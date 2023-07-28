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ЭДО
ЭДО

Виды и возможности систем электронного документооборота

Если хотите навести порядок в документах, переведите часть процессов в систему электронного документооборота. Точка Банк расскажет, какие бывают виды сервисов и какой из них подойдёт вашему бизнесу.

22.07.2025
1656
1656

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Авторы

Компании и ИП обмениваются электронными документами через специальные сервисы — системы электронного документооборота (системы ЭДО). Существует много разновидностей таких сервисов. 

В этой статье Точка Банк познакомит вас с основными типами систем ЭДО и подскажет, на что ориентироваться при выборе.

Традиционные системы электронного документооборота

Традиционные системы ЭДО — это сервисы, которые переводят бумажный документооборот в электронный вид. В них собраны все функции для работы с документами.

В традиционных сервисах можно:

Традиционные системы ЭДО разрабатывают для внешнего или внутреннего документооборота. Рассмотрим подробнее эти два вида ЭДО.

Внешний ЭДО

Внешний ЭДО — это обмен информацией с другими компаниями, ИП, государственными ведомствами или частными лицами. В таком ЭДО вторая сторона всегда находится за пределами компании.

Одной из сторон электронного документооборота может быть и физическое лицо. Например, когда человек обращается в банк за открытием счёта, оформляет сделку по покупке квартиры через МФЦ или подписывает уведомления на Госуслугах.

Елизавета Долгополоваэксперт по ЭДО в Точка Банк

Во внешнем документообороте выделяют:

ЭДО B2B (англ. «Business-to-Business») — документооборот между двумя бизнес-партнёрами. Он нужен, когда:

  • нужно выставить счёт покупателям; 
  • нужно создать закрывающие документы;
  • нужно подписать договоры с партнёрами.

Файлы можно подписывать как квалифицированной, так и неквалифицированной электронной подписью (ЭП). Для формализованных документов нужна КЭП. Для документов в свободной форме подойдёт НЭП.

ПРИМЕР
Предприниматель продал магазину мебель собственного производства. Чтобы всё было легально, он создал электронный договор в сервисе ЭДО и подписал его НЭП. 
А когда получил предоплату 20%, то выставил счёт на аванс и направил его через систему ЭДО покупателю. Покупатель оплатил счёт.
Теперь ИП изготавливает мебель и выставляет счёт на остаток, поставляет товар и передаёт магазину накладную. Магазин оплачивает счёт и подписывает накладную.
Все документы — договор, счета и накладная — хранятся в архиве сервиса ЭДО.

ЭДО B2G (англ. «Business-to-Government») — документооборот между бизнесом и государством. В государственные фонды и ведомства бизнес направляет информацию, когда:

  • сдаёт бухгалтерскую, статистическую или другие виды отчётности;
  • подаёт заявки на субсидии, льготы, гранты;
  • участвует в госзакупках.

Для документооборота B2G нужна КЭП.

ПРИМЕР
Компания приняла на работу нового сотрудника. По закону на следующий рабочий день ей нужно отправить отчёт по форме ЕФС-1 в Социальный фонд России. В компании больше 10 работников, поэтому она может сдавать отчётность в СФР только электронно.
Кадровый работник составляет отчёт, подписывает его КЭП и направляет в ведомство.

Внутренний ЭДО

Внутренний ЭДО — это документооборот в пределах компании. Например, между разными подразделениями и службами, сотрудниками и руководством. Как правило, для этого достаточно неквалифицированной ЭП.

По сферам деятельности внутренний ЭДО делят на управленческий, кадровый, бухгалтерский, складской и архивный. Для каждой сферы существуют свои сервисы электронного документооборота. Рассмотрим виды внутреннего ЭДО подробнее. 

Управленческий ЭДО — документооборот для организации работы в компании. Например, между подразделениями можно обмениваться:

  • регламентами и методическими рекомендациями;
  • приказами и распоряжениями;
  • служебными записками. 

Кадровый ЭДО (КЭДО) — работа с кадровыми документами между работодателем и сотрудниками. В сервисе КЭДО можно:

  • принимать сотрудников на работу;
  • отправлять в отпуск, командировку;
  • оформлять больничные;
  • вести штатное расписание.

Бухгалтерский ЭДО — сервисы для автоматизации бухгалтерского учёта. В таких системах можно работать не только с внутренней документацией, но и отправлять файлы партнёрам или государственным ведомствам.

В сервисе ЭДО бухгалтер компании может:

  • оформлять и хранить первичные документы;
  • составлять внутренние управленческие отчёты;
  • формировать отчётность для ведомств.

Складской ЭДО — сервисы для контроля за товарами, сырьём или материалами. В программе складского ЭДО можно:

  • следить за перемещением товара: от поступления на склад до списания;
  • проводить инвентаризацию;
  • формировать отчёты об остатках товара на складе по разным видам.

Архивный ЭДО — это электронный архив, в котором хранят данные. Часто встроенные архивы есть и в других сервисах ЭДО. Но если бизнесу нужно большое хранилище, в котором можно сортировать файлы, лучше подключить архив отдельно.

Другие виды систем электронного документооборота

Кроме традиционных сервисов документооборота бизнес использует и другие сервисы — которые не созданы специально для ЭДО, но через них тоже работают с электронными документами.

Workflow-системы — сервис для управления проектами или повторяющимися бизнес-процессами. В сервисе workflow над одной задачей работают сотрудники нескольких подразделений. Во время работы они могут создавать и согласовывать документы, связанные с задачей.

