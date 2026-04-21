Как рассчитать страховые взносы в 2026 году

Точка Банк разберёт, как правильно рассчитать страховые взносы для ИП и организаций: от фиксированных платежей и дополнительного 1% до расчёта по предельной базе, особенностей УСН и примеров с конкретными суммами.

Коротко Разобраться в этих нюансах важно, чтобы избежать ошибок, переплат и претензий со стороны налоговой.

Страховые взносы — одна из ключевых обязанностей предпринимателей и работодателей, от которой напрямую зависят не только расчёты с бюджетом, но и корректность налоговой нагрузки бизнеса. В 2026 году базовые правила сохранились, но изменились лимиты, актуализированы ставки и продолжают действовать льготные режимы для отдельных категорий.

Ставки страховых взносов ИП в 2026 году

В 2026 году ИП платит за себя фиксированные страховые взносы 57 390 ₽, их размер ежегодно устанавливается государством.

Если годовой доход превышает 300 000 ₽, предпринимателю необходимо дополнительно уплатить 1% с суммы превышения. При этом установлен предельный размер такого взноса — 321 818 ₽, который ежегодно индексируется.

Данные платежи являются обязательными для всех индивидуальных предпринимателей и лиц, ведущих частную практику. При этом общий размер страховых взносов за год не может превышать 379 208 ₽.

Обратите внимание: индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы АУСН и НПД, освобождены от уплаты обязательных страховых взносов за себя.

Ставки взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ

Часть фиксированных страховых взносов направляется на пенсионное страхование, часть — на обязательное медицинское. Так, из общей суммы 57 390 ₽:

45 974 ₽ — на пенсионное страхование;

11 416 ₽ — на медицинское страхование.

Некоторые ИП могут не платить взносы на пенсионное страхование (ОПС). Это касается предпринимателей, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

Освобождение действует только для ОПС. Взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) платить нужно в любом случае.

Существуют также периоды, в течение которых индивидуальный предприниматель может быть освобождён от уплаты страховых взносов за себя. К таким периодам, в частности, относятся время прохождения военной службы, а также уход за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.

Важно учитывать, что право на освобождение действует только при условии, что в указанные периоды предпринимательская деятельность фактически не велась и доход отсутствовал. Подробнее можно ознакомиться с условиями на странице ИФНС.

Взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) ИП платит добровольно, заключив отдельный договор с СФР. Это нужно, чтобы получать больничные и пособия.

В 2026 году сумма рассчитывается по формуле:

МРОТ × 2,9% × 12 месяцев.

При МРОТ 27 093 ₽ платёж составит 9 428,36 ₽.

Если применяется районный коэффициент, сумма увеличится.

ВАЖНО Чтобы получать пособия по беременности и родам в 2027 году, добровольные взносы надо уплатить в полном объёме до конца 2026 года.

Ставки взносов на травматизм и профзаболевания

Если у ИП есть работники, он обязан платить за них страховые взносы на травматизм и профессиональные заболевания.

В 2026 году действует 32 класса профессионального риска. Для каждого класса установлен свой тариф — от 0,2 до 8,5% от выплат сотрудникам.

Размер тарифа зависит от основного вида деятельности (ОКВЭД), который присваивает Социальный фонд России.

Взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплат.

Кроме взносов на травматизм все ИП и организации, имеющие работников, уплачивают за них страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС по единому тарифу. Размер тарифа зависит от предельной базы и имеющихся льгот.

Предельная база страховых взносов на 2026 год

В 2026 году предельная база по страховым взносам составляет 2 979 000 ₽ на одного сотрудника.

Пока выплаты с начала года не достигли этого лимита, применяется общий тариф 30%.

С суммы превышения действует пониженный тариф — 15,1%.

Лимит установлен постановлением Правительства РФ от 31.10.2025 №1705 и применяется только к взносам по единому тарифу, которые администрирует ФНС.

На взносы на травматизм этот порог не распространяется — они начисляются на всю сумму выплат.

Если к концу ноября сотруднику начислили 2 900 000 ₽, а в декабре ещё 200 000 ₽, выплаты распределяются так:

79 000 ₽ — по ставке 30%;

121 000 ₽ — по ставке 15,1%.

