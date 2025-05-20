Счёт на оплату для ИП – это документ, который помогает предпринимателю получить деньги за свои товары или услуги. В нём прописаны товары и услуги, сумма к оплате, реквизиты.
Как выставить счёт на оплату онлайн
Порядок выставления счёта зависит от выбранной программы или сервиса. Основные шаги похожи, но могут незначительно отличаться.
Вот пошаговая инструкция: как выставить счёт на оплату онлайн в Точке.
Шаг 1
Откройте ЭДО и перейдите в раздел «Документооборот» в колонке слева.
Чтобы выставить счёт в ЭДО Точки, перейдите в документооборот
Шаг 2
Когда вы перейдёте в документооборот, откроется новое окно. Чтобы создать документ, нажмите на фиолетовую кнопку «Создать» сверху.
В конструкторе документооборота Точки можно выставить онлайн-счёт на оплату
Шаг 3
Сервис предложит выбрать документ. Чтобы создать счёт на оплату, выберите «Счёт на оплату» или «Счёт-фактура» — в зависимости от того, на каких условиях вы работаете с клиентом.
Счёт на оплату: как выставить
Шаг 4
Создайте счёт: номер счёта и дата выставляются автоматически, но при необходимости их можно изменить. Остальные данные надо заполнить вручную.
Основание. Основание платежа — это причина, по которой предпринимателю должны отправить деньги. Например, «Оказание услуг по написанию 10 статей о медицине» или «Ремонтные работы на площади 49 кв. м». Только в платёжке нужно писать более профессионально, подробно и грамотно.
Прописывать основание необязательно, но лучше это делать. Банк должен знать, за что ИП переводит деньги. Если не указать основание, банк может задержать перевод или заблокировать счёт.
Примеры правильной формулировки для основания платежа:
- «Оплата за строительные материалы по счёту № 111 от 01.08.2023».
- «Оплата за услуги связи по счёту № 324 от 01.08.2023, в т.ч. НДС 20% 863,10».
- «Арендная плата за июль 2023 года согласно договору № А/5 от 01.02.2023».
Данные контрагента. Укажите ИНН или название контрагента. Данные автоматически подгружаются из базы ЕГРЮЛ.
После того как всё заполните, нажмите кнопку «Продолжить».
Куда зачислить деньги. Укажите реквизиты счёта, на который должна поступить оплата. В Точке достаточно выбрать один из своих счетов.
Шаг 5
Счёт готов. Все данные, привязанные к этому счёту, будут отображаться на его странице.
Счёт на оплату можно бесплатно сделать онлайн в Точке
Подписанные документы можно отправлять контрагентам через ЭДО.
Как скачать счёт на оплату
Скачать готовый заполненный счёт в формате PDF можно сразу после выставления. Для этого нажмите на кнопку «Скачать историю подписания» справа.
Чтобы выставить счёт на оплату, вам не нужно искать пустые бланки — конструктор Точки создаёт все необходимые документы автоматически, вам нужно только заполнить поля с данными.
Но если у вас нет доступа к конструктору, то можно скачать пустой бланк счёта на оплату