Виды и возможности систем электронного документооборота

Компании и ИП обмениваются электронными документами через специальные сервисы — системы электронного документооборота (системы ЭДО). Существует много разновидностей таких сервисов.
В этой статье Точка Банк познакомит вас с основными типами систем ЭДО и подскажет, на что ориентироваться при выборе.
Традиционные системы электронного документооборота
Традиционные системы ЭДО — это сервисы, которые переводят бумажный документооборот в электронный вид. В них собраны все функции для работы с документами.
В традиционных сервисах можно:
- создавать документы в разных форматах или загружать готовые;
- подписывать файлы квалифицированными или неквалифицированными электронными подписями;
- направлять файлы партнёрам или согласовывать между подразделениями компании;
- хранить данные в архиве.
Традиционные системы ЭДО разрабатывают для внешнего или внутреннего документооборота. Рассмотрим подробнее эти два вида ЭДО.
Внешний ЭДО
Внешний ЭДО — это обмен информацией с другими компаниями, ИП, государственными ведомствами или частными лицами. В таком ЭДО вторая сторона всегда находится за пределами компании.
Во внешнем документообороте выделяют:
ЭДО B2B (англ. «Business-to-Business») — документооборот между двумя бизнес-партнёрами. Он нужен, когда:
- нужно выставить счёт покупателям;
- нужно создать закрывающие документы;
- нужно подписать договоры с партнёрами.
Файлы можно подписывать как квалифицированной, так и неквалифицированной электронной подписью (ЭП). Для формализованных документов нужна КЭП. Для документов в свободной форме подойдёт НЭП.
ЭДО B2G (англ. «Business-to-Government») — документооборот между бизнесом и государством. В государственные фонды и ведомства бизнес направляет информацию, когда:
- сдаёт бухгалтерскую, статистическую или другие виды отчётности;
- подаёт заявки на субсидии, льготы, гранты;
- участвует в госзакупках.
Для документооборота B2G нужна КЭП.
Внутренний ЭДО
Внутренний ЭДО — это документооборот в пределах компании. Например, между разными подразделениями и службами, сотрудниками и руководством. Как правило, для этого достаточно неквалифицированной ЭП.
По сферам деятельности внутренний ЭДО делят на управленческий, кадровый, бухгалтерский, складской и архивный. Для каждой сферы существуют свои сервисы электронного документооборота. Рассмотрим виды внутреннего ЭДО подробнее.
Управленческий ЭДО — документооборот для организации работы в компании. Например, между подразделениями можно обмениваться:
- регламентами и методическими рекомендациями;
- приказами и распоряжениями;
- служебными записками.
Кадровый ЭДО (КЭДО) — работа с кадровыми документами между работодателем и сотрудниками. В сервисе КЭДО можно:
- принимать сотрудников на работу;
- отправлять в отпуск, командировку;
- оформлять больничные;
- вести штатное расписание.
Бухгалтерский ЭДО — сервисы для автоматизации бухгалтерского учёта. В таких системах можно работать не только с внутренней документацией, но и отправлять файлы партнёрам или государственным ведомствам.
В сервисе ЭДО бухгалтер компании может:
- оформлять и хранить первичные документы;
- составлять внутренние управленческие отчёты;
- формировать отчётность для ведомств.
Складской ЭДО — сервисы для контроля за товарами, сырьём или материалами. В программе складского ЭДО можно:
- следить за перемещением товара: от поступления на склад до списания;
- проводить инвентаризацию;
- формировать отчёты об остатках товара на складе по разным видам.
Архивный ЭДО — это электронный архив, в котором хранят данные. Часто встроенные архивы есть и в других сервисах ЭДО. Но если бизнесу нужно большое хранилище, в котором можно сортировать файлы, лучше подключить архив отдельно.
Другие виды систем электронного документооборота
Кроме традиционных сервисов документооборота бизнес использует и другие сервисы — которые не созданы специально для ЭДО, но через них тоже работают с электронными документами.
Workflow-системы — сервис для управления проектами или повторяющимися бизнес-процессами. В сервисе workflow над одной задачей работают сотрудники нескольких подразделений. Во время работы они могут создавать и согласовывать документы, связанные с задачей.
ECM-системы — программы, через которые бизнес управляет контентом: видео, изображениями, перепиской, базами знаний, а также документами. Особенность ECM-сервисов в том, что они совмещают работу с данными в разных форматах.
CRM-системы — программные решения для работы отдела продаж. В таких программах отражается информация о клиентах и сделках с ними. Во многих CRM-сервисах можно создавать договора и направлять их клиентам.
Гибридные программы — часто электронные сервисы для бизнеса совмещают сразу несколько функций. Такие программы можно настроить под конкретного клиента и дать ему выбрать нужные опции.
Какой сервис ЭДО подойдёт вашему бизнесу
Переход на электронный документооборот — это будущее бизнеса. Чем раньше вы наладите работу с электронными документами, тем проще адаптируетесь к изменениям в дальнейшем.
Выбрать подходящий вариант ЭДО поможет чек-лист:
|Версия ЭДО
|В каком случае подойдёт
|B2B
|- у вас много покупателей и поставщиков
- вы часто заключаете сделки
|B2G
|- часто работаете с Социальным фондом РФ (например, у вас много сотрудников)
- часто подаёте отчёты в налоговую службу (например, вы платите НДС)
- регулярно участвуете в тендерах
- пользуетесь господдержкой
|Управленческий
|- у бизнеса много филиалов и отделений
- в компании много подразделений
|Кадровый
|- в компании большой штат сотрудников
- часть сотрудников работает удалённо
- высокая текучка кадров
- много сезонных рабочих
|Бухгалтерский
|- у вас много бизнес-партнёров
- вы часто выставляете счета
|Складской
|- вид деятельности — оптовая торговля
- есть сеть магазинов
- есть склад
- у вас большой ассортимент товаров
|Архивный
|- бизнес существует давно (накопил много документов)
- вы работаете с большим количеством документов
|Сервис Workflow
|- в компании многие процессы повторяются
- над проектами работают разные подразделения
|Сервис ECM
|- у бизнеса разный контент
- вы работаете с неструктурированной информацией (в электронных письмах, корпоративных мессенджерах, в Интернете)
|Сервис CRM
|- в компании большой отдел продаж
- у вас хорошая клиентская база
Попробовать сервис ЭДО можно в Точка Банк. Он доступен всем клиентам, у которых есть расчётный счёт.
В Документообороте от Точка Банк можно подписывать файлы и квалифицированной ЭП. Для этого нужно предварительно заказать КЭП в удостоверяющем центре и установить программу «КриптоПро». Файлы, подписанные КЭП, можно переслать партнёрам в другие программы для электронного документооборота. Точка Банк сотрудничает с большинством российских операторов ЭДО.
Как подключиться и использовать систему ЭДО
Чтобы подключить сервис электронного документооборота в Точка Банк:
- перейдите в раздел «Документооборот» в интернет-банке;
- выберите тариф: «Базовый» подойдёт тем, кто будет принимать документы, «Продвинутый» — подписывать и отправлять.
Чтобы подписать и отправить электронный документ в сервисе «Документооборот», создайте в системе документ через конструктор или загрузите готовый. Подпишите его ЭП и отправьте партнёру через сервис, по роумингу в другую систему или прямой ссылкой.