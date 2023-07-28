Виды и возможности систем электронного документооборота

Предприниматель продал магазину мебель собственного производства. Чтобы всё было легально, он создал электронный договор в сервисе ЭДО и подписал его НЭП.

А когда получил предоплату 20%, то выставил счёт на аванс и направил его через систему ЭДО покупателю. Покупатель оплатил счёт.

Теперь ИП изготавливает мебель и выставляет счёт на остаток, поставляет товар и передаёт магазину накладную. Магазин оплачивает счёт и подписывает накладную.

Все документы — договор, счета и накладная — хранятся в архиве сервиса ЭДО.

