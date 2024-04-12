Страховые взносы ИП в 2026 году: сколько и как платить

Страховые взносы — обязательная часть расходов для ИП, даже если дохода не было. В 2026 году суммы взносов выросли, а льготы для бизнеса сократились. В статье разберём, какие взносы платят предприниматели за себя и сотрудников, как законно снизить налоговую нагрузку и избежать штрафов.

Коротко За сотрудников работодатель платит 30% с выплат в пределах базы 2,979 млн ₽ и 15,1% сверх неё плюс взносы на травматизм от 0,2 до 8,5%. Льготные тарифы есть, но в 2026 году их сильно сократили: пониженная ставка для МСП теперь действует только в приоритетных отраслях из перечня правительства.



Исключения: ИП на НПД взносы за себя платить не обязаны. На АУСН — тоже не платят за себя, а за сотрудников уплачивают только взносы на травматизм: в 2026 году — 2 959 ₽.

В 2026 году фиксированные взносы ИП за себя — 57 390 ₽, независимо от дохода. С дохода свыше 300 000 ₽ нужно заплатить дополнительный 1%, но не более 321 818 ₽. Максимальная сумма взносов ИП за себя в 2026 году — 379 208 ₽.

Взносы ИП за себя

ИП обязан платить страховые взносы с момента начала деятельности. Порядок учёта начислений и уплаты, действующий с 1 января 2023 года, сохраняется и в 2026 году.

При этом с 1 января 2026 года вступила в силу масштабная налоговая реформа (Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ) — изменения затронули НДС, УСН, ПСН, страховые взносы и другие области.

Страховые взносы ИП в 2026 году

В 2026 году ИП платят за себя два вида взносов: фиксированные и дополнительные.

Вид взноса Сколько платить Фиксированные взносы 57 390 ₽ Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ Максимум дополнительного взноса 321 818 ₽ Максимум взносов за год 379 208 ₽

Фиксированные взносы платят, пока ИП стоит на учёте в налоговой, независимо от того, велась ли деятельность и был ли доход.

Дополнительный 1% появляется, только если доход за год превысил 300 000 ₽.

Страховые взносы за себя не уплачивают только ИП, применяющие:

Учитывая, что взносы начисляются с первого дня регистрации, спланировать старт и подобрать оптимальную систему налогообложения лучше заранее.

Как определить доход для расчёта 1% дополнительных взносов

ОСНО — учитываются все доходы, уменьшенные на сумму профессиональных вычетов, с которых уплачивается НДФЛ.

Патент — берётся потенциально возможный доход, установленный для вашего вида деятельности в регионе. Его нужно скорректировать с учётом срока действия патента.

УСН «Доходы» — включаются все поступления от клиентов за товары и услуги, а также внереализационные доходы. Например, проценты по вкладам, материальная выгода.

УСН «Доходы минус расходы» — берётся разница между доходами и подтверждёнными расходами. До 2026 года это вызывало споры, но теперь порядок прямо закреплён в статье 430 НК РФ. Там же зафиксировано, что страховые взносы на ОПС и ОМС не включаются в расходы при расчёте базы для 1%.

ЕСХН — с 2026 года в НК РФ также закрепили право считать 1% с разницы между доходами и расходами (пп. 2 п. 9 ст. 430 НК РФ). Страховые взносы на ОПС и ОМС в расходах не учитываются — как и на УСН «Доходы минус расходы».

Важный момент: доход для расчёта 1% допвзноса определяется по выбранному налоговому режиму. Если ИП совмещает несколько режимов, доходы по ним суммируются — итог и станет базой для расчёта.

Если годовой доход ИП превышает 300 000 ₽, с суммы сверх этого порога нужно уплатить дополнительный взнос. Его размер — 1% от превышения.

ПРИМЕР ИП Иван получил за 2026 год 250 000 ₽. Доход не превысил 300 000 ₽, поэтому он платит только фиксированные взносы — 57 390 ₽. ИП Николай заработал 700 000 ₽ и платит 61 390 ₽: 57 390 ₽ фиксированной части плюс 1% с превышения, то есть 1% от 400 000 ₽ = 4 000 ₽. ИП Марина за 2026 год получила 40 000 000 ₽. Расчётный 1% составил бы 397 000 ₽ (1% × (40 000 000 − 300 000)), но дополнительный взнос ограничен суммой 321 818 ₽. Поэтому Марина заплатит такой взнос: 57 390 ₽ + 321 818 ₽ = 379 208 ₽. Это предельная сумма взносов ИП за себя в 2026 году.



