Расчёт пеней по налогам онлайн

Размер пеней определяется ключевой ставкой Банка России, фактическим сальдо единого налогового счёта (ЕНС) и датой зачисления платежей. В этой статье Точка Банк разберёт, как корректно рассчитать пени онлайн, на какие нюансы обратить внимание, в каких случаях они не начисляются, какие ставки применяются и как избежать переплаты.

Коротко Расчёт пеней можно делать онлайн с учётом всех поступлений и списаний на ЕНС. Частичная оплата снижает базу для начисления, но не останавливает пени полностью. Отразить уплату нужно отдельно в бухгалтерии, а проверять начисления обязан сам налогоплательщик. Рассрочка или отсрочка по самим пеням отдельно законом не предусмотрена. Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты налогов и страховых взносов. Их размер зависит от ключевой ставки Банка России, фактического сальдо на ЕНС и даты зачисления платежа. Для ИП ставка фиксированная, для организаций она меняется в зависимости от срока просрочки. Пени не начисляют, если есть переплата, арест имущества или оформлена рассрочка или отсрочка по налогу.

Что такое пени и когда они начисляются

Пени — это доплата за просрочку налога или взноса. Они начисляются за каждый день задержки — со следующего дня после срока уплаты и до дня погашения долга включительно. Например, ИП должен был заплатить налог до 28 марта, но заплатил 5 апреля. В этом случае пени начислят с 29 марта по 5 апреля включительно.

Пени рассчитываются от суммы недоимки — то есть от непогашенного долга. Для взносов на травматизм действуют отдельные правила, так как их администрирует Социальный фонд, а не ФНС. Также порядок расчёта зависит от статуса налогоплательщика: для ИП и организаций применяются разные коэффициенты.

В некоторых случаях пени не начисляются.

Положительное сальдо на ЕНС. Если на едином налоговом счёте достаточно денег, чтобы покрыть недоимку, пени не возникают. Такое бывает, если деньги перечислили заранее, но допустили ошибку в уведомлении.

Арест имущества. Если счета или имущество арестованы и из-за этого невозможно заплатить налог, пени не начисляются. Важно, чтобы арест напрямую мешал погасить долг. Пени не считают за период действия ограничений.

Отсрочка или рассрочка. Если налоговая одобрила отсрочку или рассрочку, пени на этот долг не начисляются на период её действия. Если решение так и не вступило в силу, пени продолжают начисляться в общем порядке.

Другие случаи. Пени также не начисляют, если налогоплательщик действовал по официальным письменным разъяснениям или в рамках налогового мониторинга. Это редкие ситуации, но они тоже предусмотрены законом.

Процентная ставка пеней для ИП

Ставка пеней для ИП зависит от ключевой ставки Банка России. Пени начисляются по ставке 1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки. Деления на периоды, как у организаций, нет.

Порядок расчёта пеней установлен Налоговым кодексом РФ, в частности п. 4 и 5.1 ст. 75.

Если на ЕНС есть положительное сальдо, оно уменьшает сумму недоимки.

По взносам на травматизм действует тот же принцип: 1/300 ставки за каждый день просрочки. Но их считают отдельно от ЕНС — от суммы недоимки по взносам.

Для организаций применяется другая шкала: 1/300 — за первые 30 дней, 1/150 — с 31-го по 90-й день и 1/300 — начиная с 91-го дня.

Если в период просрочки менялась ключевая ставка ЦБ РФ, пени рассчитываются поэтапно.

Общий срок просрочки делят на несколько интервалов — по датам изменения ставки. Для каждого такого периода применяют свою ключевую ставку.

После этого сумму пеней, рассчитанную по каждому интервалу, складывают и получают общий результат.

Как начисляются пени для ИП

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки, включая выходные и праздничные дни. Их начинают считать со следующего дня после установленного срока уплаты, если на ЕНС недостаточно средств для погашения налога.

Начисление прекращается в день фактического погашения задолженности включительно.

Если на ЕНС есть положительное сальдо, пени рассчитываются только с суммы, превышающей эту переплату.

ПРИМЕР ИП должен был заплатить налог 50 000 ₽ до 15 мая, но перечислил деньги 25 мая. Просрочка составила 10 дней — с 16 по 25 мая включительно. На дату наступления срока уплаты на ЕНС была переплата 10 000 ₽, поэтому пени рассчитываются с разницы: 50 000 ₽ — 10 000 ₽ = 40 000 ₽. При ключевой ставке 16% сумма пеней составит: 40 000 ₽ × 16% ÷ 300 × 10 = 213,33 ₽.

