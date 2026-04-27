Налоги 2026: ИП, юрлица, физлица

Изменились ставки, лимиты доходов и условия льгот, поэтому важно заранее разобраться в новых правилах. В этой статье Точка Банк подробно разберёт, что именно изменилось и на что стоит обратить внимание в 2026 году.

Коротко Дополнительно меняются страховые взносы, акцизы и НДПИ, а также правила зачёта, возврата и отсрочки налогов. Упрощается получение рассрочек и возвратов, но вводятся более строгие требования к зачёту за других лиц. Расширяются полномочия регионов по туристическому налогу и корректируются условия по АвтоУСН. В целом налоговая система становится гибче, но требует более внимательного контроля со стороны бизнеса и физлиц.

С 2026 года меняются ключевые правила налогообложения: повышается ставка НДС до 22%, обновляются лимиты по УСН и ПСН, а также вводятся новые пороги для освобождения от НДС. Расширяются и уточняются правила по НДФЛ, включая отдельные условия для иностранных агентов, семей с детьми и граждан ЕАЭС. Бизнесу важно следить за доходами, чтобы не потерять право на льготные режимы. Также появляются новые возможности по уведомлениям и налоговым вычетам.

НДФЛ для ИП, ФЗ, ЮЛ

Изменения Что изменилось Доходы иностранных агентов С 2026 года для иностранных агентов вводится единая ставка НДФЛ — 30%. Она применяется ко всем доходам, включая продажу имущества. При этом отменяются льготы: больше нельзя не платить налог при продаже имущества после 5 лет владения или при получении наследства и подарков. Также таким лицам не предоставляются налоговые вычеты Подарки для иностранных агентов Теперь подарки облагаются налогом всегда. Не важно, кто подарил — родственник или нет. Ставка — 30%. Если подарок получен от компании или ИП, налог тоже платится полностью, без необлагаемого лимита 4 000 ₽ Продажа жилья семьями с детьми С 2026 года расширяется льгота при продаже недвижимости. Если в семье двое и более детей и дети признаны судом недееспособными, возраст значения не имеет. Важно учитывать возраст детей на дату регистрации сделки. Если ребенок родился позже — берётся дата 30 апреля следующего года Ограничение по другой недвижимости Чтобы получить освобождение от НДФЛ, есть дополнительное условие. У семьи не должно быть более 50% в другом жилье, которое дороже или больше продаваемого. Учитываются доли самого налогоплательщика, его супруга, детей и родителей. Это правило действует на дату регистрации перехода права собственности НДФЛ для резидентов ЕАЭС С 2026 года для граждан стран ЕАЭС вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Это касается доходов от трудовой деятельности. Ставки будут такими же, как для налоговых резидентов России Уведомления по НДФЛ и взносам Появится возможность подавать одно уведомление на весь год вперёд. В нём нужно указать суммы с разбивкой по месяцам. Но если фактически удержанный налог окажется больше, придётся подать уточнение Выплаты при рождении ребёнка Лимит необлагаемых выплат увеличен до 1 млн ₽ на каждого ребенка. Это касается материальной помощи от работодателя при рождении, усыновлении или оформлении опеки. Условие — выплата должна быть сделана в течение первого года. Вычет за спорт для родителей Расширен социальный налоговый вычет на спорт. Теперь можно учитывать расходы не только за себя и детей, но и за родителей‑пенсионеров. Главное — чтобы услуги входили в утверждённый перечень Выплаты с учётом среднего заработка Изменения коснулись и расчётных выплат. Если сумма зависит от среднего заработка, в налоговую базу включаются районные коэффициенты и надбавки. Они учитываются вместе с основной выплатой

НДС для ИП, ЮЛ

С 2026 года повышается основная ставка НДС. Теперь она составляет 22% вместо прежних 20%. Новая ставка применяется ко всем операциям по реализации товаров, работ и услуг, начиная с 1 января 2026 года.

Изменились и расчётные ставки НДС. Вместо 20/120% теперь применяется 22/122%.

Снижается порог дохода для освобождения от НДС на УСН. В 2026 году лимит составит 20 млн ₽. Далее он будет уменьшаться: до 15 млн ₽ в 2027 году и до 10 млн ₽ с 2028 года.