Добровольные страховые взносы ИП

ИП может добровольно платить взносы в Социальный фонд России (СФР) — это нужно, если предприниматель планирует декрет или хочет получать больничные. Взносы платятся в году, предшествующем выходу в декрет или на больничный: чтобы получать пособия в 2027 году, заплатить надо в 2026-м.

Размер взноса — 2,9% от МРОТ за 12 месяцев. На 2026 год МРОТ — 27 093 ₽, поэтому годовая сумма составит 9 428,36 ₽ (27 093 × 0,029 × 12). Если в регионе действует районный коэффициент больше 1, нужно учесть его при расчёте.

ПРИМЕР Анна — ИП‑репетитор, в 2027 году планирует уйти в декрет. Чтобы получать пособие по беременности и родам, она в 2026 году перечисляет в СФР добровольный взнос — 9 428,36 ₽. После этого у неё появляется право на декретные и больничные выплаты.

С 2026 года для самозанятых на НПД действует эксперимент по добровольному страхованию на случай болезни. Заявление подаётся в СФР через «Мой налог» или «Госуслуги», ежемесячный взнос — 1 344 ₽ или 1 920 ₽ в зависимости от страховой суммы. Право на оплачиваемый больничный появляется через шесть месяцев уплаты.

Однако декретные и пособие по уходу за ребёнком эксперимент не покрывает — для их получения самозанятая может оформить ИП и платить взносы по Федеральному закону №255-ФЗ.

Сроки уплаты взносов

Фиксированный взнос — до 28 декабря текущего года. Этот срок действует с 2025 года — ранее крайней датой было 31 декабря, которое нередко выпадало на выходной. Из-за этого платёж сдвигался на январь, и предприниматели фактически учитывали расход в налоговой базе уже следующего года. Теперь такой проблемы нет.

Дополнительный взнос (1%) — до 1 июля года, следующего за отчётным. Например:

За 2025 год — до 1 июля 2026 года.

За 2026 год — до 1 июля 2027 года.

Взносы за сотрудников

Когда ИП нанимает первого сотрудника, он обязан не позднее следующего рабочего дня подать в СФР отчёт по форме ЕФС-1. На основании этого отчёта СФР автоматически зарегистрирует ИП как работодателя: подавать отдельное заявление не нужно.

Исключение: если ИП впервые заключает договор ГПХ с условием об уплате взносов на травматизм — в этом случае необходимо самостоятельно зарегистрироваться в СФР.

Взносы работодателя состоят из двух частей.

Единый тариф (ОПС + ОМС + ВНиМ) — покрывает пенсию, медицину и выплаты на случай болезни или декрета (п. 3 ст. 430 НК РФ). Уплачивается в ФНС одним платежом:

30% с выплат в пределах предельной базы (в 2026 году — 2,979 млн ₽ на одного сотрудника в год).

15,1% с выплат сверх этой суммы.

ИП на НПД и АУСН такие взносы не перечисляют. На НПД — потому что нельзя нанимать сотрудников. На АУСН — из-за особенностей режима: за сотрудников уплачиваются только фиксированные взносы на травматизм.

Взносы на травматизм — перечисляются отдельно, напрямую в СФР. Тариф зависит от класса профессионального риска и варьируется от 0,2 до 8,5%: взнос за офисного сотрудника будет минимальным, а за работника на опасном производстве — значительно больше. Для ИП на АУСН действует фиксированная ставка: в 2026 году — 2 959 ₽.

Льготные тарифы на страховые взносы за сотрудников

С 1 января 2026 года список льготников заметно сократился — особенно это затронуло малый и средний бизнес.

Раньше все компании из реестра МСП платили взносы по пониженной ставке 15% с части выплат свыше 1,5 МРОТ. С 2026 года эта льгота сохранилась только для приоритетных отраслей по распоряжению Правительства от 27.12.2025 №4125-р. Например, в перечень вошли:

Растениеводство и животноводство.

