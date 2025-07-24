ФНС обновила формат электронного документооборота

С 22 сентября 2025 года вступает в силу новый формат электронного документа. ФНС обновила формат документа, который используется для электронного документооборота между предпринимателями и налоговыми органами. Теперь обмен станет более гибким и современным.

Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.

Главное новшество — возможность направлять документы в виде электронных таблиц, созданных в формате Open Document Format (ODF). Это значит, что бизнес сможет использовать более привычные инструменты для подготовки и отправки информации.

Обновлённый формат сделает взаимодействие с налоговой более удобным и технологичным. Благодаря поддержке ODF у бизнеса появится больше вариантов для подготовки и структурирования данных.