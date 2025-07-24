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ЭДО

ФНС обновила формат электронного документооборота

Скоро бизнесу придётся перейти на новые правила обмена электронными документами с налоговой. Рассказываем c Точка Банк, что именно изменится и как это повлияет на работу компаний и ИП.

24.07.2025
372
372

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Автор

С 22 сентября 2025 года вступает в силу новый формат электронного документа. ФНС обновила формат документа, который используется для электронного документооборота между предпринимателями и налоговыми органами. Теперь обмен станет более гибким и современным.

Приказ от 18 июня 2025 года № ЕД-7-26/535@ официально опубликован на портале правовой информации. После этого прежний формат, утверждённый приказом от 18 января 2017 года № ММВ-7-6/16@, утратит силу.

Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.

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Главное новшество — возможность направлять документы в виде электронных таблиц, созданных в формате Open Document Format (ODF). Это значит, что бизнес сможет использовать более привычные инструменты для подготовки и отправки информации.

Обновлённый формат сделает взаимодействие с налоговой более удобным и технологичным. Благодаря поддержке ODF у бизнеса появится больше вариантов для подготовки и структурирования данных.

Компании и ИП, используя ЭДО, должны учесть эти изменения и подготовиться к ним заранее, чтобы избежать сбоев при передаче информации в ФНС после 22 сентября 2025 года.

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Новый формат ЭДО ФНС с 22 сентября 2025 года — Точка Банк