Производство продуктов питания и напитков.

Производство текстильных изделий и одежды.

Обработка древесины и выпуск изделий из дерева и пробки (за исключением мебели).

Помимо этого, пониженные тарифы сохранили для:

МСП в обрабатывающих производствах — 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ.

Общепита с численностью свыше 250 человек — 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ.

Аккредитованных ИТ-компаний — 15% в рамках предельной базы и 7,6% сверх неё. Ставка выросла: в 2025 году было 7,6% со всех выплат.

Организаций радиоэлектронной промышленности — 7,6% в рамках предельной базы и 0% сверх неё.

В итоге с 2026 года пониженные тарифы — это точечная мера поддержки для отдельных отраслей, а не массовая льгота для всего малого бизнеса.

Страховые взносы ИП за неполный год

Если ИП был зарегистрирован не весь год, фиксированные взносы считают только за период регистрации. Сумма складывается из двух частей: за полные месяцы и за дни в неполном месяце.

За полные месяцы = взносы за год ÷ 12 × число полных месяцев.

За неполный месяц = взносы за год ÷ 12 ÷ число дней в месяце × число дней регистрации.

ПРИМЕР ИП зарегистрировался 29 июля 2026 года. До конца года у него пять полных месяцев: август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. В июле он был зарегистрирован три дня: 29, 30 и 31 июля. За полные месяцы: 57 390 ₽ ÷ 12 × 5 = 23 912,5 ₽. За три дня июля: 57 390 ₽ ÷ 12 ÷ 31 × 3 = 462,82 ₽. Итого: 23 912,50 ₽ + 462,82 ₽ = 24 375,32 ₽.



У ФНС есть калькулятор страховых взносов. Он помогает рассчитать сумму, если ИП зарегистрировался или закрылся в течение года.

Страховые взносы ИП без дохода

Если предприниматель весь год не работал, и у него не было дохода, платить фиксированные взносы всё равно придётся. В 2026 году это 57 390 ₽.

Вы временно не работаете или вообще прекратили деятельность как предприниматель? Можно закрыть ИП. Это позволит не платить страховые взносы.



Но закрыть ИП — не единственный вариант. Если деятельность приостановилась, а бизнес подходит под условия НПД или АУСН, можно перейти на один из этих режимов: на них ИП не платит фиксированные взносы за себя.

После закрытия ИП надо успеть внести страховые взносы за 15 дней. Например, если закрыли ИП 1 октября, взносы надо заплатить до 15 октября включительно.

Если вновь захотите начать предпринимательскую деятельность, можно будет снова открыть ИП или ООО.

Кто может не платить взносы за себя

Есть перечень ситуаций, когда индивидуальный предприниматель может не платить страховые взносы. Например, если он:

Проходит военную службу.

Ухаживает за маленьким ребёнком.

Заботится о пожилом человеке, которому больше 80 лет.

Чтобы не платить страховые взносы, нужно подать в свою налоговую заявление по форме КНД 1150081. К нему приложить документы, которые подтверждают ваше право на освобождение. Полный список — в приложении к письму ФНС от 09.12.2024 №БС-4-11/13952@.

Комментарий эксперта С 1 июля 2022 года в России тестируют новый режим — автоматизированную УСН (АУСН). Ставки выше, чем на обычной упрощёнке, но предприниматели освобождены от уплаты страховых взносов и сдачи отчётности.

Применять режим с 2026 года можно почти во всех регионах РФ . Условия: не более пяти сотрудников, зарплата — с расчётного счёта, доход — до 60 млн ₽ в год. Альбина Кильчукова Бухгалтер Точка Банка

Предприниматели, которые перешли на НПД и стали самозанятыми, тоже освобождаются от страховых взносов. Но для ИП на НПД есть и ограничения, согласно которым они не могут:

Нанимать штатных сотрудников.

Превышать лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год.

Совмещать НПД с другими режимами.

Есть и другие нюансы. Прежде чем переходить на новую систему, внимательно изучите все правила.

