить более слабых соперников.

Экономическая блокада — участники союза игнорируют остальных игроков, не заключают с ними сделки и стараются лишить их доступа к ресурсам и клиентам.

Кража данных — добывание секретной информации о чужих разработках и технологиях, чтобы использовать её в своих интересах.

Для рынка это оборачивается снижением честной конкуренции, а для покупателей — ограниченным выбором и риском переплат за товары или услуги.

Примеры монополий

Примеры монополий в России показывают, как компании могут полностью контролировать свои рынки.

Центральный банк России — единственная организация, выпускающая национальную валюту и определяющая её количество для экономики, а производство денег поручается компании «Гознак».

Почта России — главный оператор почтовой связи в стране, предоставляющий услуги на всей территории и не имеющий равных конкурентов по масштабам работы.

Российские железные дороги (РЖД) — владелец всей железнодорожной сети страны, создающий естественную монополию: новые компании вынуждены либо использовать существующую инфраструктуру, либо строить свою, что крайне дорого.