ФНС обновила формат электронного документооборота

С 22 сентября 2025 года вступает в силу новый формат электронного документа. ФНС обновила формат документа, который используется для электронного документооборота между предпринимателями и налоговыми органами. Теперь обмен станет более гибким и современным.
Приказ от 18 июня 2025 года № ЕД-7-26/535@ официально опубликован на портале правовой информации. После этого прежний формат, утверждённый приказом от 18 января 2017 года № ММВ-7-6/16@, утратит силу.
Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.
Главное новшество — возможность направлять документы в виде электронных таблиц, созданных в формате Open Document Format (ODF). Это значит, что бизнес сможет использовать более привычные инструменты для подготовки и отправки информации.
Обновлённый формат сделает взаимодействие с налоговой более удобным и технологичным. Благодаря поддержке ODF у бизнеса появится больше вариантов для подготовки и структурирования данных.
Компании и ИП, используя ЭДО, должны учесть эти изменения и подготовиться к ним заранее, чтобы избежать сбоев при передаче информации в ФНС после 22 сентября 2025 года.