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Как платить страховые взносы

В 2026 году все страховые взносы по-прежнему перечисляются на Единый налоговый счёт (ЕНС). Это касается как фиксированных, так и дополнительных взносов — для всех действует единый код бюджетной классификации (КБК): 182 0 10 61201 01 0000 510.

Перед оплатой проверьте сальдо ЕНС в личном кабинете ИП. Если на счёте есть старые долги по налогам или взносам, ФНС спишет деньги сначала на них, а текущие взносы могут остаться неуплаченными.

Дополнительных уведомлений в налоговую инспекцию о распределении сумм по видам взносов подавать не нужно.

У индивидуального предпринимателя есть несколько способов сделать страховой взнос. Расскажем о каждом подробнее.

1-й способ: через сайт ФНС

На портале откройте раздел «Как узнать о состоянии ЕНС?» и нажмите кнопку «ЛК для ИП» для входа или регистрации в личном кабинете.

После входа нужно выбрать раздел для пополнения счёта. Затем ввести правильный код бюджетной классификации (КБК). Его можно вписать вручную. Не знаете код? Заполните другие поля, и он подстроится автоматически.

После заполнения всех полей можно будет сделать взнос онлайн или сформировать квитанцию для офлайн-оплаты.

2-й способ: с расчётного счёта

В зависимости от банка способы оплаты могут быть разными:

Автоматический платёж.

Быстрый платёж по виду платежа и сумме.

Платёж вручную с введением реквизитов.

В отличие от оплаты через портал ФНС здесь необходимо самостоятельно указать КБК: 18201061201010000510.

А чтобы платить взносы быстро и без ошибок, удобнее всего использовать расчётный счёт в Точка Банк с готовыми шаблонами платежей. Будут доступны кешбэк с налогов 3%, любое количество платёжек ИП и юрлицам без комиссии, а также защита по 115-ФЗ.

3-й способ: портал ИФНС

Альтернативный и удобный способ уплаты страховых взносов для ИП — уплата по квитанции, сформированной на сайте ФНС. Большинство данных заполняется автоматически, что снижает риск ошибки. Чтобы создать такую квитанцию, достаточно ввести ФИО, ИНН и сумму платежа.

Поступившая сумма распределяется между всеми обязательствами налогоплательщика.

Как уменьшить налог за счёт страховых взносов в 2026 году

ИП на УСН и ПСН могут уменьшить налог за счёт страховых взносов за себя. Учитываются фиксированные взносы и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

На УСН «Доходы» и ПСН работает общее правило: если сотрудников нет, налог можно уменьшить вплоть до нуля. Если сотрудники есть — не больше чем на 50%. В лимит входят взносы за себя и за работников.

ПРИМЕР ИП без сотрудников на УСН 6% заработал за год 1 200 000 ₽. Налог — 72 000 ₽. Взносы за себя: 57 390 ₽ + 9 000 ₽ дополнительного взноса = 66 390 ₽. К уплате останется 5 610 ₽. ИП с сотрудниками на УСН 6% заработал за год столько же — 1 200 000 ₽. Налог — 72 000 ₽. За себя и работников он заплатил 180 000 ₽ страховых взносов.

При наличии сотрудников налог можно уменьшить максимум на 50%. Поэтому к вычету пойдёт не вся сумма взносов, а только 36 000 ₽. К уплате останется 36 000 ₽.



На УСН «Доходы минус расходы» взносы не уменьшают налог напрямую, а входят в расходы и снижают налоговую базу. Ограничения в 50% здесь нет.

Чтобы уменьшить стоимость патента, нужно подать в ФНС уведомление по форме КНД 1112021.

Для взносов за себя важен год, в котором их нужно уплатить, а не дата фактической уплаты. Взносы за работников уменьшают налог или попадают в расходы только после уплаты.

Что будет, если не заплатить страховые взносы

По страховым взносам важно вовремя всё уплачивать и сдавать отчёты по сотрудникам.

Если не внести взносы за себя, могут заблокировать счёт, а на суммы недоимки начислить пени в размере 1/300 от ставки ЦБ за каждый день просрочки. Точную сумму пеней поможет определить калькулятор Точка Банк. А если неправильно рассчитать сумму взносов за сотрудников и не заплатить их, могут ещё и оштрафовать.