Важно учитывать доход за предыдущий год. Если в 2025 году доход превысил 20 млн ₽, то с 2026 года предприниматель обязан платить НДС. Аналогичное правило будет применяться и в последующие годы с учётом новых лимитов.

Для компаний и ИП на УСН предусмотрена гибкость. Если вы с 2026 года выбрали пониженные ставки НДС 5 или 7%, от них можно отказаться. Это можно сделать в течение первых четырёх кварталов и перейти на общую ставку 22% с правом на вычеты.

Экспертное мнение В 2026 году налоговая система изменится: вырастет НДС, снизятся лимиты по спецрежимам и появятся новые условия по НДФЛ и взносам. На практике это означает одно — учёт нужно вести регулярно и внимательно, особенно контролировать доходы и переходы между режимами. Ошибки в расчётах или пропущенные уведомления могут привести к доначислениям и штрафам. Важно заранее настроить учёт и автоматизировать ключевые процессы, чтобы не отслеживать изменения вручную.



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Акцизы для ИП, ЮЛ

В 2026–2027 годах планируется индексация ставок акцизов. Они вырастут с учётом инфляции, а по отдельным товарам даже выше её уровня. Это касается спирта, алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сладких напитков. Бизнесу важно заранее учитывать рост налоговой нагрузки.

Отдельно уточнили правила по винодельческой продукции. Изменены параметры налоговых вычетов по акцизам. Это влияет на то, какую сумму налога можно уменьшить. Новые правила нужно учитывать при расчётах и планировании.

Также обновлены показатели для топливного рынка. Речь идёт о допустимом отклонении оптовых цен на моторное топливо. Эти значения используются при расчёте демпфирующей части вычета по акцизу на нефтяное сырьё.

С 1 июля 2026 года станет проще работать производителям алкоголя. Отменяется обязанность платить авансовый платёж по акцизу. Это снизит нагрузку на оборотные средства и упростит расчёты.

НДПИ для ИП, ЮЛ

С 2026 года меняются параметры расчёта НДПИ по природному газу. Обновлён показатель Ккг, который влияет на размер налога. Новые значения будут применяться и в последующие годы. Это важно учитывать компаниям, работающим в газовой отрасли.

При этом отменяется специальный показатель Ккг2023. Ранее он увеличивал сумму НДПИ к уплате. Теперь налоговая нагрузка по этому элементу станет ниже. Расчёт налога станет проще и прозрачнее.

Появляется новая налоговая льгота для добывающих компаний. Введён вычет по НДПИ при добыче железной руды. Он действует для участков недр, расположенных в Мурманской области. Это должно поддержать развитие добычи в регионе.

УСН для ИП, ЮЛ

С 2026 года действуют новые лимиты для применения УСН. По доходам — до 490,5 млн ₽. По остаточной стоимости основных средств — до 218 млн ₽. Эти значения уже учитывают коэффициент-дефлятор.

Регионы по-прежнему могут устанавливать пониженные ставки по УСН. В том числе ставка может быть 0%. Но это возможно только по видам деятельности, утверждённым Правительством РФ. Условия и критерии также устанавливаются на федеральном уровне.

Расширен перечень расходов при УСН «Доходы минус расходы». Теперь можно учитывать и другие затраты по правилам гл. 25 НК РФ. Это даёт бизнесу больше возможностей для уменьшения налога. Главное — правильно подтвердить расходы документами.

С 2025 года компании и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. Но обязанность платить налог зависит от доходов. С 2026 года действуют новые пороги для расчёта.

Если доход за 2025 год превысил 20 млн ₽, НДС нужно платить с января 2026 года. Если в 2025 году лимит не превышен, но превышение произошло уже в 2026 году — НДС начисляется со следующего месяца. Это важно отслеживать в течение года.

Если доходы ниже 20 млн ₽, действует освобождение от НДС. Оно применяется автоматически. Уведомление в налоговую подавать не нужно.

При освобождении от НДС нет обязанности выставлять счета-фактуры. Также не нужно сдавать декларацию по НДС. Это упрощает учёт для малого бизнеса.

Порог для НДС будет снижаться и дальше. С 2027 года — до 15 млн ₽. С 2028 года — до 10 млн ₽. Это означает, что больше компаний перейдут на уплату НДС.

У предпринимателей есть выбор по ставке НДС. Можно применять стандартные ставки 22, 10 или 0% с вычетами. Либо использовать пониженные ставки — 5 или 7%.

