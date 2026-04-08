Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Бухгалтерия
  4. Расчёт пеней по налогам онлайн
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Расчёт пеней по налогам онлайн

В 2026 году порядок расчёта пеней по налогам и страховым взносам остаётся важным для ИП и организаций. Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты налога или взносов и увеличивают долг до полного погашения.

08.04.2026
382
382

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Налоги под контролем с Точка Банк

Подберём систему налогообложения и поможем вести учёт без ошибок. Наша онлайн‑бухгалтерия работает с любыми банками.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Авторы

Размер пеней определяется ключевой ставкой Банка России, фактическим сальдо единого налогового счёта (ЕНС) и датой зачисления платежей. В этой статье Точка Банк разберёт, как корректно рассчитать пени онлайн, на какие нюансы обратить внимание, в каких случаях они не начисляются, какие ставки применяются и как избежать переплаты.

Коротко
Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты налогов и страховых взносов. Их размер зависит от ключевой ставки Банка России, фактического сальдо на ЕНС и даты зачисления платежа. Для ИП ставка фиксированная, для организаций она меняется в зависимости от срока просрочки. Пени не начисляют, если есть переплата, арест имущества или оформлена рассрочка или отсрочка по налогу.
Расчёт пеней можно делать онлайн с учётом всех поступлений и списаний на ЕНС. Частичная оплата снижает базу для начисления, но не останавливает пени полностью. Отразить уплату нужно отдельно в бухгалтерии, а проверять начисления обязан сам налогоплательщик. Рассрочка или отсрочка по самим пеням отдельно законом не предусмотрена.

Что такое пени и когда они начисляются

Пени — это доплата за просрочку налога или взноса. Они начисляются за каждый день задержки — со следующего дня после срока уплаты и до дня погашения долга включительно. Например, ИП должен был заплатить налог до 28 марта, но заплатил 5 апреля. В этом случае пени начислят с 29 марта по 5 апреля включительно.

Пени рассчитываются от суммы недоимки — то есть от непогашенного долга. Для взносов на травматизм действуют отдельные правила, так как их администрирует Социальный фонд, а не ФНС. Также порядок расчёта зависит от статуса налогоплательщика: для ИП и организаций применяются разные коэффициенты.

Персональный бухгалтер от Точка Банк
В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.

В некоторых случаях пени не начисляются.

Положительное сальдо на ЕНС. Если на едином налоговом счёте достаточно денег, чтобы покрыть недоимку, пени не возникают. Такое бывает, если деньги перечислили заранее, но допустили ошибку в уведомлении.

Арест имущества. Если счета или имущество арестованы и из-за этого невозможно заплатить налог, пени не начисляются. Важно, чтобы арест напрямую мешал погасить долг. Пени не считают за период действия ограничений.

Отсрочка или рассрочка. Если налоговая одобрила отсрочку или рассрочку, пени на этот долг не начисляются на период её действия. Если решение так и не вступило в силу, пени продолжают начисляться в общем порядке.

Другие случаи. Пени также не начисляют, если налогоплательщик действовал по официальным письменным разъяснениям или в рамках налогового мониторинга. Это редкие ситуации, но они тоже предусмотрены законом.

Процентная ставка пеней для ИП

Ставка пеней для ИП зависит от ключевой ставки Банка России. Пени начисляются по ставке 1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки. Деления на периоды, как у организаций, нет.

Порядок расчёта пеней установлен Налоговым кодексом РФ, в частности п. 4 и 5.1 ст. 75.

Если на ЕНС есть положительное сальдо, оно уменьшает сумму недоимки. 

По взносам на травматизм действует тот же принцип: 1/300 ставки за каждый день просрочки. Но их считают отдельно от ЕНС — от суммы недоимки по взносам.

Для организаций применяется другая шкала: 1/300 — за первые 30 дней, 1/150 — с 31-го по 90-й день и 1/300 — начиная с 91-го дня.

Если в период просрочки менялась ключевая ставка ЦБ РФ, пени рассчитываются поэтапно.

Общий срок просрочки делят на несколько интервалов — по датам изменения ставки. Для каждого такого периода применяют свою ключевую ставку.

После этого сумму пеней, рассчитанную по каждому интервалу, складывают и получают общий результат.

Как начисляются пени для ИП

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки, включая выходные и праздничные дни. Их начинают считать со следующего дня после установленного срока уплаты, если на ЕНС недостаточно средств для погашения налога.

Начисление прекращается в день фактического погашения задолженности включительно.

Если на ЕНС есть положительное сальдо, пени рассчитываются только с суммы, превышающей эту переплату.

ПРИМЕР
ИП должен был заплатить налог 50 000 ₽ до 15 мая, но перечислил деньги 25 мая. Просрочка составила 10 дней — с 16 по 25 мая включительно.
На дату наступления срока уплаты на ЕНС была переплата 10 000 ₽, поэтому пени рассчитываются с разницы:
50 000 ₽ — 10 000 ₽ = 40 000 ₽.
При ключевой ставке 16% сумма пеней составит:
40 000 ₽ × 16% ÷ 300 × 10 = 213,33 ₽.