До 2026 года субъекты МСП могли применять льготные тарифы с выплат работникам — свыше полутора МРОТ. С 1 января правила применения этих тарифов изменены — ставку 15% с выплат сверх полуторакратного МРОТ смогут применять только компании и ИП, ведущие деятельность из утверждённого перечня.

Право на льготу действует при одновременном соблюдении двух условий:

основной вид деятельности из перечня указан в ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

не менее 70% доходов приходится на этот вид деятельности.

Долю доходов необходимо подтверждать в каждом отчётном периоде. При нарушении условий взносы пересчитываются по общему тарифу с начала года — 30% в размере предельной базы, без привязки к полуторакратному МРОТ.

Для МСП в сфере обрабатывающего производства сохраняется отдельная льгота: ставка 7,6% применяется к выплатам сверх полуторакратного МРОТ.

Экспертное мнение При расчёте страховых взносов важно не только применять правильные ставки, но и контролировать базу и лимиты по каждому сотруднику. Ошибки чаще всего возникают при переходе через предельную базу или при применении льготных тарифов. Отдельное внимание стоит уделять срокам уплаты — даже при корректном расчёте просрочка приведёт к пеням. ИП часто забывают про дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 ₽, из‑за чего возникают доначисления.



Чтобы не считать вручную и не держать всё под контролем в таблицах, удобнее использовать Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банк — сервис сам рассчитает взносы, учтёт лимиты и подскажет сроки платежей. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как рассчитать страховые взносы

В базу по страховым взносам включают почти все выплаты сотруднику, которые связаны с работой. Это зарплата, премии, отпускные, доплаты, надбавки и другие суммы по трудовым отношениям. Не входят только те выплаты, которые закон прямо освободил от взносов. Например, некоторые пособия, компенсации в пределах норм и другие суммы из закрытого перечня ст. 422 НК РФ.

Как рассчитать взносы на травматизм

Работодатель начисляет взносы на травматизм с выплат сотрудникам. В базу входят выплаты по трудовым договорам и по гражданско-правовым договорам.

Эти взносы рассчитываются отдельно от страховых взносов по единому тарифу.

Размер тарифа зависит от класса профессионального риска по основному виду деятельности. В 2026 году действуют 32 класса риска с тарифами от 0,2 до 8,5%.

Расчёт простой: облагаемые выплаты умножают на установленный тариф. Предельной базы нет — взносы начисляются на всю сумму выплат.

ПРИМЕР ООО «Швейное ателье» занимается ремонтом и пошивом одежды. Для такого вида деятельности установлен минимальный тариф — 0,2%. В марте сотруднику начислили: — зарплату — 75 000 ₽; — премию — 10 000 ₽. Общая сумма выплат — 85 000 ₽. Взносы на травматизм составят: 85 000 × 0,2% = 170 ₽. Если деятельность более рискованная, тариф будет выше. Например, для 32 класса профессионального риска применяется ставка 8,5%. Тогда при выплате сотруднику 100 000 ₽ взносы составят: 100 000 × 8,5% = 8 500 ₽.



Как рассчитать взносы для малого бизнеса

Малый бизнес рассчитывает страховые взносы по тем же базовым правилам, что и остальные работодатели. При этом отдельные категории МСП могут применять пониженные тарифы при соблюдении установленных условий.

В 2026 году действует следующий порядок:

30% — с выплат в размере предельной базы;

15,1% — с суммы превышения.

Предельная база составляет 2 979 000 ₽ на одного сотрудника с начала года.

Как считать:

Определите общую сумму выплат сотруднику с начала года. Сравните её с предельной базой. Разделите текущие выплаты на две части:

ПРИМЕР ИП Чернов выплачивает сотруднику по 280 000 ₽ в месяц. На конец ноября сумма выплат составила 2 860 000 ₽. В декабре сотруднику начислили ещё 280 000 ₽. До предельной базы не хватает 119 000 ₽. Эта часть облагается по ставке 30%, оставшиеся 161 000 ₽ — по ставке 15,1%.

