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Обновлённая форма РСВ 2026: что изменится с 6 мая

22.04.2026
129
129

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Персональный бухгалтер от Точка Банк

В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт взносов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.
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С 6 мая 2026 года будет применяться обновлённая форма расчёта по страховым взносам (РСВ). Изменения связаны с новыми правилами применения пониженных тарифов.

До 5 мая 2026 года включительно РСВ можно сдавать по действующей форме. Начиная с 6 мая применяется исключительно обновлённая форма отчётности согласно приказу ФНС России от 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@.

Ключевые изменения:

  • введено новое приложение 3.1 — для подтверждения права на льготы компаниями из приоритетных отраслей;
  • обновлены коды категорий застрахованных лиц: код «МС» отменён, вместо него введён код «ПВ»;
  • обновлены технические элементы формы — штрихкоды.

Важно: пониженные тарифы можно применять только при условии, что основной вид деятельности организации входит в утверждённый перечень приоритетных отраслей.

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Новая форма РСВ с 6 мая 2026: изменения, коды, льготы и порядок сдачи — Точка Банк