Ставка 5% применяется, если доходы за 2025 год больше 20 млн ₽, но не превышают 272,5 млн ₽. Также она доступна при утрате освобождения от НДС в течение 2026 года. Это базовый вариант для среднего бизнеса на УСН.

Если доходы превышают 272,5 млн ₽, применяется ставка 7%. Она действует до достижения лимита 490,5 млн ₽. Это верхний порог для работы на УСН.

Если доходы превысили 272,5 млн ₽, право на ставку 5% теряется. Со следующего месяца нужно применять 7%. Это происходит автоматически.

Если доход превысил 490,5 млн ₽, теряется право на ставку 7% и на УСН в целом. Переход на общую систему происходит с месяца превышения. Это критический момент, за которым нужно следить.

Если применяются освобождение или пониженные ставки НДС, входной НДС нельзя принять к вычету. Он включается в стоимость товаров, работ или услуг. Это влияет на себестоимость и прибыль бизнеса.

ПСН для ИП

С 2026 года меняются правила применения патентной системы налогообложения (ПСН). Главное изменение — снижение лимита доходов. Порог будет уменьшаться постепенно в течение нескольких лет.

В 2026 году максимальный доход для ПСН составит 20 млн ₽. В 2027 году лимит снизится до 15 млн ₽. Начиная с 2028 года — до 10 млн ₽. Это значит, что применять ПСН станет сложнее.

Важно следить за доходами. Если в 2025 или уже в 2026 году доход превысит 20 млн ₽, право на ПСН будет утрачено. Это произойдёт в том периоде, когда допущено превышение.

Также у предпринимателей появилось дополнительное право. Можно подать заявление на новый патент, если снизились физические показатели бизнеса. Например, уменьшились площадь или количество сотрудников.

В этом случае налог пересчитают. Это поможет не переплачивать, если бизнес сократился. Главное — вовремя подать заявление.

АвтоУСН для ИП, ЮЛ

С 2026 года меняется порядок учёта процентов по вкладам для ИП на АвтоУСН. Такие доходы больше не включаются в налоговую базу по АвтоУСН. Теперь они облагаются НДФЛ. Это касается процентов по банковским счетам и вкладам в российских банках.

Также установлен фиксированный размер взносов на травматизм. С 1 января 2026 года он составляет 2 959 ₽ в год. Сумма единая и не зависит от дохода предпринимателя.

Расширяется география эксперимента по АвтоУСН. Больше регионов смогут применять этот режим. Также увеличен список банков, через которые можно работать. Полный перечень нужно уточнять отдельно.

Страховые взносы для ИП, ЮЛ

С 2026 года вводится новое правило для компаний. Нужно начислять страховые взносы на руководителя не ниже МРОТ. Это касается генерального директора или иного единоличного исполнительного органа. Даже если фактические выплаты меньше, база берётся не ниже минимальной.

Для ИТ-компаний установлены пониженные тарифы страховых взносов. В рамках предельной базы действует ставка 15%. С сумм сверх лимита применяется ставка 7,6%. Это снижает нагрузку на бизнес в сфере технологий.

При этом часть компаний теряет право на льготу. Речь идёт об участниках проектов «Сколково» и инновационных научно-технологических центров. Они больше не могут применять пониженные тарифы как ИТ-организации. Это важно учитывать при расчёте взносов.

Для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях льготы сохраняются. До предельной базы применяется ставка 30% с выплат до 1,5 МРОТ и 15% — с суммы превышения. Это позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

С сумм сверх предельной базы действуют другие ставки. 15,1% применяется к выплатам до 1,5 МРОТ. 15% — к суммам выше этого уровня. Такие правила помогают более гибко рассчитывать взносы.

Туристический налог для ИП, ЮЛ

Изменены правила по туристическому налогу. Местные власти получили больше полномочий. Теперь они могут устанавливать разные ставки в зависимости от сезона или месяца. Также ставка может зависеть от типа размещения, например гостиницы или апартаментов.

Появилась и новая льгота. От туристического налога освобождаются организации, которые предоставляют проживание в рамках санаторно-курортного лечения. Но только если есть медицинские показания.

Важно, чтобы такие услуги оплачивались из бюджета. Это может быть федеральный, региональный или местный бюджет. В этом случае налог платить не нужно.

Задолженности для ФЛ, ИП, ЮЛ