Расчёт:

119 000 × 30% = 35 700 ₽.

161 000 × 15,1% = 24 311 ₽.

Итого страховые взносы за декабрь — 60 011 ₽.



Как рассчитать страховые взносы при УСН «Доходы»

На УСН «Доходы» важно не столько, как рассчитать взносы, сколько то, как они уменьшают налог.

Уплаченные страховые взносы можно зачесть при расчёте налога и авансовых платежей.

Как работает уменьшение:

ИП без работников — может уменьшить налог на всю сумму взносов, вплоть до нуля.

ИП с работниками и организации — не более чем на 50% от налога или авансового платежа.

Индивидуальный предприниматель вправе уменьшать налог на сумму страховых взносов за себя независимо от факта их уплаты. Главное условие — эти взносы должны относиться к тому налоговому периоду, в котором производится уменьшение.

В то же время страховые взносы за работников уменьшают налог только после их фактического перечисления в бюджет.

ПРИМЕР ИП без сотрудников ИП Соколов работает один. За I квартал 2026 года он получил доход 500 000 ₽. Налог: 500 000 × 6% = 30 000 ₽. ИП вправе уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, даже если они ещё не уплачены, главное — чтобы они относились к этому же году. Фиксированные страховые взносы в 2026 году — 57 390 ₽ и на часть этой суммы можно уменьшить авансовый платёж по УСН за I квартал, даже до нуля. Тогда налог к уплате составит: 30 000 − 30 000 = 0 ₽. Неиспользованная часть фиксированных взносов 27 390 ₽ (57 390 ₽ − 30 000 ₽) снизит налог к уплате в следующих кварталах текущего года. Кроме этого, ИП сможет уменьшить налог при УСН на сумму дополнительных взносов 1%, учитывая, что его доход больше 300 000 ₽. Организация с сотрудниками Выручка ООО «Вектор» за I квартал — 1 200 000 ₽. Налог: 1 200 000 × 6% = 72 000 ₽. Компания уплатила страховые взносы за работников— 50 000 ₽. Уменьшить налог можно не более чем на 50%: 72 000 × 50% = 36 000 ₽. К уплате: 72 000 − 36 000 = 36 000 ₽. Оставшаяся часть взносов может быть учтена при расчёте налога в следующих отчётных периодах текущего года, но на будущие годы не переносится.



Как рассчитать взносы при УСН «Доходы минус расходы»

На УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы не уменьшают налог напрямую. Они включаются в состав расходов и уменьшают налоговую базу.

Как учитывать взносы

взносы за себя ИП включает в расходы при расчёте налога, без необходимости их фактической уплаты на момент уменьшения;

взносы за работников учитываются только после фактической уплаты.

Далее расчёт стандартный — предприниматель определяет общую сумму расходов, включая страховые взносы, и уменьшает на неё доходы.

ПРИМЕР ИП Громов применяет УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. — За I квартал 2026 года: — доход — 780 000 ₽; — расходы (аренда, материалы и др.) — 245 000 ₽; — фиксированные взносы ИП — 57 390 ₽; — учитывая, что налоговая база больше 300 000 ₽, появляется дополнительный взнос 1%, который тоже можно включить в уменьшающие расходы. Взнос 1% считаем так: (780 000 − 245 000 − 300 000) × 0,01 = 2 350 ₽. Общая сумма расходов: 245 000 + 57 390 + 2 350 = 304 740 ₽. Налоговая база: 780 000 − 304 740 = 475 260 ₽. Налог: 475 260 × 15% = 71 289 ₽.



На этом режиме можно учесть всю сумму страховых взносов — как за себя, так и за работников. Ограничения в 50%, как на УСН «Доходы», здесь нет.

Важно: при расчёте налога учитываются только те расходы, которые:

предусмотрены перечнем в Налоговом кодексе РФ;

экономически обоснованы;

подтверждены документами.

Как рассчитать взносы для «обрабатывающих» МСП

В 2026 году для МСП из обрабатывающих отраслей действует пониженный тариф страховых взносов с доходов работников — 7,6%. Он применяется не ко всей сумме выплат, а только к части, превышающей установленный порог.