ПРИМЕР
По принципу workflow работает электронная регистратура в частной клинике. При первом обращении пациенту заводят электронную карту. Врачи клиники дополняют её информацией о приёмах. 
В программе создаётся договор с пациентом, талон на приём, справка об оказании услуг, а также заключения врачей.

ECM-системы — программы, через которые бизнес управляет контентом: видео, изображениями, перепиской, базами знаний, а также документами. Особенность ECM-сервисов в том, что они совмещают работу с данными в разных форматах.

ПРИМЕР
Работник кадровой службы согласовывает график отпусков. ECM-сервис отмечает период отсутствия в анкете сотрудников на корпоративном портале. А также заносит дни отпуска каждого сотрудника в корпоративный календарь.

CRM-системы — программные решения для работы отдела продаж. В таких программах отражается информация о клиентах и сделках с ними. Во многих CRM-сервисах можно создавать договора и направлять их клиентам.

ПРИМЕР
Менеджер по продажам на встрече с клиентом договорился о сделке. Он создал договор через конструктор в CRM, подписал его с клиентом электронной подписью прямо во время переговоров. Договор сохранил в программе в карточке сделки. 

Гибридные программы — часто электронные сервисы для бизнеса совмещают сразу несколько функций. Такие программы можно настроить под конкретного клиента и дать ему выбрать нужные опции.

Какой сервис ЭДО подойдёт вашему бизнесу

Переход на электронный документооборот — это будущее бизнеса. Чем раньше вы наладите работу с электронными документами, тем проще адаптируетесь к изменениям в дальнейшем.

Некоторую отчётность бизнес уже может сдавать исключительно в электронном виде. Например, отчёт в Росстат и декларацию по НДС.

Ксения Шубниковаэксперт по бухгалтерии и ЭДО в Точка Банк

Выбрать подходящий вариант ЭДО поможет чек-лист:

Версия ЭДОВ каком случае подойдёт
B2B

- у вас много покупателей и поставщиков
- вы часто заключаете сделки
B2G - часто работаете с Социальным фондом РФ (например, у вас много сотрудников)
- часто подаёте отчёты в налоговую службу (например, вы платите НДС)
- регулярно участвуете в тендерах
- пользуетесь господдержкой
Управленческий- у бизнеса много филиалов и отделений
- в компании много подразделений
Кадровый- в компании большой штат сотрудников
- часть сотрудников работает удалённо
- высокая текучка кадров
- много сезонных рабочих
Бухгалтерский- у вас много бизнес-партнёров
- вы часто выставляете счета
Складской- вид деятельности — оптовая торговля
- есть сеть магазинов
- есть склад
- у вас большой ассортимент товаров
Архивный- бизнес существует давно (накопил много документов)
- вы работаете с большим количеством документов
Сервис Workflow- в компании многие процессы повторяются
- над проектами работают разные подразделения
Сервис ECM- у бизнеса разный контент
- вы работаете с неструктурированной информацией (в электронных письмах, корпоративных мессенджерах, в Интернете)
Сервис CRM- в компании большой отдел продаж
- у вас хорошая клиентская база

Попробовать сервис ЭДО можно в Точка Банк. Он доступен всем клиентам, у которых есть расчётный счёт.

У нас есть полноценная система электронного документооборота, в которой можно составить счёт или акт, выбрать готовые шаблоны и провести всю сделку с подписанием НЭП: от заключения договора до подписания закрывающих документов.

Елизавета Долгополоваэксперт по ЭДО в Точка Банк

В Документообороте от Точка Банк можно подписывать файлы и квалифицированной ЭП. Для этого нужно предварительно заказать КЭП в удостоверяющем центре и установить программу «КриптоПро». Файлы, подписанные КЭП, можно переслать партнёрам в другие программы для электронного документооборота. Точка Банк сотрудничает с большинством российских операторов ЭДО.

Как подключиться и использовать систему ЭДО

Чтобы подключить сервис электронного документооборота в Точка Банк:

  • перейдите в раздел «Документооборот» в интернет-банке;
  • выберите тариф: «Базовый» подойдёт тем, кто будет принимать документы, «Продвинутый» — подписывать и отправлять.

В тарифе «Продвинутый» доступно 3 платных пакета на выбор. Отличие — в количестве исходящих документов, которые можно подписать КЭП:

- 3 900 ₽ в год — 300 документов;
- 6 000 ₽ в год — 600 документов;
- 13 600 ₽ в год — 2 000 документов.
При выборе пакета ориентируйтесь на величину документооборота у компании.

Ксения Шубниковаэксперт по бухгалтерии и ЭДО в Точка Банк

Чтобы подписать и отправить электронный документ в сервисе «Документооборот», создайте в системе документ через конструктор или загрузите готовый. Подпишите его ЭП и отправьте партнёру через сервис, по роумингу в другую систему или прямой ссылкой.

Вопросы по теме

Чем отличаются сервисы электронного документооборота?

Сервисы ЭДО направлены на разные бизнес-процессы. Например, на работу с контрагентами, государством или внутри компании. Внутрикорпоративные системы работают с бухгалтерскими, кадровыми, складскими или распорядительными документами.

Какие документы подписывают в системе электронного документооборота?

В сервисе ЭДО подписывают любые документы, кроме некоторых кадровых. Например, заявления об увольнении.

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Виды ЭДО | Какие бывают системы электронного документооборота — Точка Банк