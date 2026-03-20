Формы отчётности в 2026 году

Коротко

Основные изменения — рост ставки НДС до 22%, корректировки льгот и обновление форм деклараций. В 3‑НДФЛ появились новые коды и строки, в РСВ изменили правила применения льготной ставки. В ЕФС‑1 обновили коды и убрали часть показателей, а в декларации по прибыли добавили разделы для новых операций. Также обновили форму по УСН и туристическому налогу с учётом новых правил расчёта.

В 2026 году отчётность заметно изменилась: обновили ставки налогов, формы деклараций и правила расчётов. Изменения затронули ключевые отчёты — НДС, 3‑НДФЛ, РСВ, ЕФС‑1, налог на прибыль и УСН. Часть нововведений применяется уже при сдаче отчётности за 2025 год, часть — с I квартала 2026 года.