КБК для пеней

Чтобы заплатить пени по налогам и взносам, ИП и организации перечисляют единый налоговый платёж (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС). Отдельный платёж именно для пеней делать не нужно.

КБК ЕНП: 182 0 10 61201 01 0000 510

ФНС автоматически распределяет поступившие суммы: сначала погашается недоимка по налогам и взносам, затем начисленные пени.

При уплате ЕНП указывать КБК для конкретного налога или пеней не требуется — деньги зачисляются на ЕНС и распределяются налоговой автоматически.

Конкретные КБК используются в других случаях, например:

при заполнении уведомлений об исчисленных суммах;

при уплате взносов на травматизм, вне ЕНС.

Если платёж оформлен с ошибками и не будет идентифицирован как ЕНП, сумма может не попасть на ЕНС — в этом случае задолженность не закроется и пени продолжают начисляться. Поэтому важно проверять реквизиты платежа.

Экспертное мнение Расчёт пеней по налогам требует внимательности и точности. Основная ошибка предпринимателей — не учитывать фактическое сальдо на ЕНС и дату зачисления платежа. Пени начисляются каждый день просрочки, включая выходные и праздники, и даже частичная переплата уменьшает только базу для начисления, но не прекращает пени. Онлайн‑калькуляторы позволяют быстро проверить суммы и избежать ошибок при расчёте.



Для удобства и контроля уплаты налогов и пеней можно подключить Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банк . Она помогает отслеживать платежи, формировать отчётность и вести расчёты автоматически, снижая риск ошибок. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как рассчитать пени по налогам онлайн

Онлайн-калькуляторы помогают быстро рассчитать пени и избежать типичных ошибок. Для этого нужны сумма недоимки, данные по ЕНС, ключевая ставка и даты просрочки.

При расчёте важно ориентироваться не на сумму налога из декларации, а на фактическую задолженность на ЕНС: пени начисляются на её остаток за каждый день просрочки.

Формула расчёта

Пени начисляются на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки с применением ключевой ставки Банка России.

При расчёте важно учитывать:

базой является фактическое сальдо ЕНС, а не сумма налога из декларации;

учитываются все календарные дни просрочки;

значение имеет дата зачисления средств на ЕНС, а не дата отправки платежа.

Предприниматели рассчитывают пени по формуле:

Пени = Сумма недоимки × (Ставка ЦБ РФ ÷ 300) × Количество дней просрочки.

Для компаний формула расчёта зависит от количества дней просрочки.

При просрочке до 30 дней и начиная с 91‑го дня просрочки формула та же, что и для ИП. Начиная с 31‑го дня просрочки по 90‑й день пени рассчитывают по формуле:

Пени = Сумма недоимки × (Ставка ЦБ РФ ÷ 150) × Количество дней просрочки.

Автоматизация расчётов пеней по налогам

Онлайн-сервисы помогают автоматизировать расчёт пеней и снизить вероятность ошибок. Они учитывают ключевую ставку Банка России, считают календарные дни просрочки и позволяют работать с фактическим сальдо ЕНС — с учётом поступлений, списаний и переплат.

Это особенно важно, если задолженность меняется: проходят частичные платежи или в период просрочки меняется ставка. В таких случаях сервисы помогают пересчитать пени и определить актуальную сумму к уплате.

Чтобы не тратить время на ручные расчёты и избежать неточностей, воспользуйтесь онлайн-калькулятором пеней от Точка Банк. Сервис автоматически учтёт ключевую ставку, сроки просрочки и изменения сальдо ЕНС, а также пересчитает сумму при частичных оплатах или изменении условий. Это быстрый и удобный способ узнать точный размер пеней и сразу понять, сколько нужно доплатить.

Сроки уплаты пеней и ответственность за просрочки

Отдельного срока для уплаты пеней в законе нет: они начисляются до момента погашения задолженности. Поэтому их можно уплатить добровольно в любой момент — чем раньше, тем меньше будет сумма.

Если пени не погашены, Федеральная налоговая служба направляет требование об уплате. При его неисполнении инспекция вправе списать средства со счёта, а при их недостаточности — взыскать долг за счёт имущества. Начисление пеней при этом продолжается до полного погашения.