КБК для пеней

Чтобы заплатить пени по налогам и взносам, ИП и организации перечисляют единый налоговый платёж (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС). Отдельный платёж именно для пеней делать не нужно.

КБК ЕНП: 182 0 10 61201 01 0000 510

ФНС автоматически распределяет поступившие суммы: сначала погашается недоимка по налогам и взносам, затем начисленные пени.

При уплате ЕНП указывать КБК для конкретного налога или пеней не требуется — деньги зачисляются на ЕНС и распределяются налоговой автоматически.

Конкретные КБК используются в других случаях, например:

  • при заполнении уведомлений об исчисленных суммах;
  • при уплате взносов на травматизм, вне ЕНС.

Если платёж оформлен с ошибками и не будет идентифицирован как ЕНП, сумма может не попасть на ЕНС — в этом случае задолженность не закроется и пени продолжают начисляться. Поэтому важно проверять реквизиты платежа.

Экспертное мнение

Расчёт пеней по налогам требует внимательности и точности. Основная ошибка предпринимателей — не учитывать фактическое сальдо на ЕНС и дату зачисления платежа. Пени начисляются каждый день просрочки, включая выходные и праздники, и даже частичная переплата уменьшает только базу для начисления, но не прекращает пени. Онлайн‑калькуляторы позволяют быстро проверить суммы и избежать ошибок при расчёте.


Для удобства и контроля уплаты налогов и пеней можно подключить Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банк. Она помогает отслеживать платежи, формировать отчётность и вести расчёты автоматически, снижая риск ошибок.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как рассчитать пени по налогам онлайн

Онлайн-калькуляторы помогают быстро рассчитать пени и избежать типичных ошибок. Для этого нужны сумма недоимки, данные по ЕНС, ключевая ставка и даты просрочки.

При расчёте важно ориентироваться не на сумму налога из декларации, а на фактическую задолженность на ЕНС: пени начисляются на её остаток за каждый день просрочки.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк
Сервис напомнит о платежах и поможет вовремя уплачивать налоги и взносы по верным реквизитам. Никаких просрочек и начислений пеней. Всё просто, удобно и надёжно.

Формула расчёта

Пени начисляются на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки с применением ключевой ставки Банка России.

При расчёте важно учитывать: 

  • базой является фактическое сальдо ЕНС, а не сумма налога из декларации; 
  • учитываются все календарные дни просрочки; 
  • значение имеет дата зачисления средств на ЕНС, а не дата отправки платежа.

Предприниматели рассчитывают пени по формуле:

Пени = Сумма недоимки × (Ставка ЦБ РФ ÷ 300) × Количество дней просрочки.

Для компаний формула расчёта зависит от количества дней просрочки.

При просрочке до 30 дней и начиная с 91‑го дня просрочки формула та же, что и для ИП. Начиная с 31‑го дня просрочки по 90‑й день пени рассчитывают по формуле:

Пени = Сумма недоимки × (Ставка ЦБ РФ ÷ 150) × Количество дней просрочки.

Автоматизация расчётов пеней по налогам

Онлайн-сервисы помогают автоматизировать расчёт пеней и снизить вероятность ошибок. Они учитывают ключевую ставку Банка России, считают календарные дни просрочки и позволяют работать с фактическим сальдо ЕНС — с учётом поступлений, списаний и переплат.

Это особенно важно, если задолженность меняется: проходят частичные платежи или в период просрочки меняется ставка. В таких случаях сервисы помогают пересчитать пени и определить актуальную сумму к уплате.

Чтобы не тратить время на ручные расчёты и избежать неточностей, воспользуйтесь онлайн-калькулятором пеней от Точка Банк. Сервис автоматически учтёт ключевую ставку, сроки просрочки и изменения сальдо ЕНС, а также пересчитает сумму при частичных оплатах или изменении условий. Это быстрый и удобный способ узнать точный размер пеней и сразу понять, сколько нужно доплатить.

Сроки уплаты пеней и ответственность за просрочки

Отдельного срока для уплаты пеней в законе нет: они начисляются до момента погашения задолженности. Поэтому их можно уплатить добровольно в любой момент — чем раньше, тем меньше будет сумма.

Если пени не погашены, Федеральная налоговая служба направляет требование об уплате. При его неисполнении инспекция вправе списать средства со счёта, а при их недостаточности — взыскать долг за счёт имущества. Начисление пеней при этом продолжается до полного погашения.

Отдельного штрафа за неуплату пеней нет, задолженность отражается на ЕНС и уменьшает доступное сальдо. Это влияет на зачёт переплаты и сумму, которую можно вернуть из бюджета. Поэтому пени лучше погашать вместе с основным налогом или сразу после его уплаты.

Вопросы по теме

С какого дня начинают начисляться пени при просрочке уплаты налогов?

Пени начинают начисляться со следующего дня после срока уплаты и рассчитываются за каждый календарный день просрочки.


