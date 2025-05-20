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Как выставить счёт на оплату онлайн

Когда предприниматель хочет получить деньги от контрагента, он выставляет ему счёт на оплату. В статье разберём, как выставить счёт на оплату ИП: где искать бланки, как их скачивать и заполнять.

20.05.2025
12 918
12 918

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Счёт на оплату для ИП – это документ, который помогает предпринимателю получить деньги за свои товары или услуги. В нём прописаны товары и услуги, сумма к оплате, реквизиты. 

Как выставить счёт на оплату онлайн

Порядок выставления счёта зависит от выбранной программы или сервиса. Основные шаги похожи, но могут незначительно отличаться. 

Вот пошаговая инструкция: как выставить счёт на оплату онлайн в Точке. 

Предприниматели легко создают счета, акты, договоры, счета-фактуры и другие документы в Точке. 
Для работы вам понадобится только расчётный счёт – оставьте заявку и удобно формируйте документы в интернет-банке. 

Шаг 1

Откройте ЭДО и перейдите в раздел «Документооборот» в колонке слева.  

Чтобы выставить счёт в ЭДО Точки, перейдите в документооборот 

Шаг 2

Когда вы перейдёте в документооборот, откроется новое окно. Чтобы создать документ, нажмите на фиолетовую кнопку «Создать» сверху. 

В конструкторе документооборота Точки можно выставить онлайн-счёт на оплату

Шаг 3

Сервис предложит выбрать документ. Чтобы создать  счёт на оплату, выберите «Счёт на оплату» или «Счёт-фактура» — в зависимости от того, на каких условиях вы работаете с клиентом.

Счёт на оплату: как выставить 

Шаг 4

Создайте счёт: номер счёта и дата выставляются автоматически, но при необходимости их можно изменить. Остальные данные надо заполнить вручную. 

Основание. Основание платежа — это причина, по которой предпринимателю должны отправить деньги. Например, «Оказание услуг по написанию 10 статей о медицине» или «Ремонтные работы на площади 49 кв. м». Только в платёжке нужно писать более профессионально, подробно и грамотно. 

Прописывать основание необязательно, но лучше это делать. Банк должен знать, за что ИП переводит деньги.  Если не указать основание, банк может задержать перевод или заблокировать счёт.  

Примеры правильной формулировки для основания платежа:

  • «Оплата за строительные материалы по счёту № 111 от 01.08.2023».
  • «Оплата за услуги связи по счёту № 324 от 01.08.2023, в т.ч. НДС 20% 863,10».
  • «Арендная плата за июль 2023 года согласно договору № А/5 от 01.02.2023».

Данные контрагента. Укажите ИНН или название контрагента. Данные автоматически подгружаются из базы ЕГРЮЛ.

После того как всё заполните, нажмите кнопку «Продолжить».  

Куда зачислить деньги. Укажите реквизиты счёта, на который должна поступить оплата. В Точке достаточно выбрать один из своих счетов.

Шаг 5

Счёт готов. Все данные, привязанные к этому счёту, будут отображаться на его странице. 

Счёт на оплату можно бесплатно сделать онлайн в Точке

Подписанные документы можно отправлять контрагентам через ЭДО.

Заполнение и отправка счёта на оплату в Точке занимает пару минут. 
Достаточно бесплатно открыть расчётный счёт и получить доступ к электронному документообороту. Если возникнут вопросы по заполнению документов, специалисты бесплатно помогут во всём разобраться. 

Как скачать счёт на оплату

Скачать готовый заполненный счёт в формате PDF можно сразу после выставления. Для этого нажмите на кнопку «Скачать историю подписания» справа. 

Чтобы выставить счёт на оплату, вам не нужно искать пустые бланки —  конструктор Точки создаёт все необходимые документы автоматически, вам нужно только заполнить поля с данными.

Но если у вас нет доступа к конструктору, то можно скачать пустой бланк счёта на оплату

Вопросы по теме

Что такое счёт на оплату

Счёт на оплату для ИП  —это документ, который помогает предпринимателю получить оплату за свои товары или услуги. По сути это чек для бизнеса, который показывает клиенту, сколько и за что нужно заплатить. 

Представьте: ИП Иванов оказывает услуги по организации мероприятий. К нему обратилась крупная компания с просьбой организовать новогодний корпоратив для сотрудников. Организатор посчитал будущие расходы, подготовил смету на 500 000 рублей и согласовал сумму с клиентом. После успешного оказания услуг ИП Иванов выставил компании счёт на оплату и сдал акт выполненных работ.

Зачем нужен счёт на оплату?

Счёт нужен для прозрачности и быстрого получения денег за товары и услуги. 

Он упрощает оплату для клиентов, содержит все нужные реквизиты для перевода денег, помогает избежать путаницы с суммами и получателем платежа

Что должно быть в счёте на оплату?

В счёте есть несколько разделов, которые обязательно надо заполнить. 

  • Банковские реквизиты ИП: расчётный счёт, БИК, корреспондентский счёт.

  • ФИО предпринимателя и его ИНН.

  • Данные контрагента.

  • Название и описание товаров/услуг.

  • Сумма к оплате. 

  • Информация о НДС для ИП на ОСНО.  

Как работает счёт на оплату?

Предприниматель заполняет счёт и передаёт его клиенту онлайн, лично или по почте. Клиент получает счёт и видит, сколько и кому должен заплатить. Отправляет деньги по реквизитам — в интернет-банке или в обычном банке.

Когда выставлять счёт на оплату?

Есть разные варианты: 

  • До оказания услуги, если оплата нужна заранее.

  • После оказания услуги, если оплата по факту.

  • До подписания договора — с указанием, что договор распространяется на ранее выставленный счёт. 

Обязателен ли счёт на оплату?

Счёт на оплату — не обязательный документ, если в договоре не указано, что он обязателен. При этом наличие счёта значительно упрощает процесс расчётов между предпринимателем и клиентом.

Если сделка простая, можно сделать счёт-договор. Это когда все условия сделки — предмет, сроки, стоимость — вписываются прямо в счёт. Оплата по счёту означает и принятие условий договора. 

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Выставить счет на оплату онлайн бесплатно — Точка Банк