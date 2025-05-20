Как выставить счёт на оплату онлайн

Счёт на оплату для ИП —это документ, который помогает предпринимателю получить оплату за свои товары или услуги. По сути это чек для бизнеса, который показывает клиенту, сколько и за что нужно заплатить.

Представьте: ИП Иванов оказывает услуги по организации мероприятий. К нему обратилась крупная компания с просьбой организовать новогодний корпоратив для сотрудников. Организатор посчитал будущие расходы, подготовил смету на 500 000 рублей и согласовал сумму с клиентом. После успешного оказания услуг ИП Иванов выставил компании счёт на оплату и сдал акт выполненных работ.