При этом учитывается дата фактического зачисления средств на ЕНС: день отправки платежа значения не имеет. Начисление продолжается по день погашения долга включительно.


Если задолженность частично перекрыта переплатой, пени начисляются только на оставшуюся сумму

Можно ли уменьшить пеню или избежать её уплаты, если подать декларацию или уплатить налог с опозданием?

Подача декларации или уплата налога после установленного срока не отменяют пени — они начисляются за каждый день просрочки.


Сумма пеней зависит от размера задолженности: если на ЕНС есть переплата, она уменьшает недоимку, на которую начисляются пени.


В отдельных случаях начисление пеней может не производиться или приостанавливаться — например, при предоставлении отсрочки или рассрочки Федеральной налоговой службой.


В остальных ситуациях избежать пеней нельзя: чем раньше погашена задолженность, тем меньше будет итоговая сумма.

Какие ставки пеней применяются: стандартная или повышенная и на какие периоды?

Размер пеней зависит от категории плательщика и срока просрочки.


Для ИП применяется ставка 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Она не меняется в зависимости от срока.


Для организаций: 


— до 30 календарных дней просрочки и с 91-го дня — 1/300; 


— начиная с 31-го дня по 90-й — 1/150.


По страховым взносам на травматизм применяется ставка 1/300 для всех плательщиков.


При расчёте используется ключевая ставка, действующая в каждый конкретный день просрочки.

Нужно ли платить пеню, если просрочка возникла из-за ошибок в расчётах или технических проблем?

Если просрочка возникла по вине налогоплательщика, пени начисляются в общем порядке — независимо от причины ошибки.


Если задержка связана с техническими сбоями со стороны банка или Федеральной налоговой службы, пени можно оспорить. Для этого потребуются подтверждающие документы.


До момента урегулирования пени продолжают начисляться, при подтверждении обстоятельств их могут пересчитать или отменить. Поэтому важно как можно быстрее разобраться в причине просрочки.

Как влияют на расчёт пеней страховые взносы, авансы и периодичность платежей?

Пени рассчитываются с учётом сроков уплаты каждого обязательства — налога, авансового платежа или страхового взноса. При просрочке пени начисляются на соответствующую сумму задолженности.


Частичная оплата уменьшает недоимку, на которую начисляются пени, но не прекращает их начисление полностью.


Расчёт производится исходя из фактического сальдо ЕНС на каждую дату с учётом поступлений и списаний.


Периодичность платежей (ежемесячная, ежеквартальная и т.д.) сама по себе не влияет на ставку или порядок расчёта пеней, но определяет количество сроков уплаты и, соответственно, риск возникновения просрочки.

Как правильно отразить уплату пеней в бухгалтерском учёте?

Пени отражаются отдельно от налогов и в бухгалтерском учёте признаются расходом, как прочие расходы или прочие обязательства — в зависимости от ситуации и применяемого плана счетов.


При этом в налоговом учёте пени не учитываются в составе расходов и не уменьшают налоговую базу ни при одной системе налогообложения.


Основанием для отражения служат данные ЕНС и расчёты налоговой.


Поскольку пени в налоговом учёте не признаются расходами, а ведение бухгалтерского учёта для ИП не является обязательным, предприниматели отражают пени только как факт их уплаты.

Какие документы нужны для проверки и оспаривания пеней?

Для проверки начисленных пеней необходимы:


— данные по ЕНС и сальдо на конкретные даты;


— выписки по платежам, подтверждающие даты и суммы зачислений;


— расчёты пеней, сформированные налогоплательщиком или налоговой;


— требования и уведомления налогового органа.


При технических сбоях со стороны банка или налоговой потребуются соответствующие документы — выписки, справки.


Все доказательства рекомендуется подготовить до подачи заявления в налоговый орган. Без них перерасчёт пеней невозможен.

Кто отвечает за начисление и контроль пеней — налогоплательщик или налоговая?

Налоговая автоматически начисляет пени на основе данных ЕНС. Проверка правильности начисления и своевременной уплаты является обязанностью налогоплательщика.


Если обнаружены ошибки, их необходимо оспаривать, иначе сумма задолженности продолжит увеличиваться. Регулярная проверка сальдо и начислений помогает избежать переплат и недоимок.

Можно ли подать заявление на рассрочку или отсрочку по уплате пеней?

Рассрочка или отсрочка по пеням отдельно законом не предусмотрены. Их можно получить только вместе с налогом или взносами. В этом случае начисление пеней по основной сумме временно приостанавливается на период действия рассрочки.


Если налог уже уплачен и остались только пени, их нужно уплачивать сразу. Закон не предусматривает льгот по пеням, поэтому минимизировать сумму начислений проще, если оформить рассрочку или отсрочку до погашения основного долга.

Другие статьи по теме

4 ФЕВРАЛЯ 2026
49 067
Дарья Жуковская
Ставки страховых взносов в 2026 году
31 ИЮЛЯ 2026
9199
Трембицкая Лариса
Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Расчёт пеней по налогам в 2026 году онлайн: как считать, формула, калькулятор — Точка Банк