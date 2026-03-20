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Формы отчётности в 2026 году

В 2026 году бухгалтерская отчётность заметно обновилась: изменились ставки налогов, появились новые требования к расчётам и скорректированы формы деклараций. Обновления затронули ключевые отчёты — от НДС и 3-НДФЛ до РСВ, ЕФС-1 и налога на прибыль.

20.03.2026
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478

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Персональный бухгалтер от Точка Банк

В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Бизнесу важно учитывать изменения уже при сдаче отчётности за 2025 год и I квартал 2026 года, чтобы избежать ошибок и претензий со стороны налоговых органов. Точка Банк разберёт, какие формы изменились, что именно обновили и на что обратить внимание при заполнении.

Коротко
В 2026 году отчётность заметно изменилась: обновили ставки налогов, формы деклараций и правила расчётов. Изменения затронули ключевые отчёты — НДС, 3‑НДФЛ, РСВ, ЕФС‑1, налог на прибыль и УСН. Часть нововведений применяется уже при сдаче отчётности за 2025 год, часть — с I квартала 2026 года.
Основные изменения — рост ставки НДС до 22%, корректировки льгот и обновление форм деклараций. В 3‑НДФЛ появились новые коды и строки, в РСВ изменили правила применения льготной ставки. В ЕФС‑1 обновили коды и убрали часть показателей, а в декларации по прибыли добавили разделы для новых операций. Также обновили форму по УСН и туристическому налогу с учётом новых правил расчёта.

Декларация по НДС

В 2026 году обновили правила по НДС. Основное изменение — ставка выросла до 22%. Это повлияет на расчёты и итоговую сумму налога.

Также расширили список операций, которые не облагаются НДС. При этом отменили льготу для операций с банковскими картами — теперь по ним налог нужно учитывать.

Форма декларации тоже изменилась. Отчитываться по новым правилам нужно уже за I квартал 2026 года.

Форма будет утверждена после принятия законопроекта №162622.

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3-НДФЛ

ФНС утвердила новую форму 3-НДФЛ. В ней обновили ставки налога и коды вычетов. Это важно учитывать при заполнении декларации.

Также добавили новые коды видов деятельности и коды для объектов недвижимости. В приложениях появились дополнительные строки для отражения доходов и операций.

Сдавать декларацию по новой форме нужно уже за 2025 год. Крайний срок — не позднее 30 апреля 2026 года.

Расчёт по страховым взносам (РСВ)

В 2026 году изменились правила по страховым взносам. Льготную ставку 15% теперь могут применять не все, а только отдельные субъекты МСП. При этом бизнесу нужно подтвердить свои показатели.

Для таких компаний рекомендована новая форма расчёта. В ней обновили приложение 3.1. Форма приведена в письме ФНС России от 22.12.2025 №БС-4-11/11504@.

Субъекты МСП с льготной ставкой должны отчитываться по новой форме уже за I квартал 2026 года.

ЕФС-1

С 2026 года действует новая форма ЕФС-1. Её утвердил СФР отдельными приказами. Форматы сдачи тоже обновили.

В форме изменили коды: часть убрали, часть добавили. Также исключили тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Плюс уточнили правила расчётов и заполнения отдельных граф.

Применять новую форму нужно уже с 1 января 2026 года. У каждого раздела свои сроки сдачи, их важно не перепутать.

Экспертное мнение

В 2026 году в отчётности изменились не только формы, но и сама логика расчётов. Ошибки чаще всего возникают из‑за новых ставок, кодов и условий применения льгот, особенно по НДС и страховым взносам. Бизнесу важно заранее проверять обновления и не переносить старые подходы на новые формы. Важно автоматизировать расчёты и проверку отчётности — это снижает риск штрафов и требований от налоговой.


В Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк изменения уже учтены: сервис сам обновляет формы, помогает корректно заполнить отчёты и отправить их без ошибок.

Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Декларация по налогу на прибыль

ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на прибыль. В документе учли современные изменения в бизнесе. Это важно для правильного заполнения отчётности.

В форме появился отдельный раздел для операций с цифровой валютой. Добавили строку для уникального номера банковского контракта по внешнеторговым сделкам. При этом убрали часть строк, связанных с распределением налога в региональный бюджет.

Сдавать декларацию по новой форме нужно уже за 2025 год. Крайний срок — не позднее 25 марта 2026 года.

Декларация по УСН

ФНС утвердила новую форму декларации по УСН. В бланке убрали поля для повышенных ставок 8 и 20%. Также уточнили порядок расчёта налога к уплате.

Применять новую форму рекомендуют уже за 2025 год. Это поможет избежать ошибок при сдаче отчётности.

Сроки сдачи стандартные. Организации отчитываются не позднее 25 марта 2026 года, ИП — не позднее 27 апреля 2026 года.

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Декларация по туристическому налогу

С 2026 года регионы могут устанавливать разные ставки туристического налога. Они зависят от сезона и типа размещения. Это важно учитывать при расчёте налога.

Из-за этого обновили форму декларации. В бланке появились отдельные строки для разных ставок и сумм льгот. Это упростит заполнение для бизнеса.

Сдавать отчёт по новой форме нужно уже за I квартал 2026 года.

Форма декларации будет утверждена после принятия законопроекта №162582.

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Отчётность 2026: новые формы, НДС 22%, РСВ, ЕФС-1, 3-НДФЛ и УСН — Точка Банк