Обновлённая форма РСВ 2026: что изменится с 6 мая

С 6 мая 2026 года будет применяться обновлённая форма расчёта по страховым взносам (РСВ). Изменения связаны с новыми правилами применения пониженных тарифов.
До 5 мая 2026 года включительно РСВ можно сдавать по действующей форме. Начиная с 6 мая применяется исключительно обновлённая форма отчётности согласно приказу ФНС России от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@.
Ключевые изменения:
- введено новое приложение 3.1 — для подтверждения права на льготы компаниями из приоритетных отраслей;
- обновлены коды категорий застрахованных лиц: код «МС» отменён, вместо него введён код «ПВ»;
- обновлены технические элементы формы — штрихкоды.
Важно: пониженные тарифы можно применять только при условии, что основной вид деятельности организации входит в утверждённый перечень приоритетных отраслей.