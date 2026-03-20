Формы отчётности в 2026 году

Бизнесу важно учитывать изменения уже при сдаче отчётности за 2025 год и I квартал 2026 года, чтобы избежать ошибок и претензий со стороны налоговых органов. Точка Банк разберёт, какие формы изменились, что именно обновили и на что обратить внимание при заполнении.
Декларация по НДС
В 2026 году обновили правила по НДС. Основное изменение — ставка выросла до 22%. Это повлияет на расчёты и итоговую сумму налога.
Также расширили список операций, которые не облагаются НДС. При этом отменили льготу для операций с банковскими картами — теперь по ним налог нужно учитывать.
Форма декларации тоже изменилась. Отчитываться по новым правилам нужно уже за I квартал 2026 года.
Форма будет утверждена после принятия законопроекта №162622.
3-НДФЛ
ФНС утвердила новую форму 3-НДФЛ. В ней обновили ставки налога и коды вычетов. Это важно учитывать при заполнении декларации.
Также добавили новые коды видов деятельности и коды для объектов недвижимости. В приложениях появились дополнительные строки для отражения доходов и операций.
Сдавать декларацию по новой форме нужно уже за 2025 год. Крайний срок — не позднее 30 апреля 2026 года.
Расчёт по страховым взносам (РСВ)
В 2026 году изменились правила по страховым взносам. Льготную ставку 15% теперь могут применять не все, а только отдельные субъекты МСП. При этом бизнесу нужно подтвердить свои показатели.
Для таких компаний рекомендована новая форма расчёта. В ней обновили приложение 3.1. Форма приведена в письме ФНС России от 22.12.2025 №БС-4-11/11504@.
Субъекты МСП с льготной ставкой должны отчитываться по новой форме уже за I квартал 2026 года.
ЕФС-1
С 2026 года действует новая форма ЕФС-1. Её утвердил СФР отдельными приказами. Форматы сдачи тоже обновили.
В форме изменили коды: часть убрали, часть добавили. Также исключили тип сведений «Назначение выплат по ОСС». Плюс уточнили правила расчётов и заполнения отдельных граф.
Применять новую форму нужно уже с 1 января 2026 года. У каждого раздела свои сроки сдачи, их важно не перепутать.
Декларация по налогу на прибыль
ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на прибыль. В документе учли современные изменения в бизнесе. Это важно для правильного заполнения отчётности.
В форме появился отдельный раздел для операций с цифровой валютой. Добавили строку для уникального номера банковского контракта по внешнеторговым сделкам. При этом убрали часть строк, связанных с распределением налога в региональный бюджет.
Сдавать декларацию по новой форме нужно уже за 2025 год. Крайний срок — не позднее 25 марта 2026 года.
Декларация по УСН
ФНС утвердила новую форму декларации по УСН. В бланке убрали поля для повышенных ставок 8 и 20%. Также уточнили порядок расчёта налога к уплате.
Применять новую форму рекомендуют уже за 2025 год. Это поможет избежать ошибок при сдаче отчётности.
Сроки сдачи стандартные. Организации отчитываются не позднее 25 марта 2026 года, ИП — не позднее 27 апреля 2026 года.
Декларация по туристическому налогу
С 2026 года регионы могут устанавливать разные ставки туристического налога. Они зависят от сезона и типа размещения. Это важно учитывать при расчёте налога.
Из-за этого обновили форму декларации. В бланке появились отдельные строки для разных ставок и сумм льгот. Это упростит заполнение для бизнеса.
Сдавать отчёт по новой форме нужно уже за I квартал 2026 года.
Форма декларации будет утверждена после принятия законопроекта №162582.