Чтобы использовать льготу, нужно:

состоять в реестре МСП;

вести деятельность в сфере обрабатывающего производства;

иметь соответствующий основной ОКВЭД из перечня Правительства РФ;

получать не менее 70% дохода от этого вида деятельности.

Выплаты сотруднику делят на две части:

в пределах 1,5 МРОТ — тариф 30%;

сверх 1,5 МРОТ — тариф 7,6%.

ИП Чернов занимается производством мебели и применяет пониженный тариф. В январе 2026 года сотруднику начислена зарплата — 68 000 ₽.

МРОТ — 27 093 ₽.

1,5 МРОТ = 40 639,50 ₽.

Расчёт:

40 639,50 × 30% = 12 191,85 ₽.

27 360,50 × 7,6% = 2 079,40 ₽.

Итого страховые взносы за январь: 14 271,25 ₽.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства из приоритетных отраслей также предусмотрены льготные тарифы страховых взносов. Перечень таких видов деятельности определяется по кодам ОКВЭД и утверждается отдельно.

Тарифы применяются следующим образом:

30% — с выплат работникам в пределах 1,5 МРОТ;

15% — с сумм, превышающих 1,5 МРОТ.

Как считать взносы ИП за неполный год

Если ИП зарегистрировался не с начала года или прекратил деятельность раньше, фиксированные страховые взносы рассчитываются пропорционально времени работы. В 2026 году годовая сумма взносов составляет 57 390 ₽.

Как считать:

Рассчитайте взносы за полные месяцы — годовую сумму делят на 12 и умножают на количество полных месяцев.

Рассчитайте взносы за неполный месяц:

месячную сумму делят на количество календарных дней в месяце;

затем умножают на число дней работы, включая день регистрации или закрытия.

ПРИМЕР ИП Лебедев зарегистрировался 10 апреля 2026 года и работал до конца года. Он отработал: — 8 полных месяцев (май – декабрь); — 21 день в апреле (с 10‑го по 30‑е число включительно). Взносы за полные месяцы: 57 390 ÷ 12 × 8 = 38 260 ₽. Взносы за апрель: 57 390 ÷ 12 = 4 782,5 ₽. 4 782,5 ÷ 30 × 21 = 3 347,75 ₽. Общая сумма взносов: 38 260 + 3 347,75 = 41 607,75 ₽. Если доход ИП за год превысит 300 000 ₽, нужно дополнительно уплатить 1% с суммы превышения.



Как платить страховые взносы

У ИП есть два срока уплаты взносов за себя. Фиксированную сумму нужно перечислить не позднее 28 декабря текущего года, а дополнительный взнос 1% с доходов свыше 300 000 ₽ — не позднее 1 июля следующего года.

Сроки уплаты фиксированных взносов ИП за себя

Фиксированные взносы за 2026 год нужно заплатить не позднее 28 декабря 2026 года. Перечислить всю сумму можно сразу или разбить платёж на части и платить в течение года.

Если доход ИП за год превысил 300 000 ₽, с превышения нужно доплатить ещё 1%. Этот взнос нужно перечислить не позднее 1 июля 2027 года.

Если ИП закрывается, заплатить взносы нужно в течение 15 календарных дней после того, как налоговая исключит его из ЕГРИП. Но выгоднее сделать это до снятия с учёта. Взносы, которые ИП перечислит уже после закрытия, нельзя учесть при уменьшении налога.

Когда можно не платить страховые взносы ИП за себя

Полностью не платят взносы за себя:

ИП на НПД. Если не перечислять взносы добровольно, пенсионный стаж не идёт, а пенсионные баллы не копятся. Чтобы сохранить право на пенсию, можно платить взносы в СФР через приложение «Мой налог».

ИП на АУСН. Они не платят взносы за себя, но пенсионный стаж и баллы у них сохраняются.

Часть предпринимателей платит взносы не в полном объёме. К ним относятся:

ИП на АУСН, которые ведут частную практику, например адвокаты и нотариусы. Для них нет фиксированного платежа. Они перечисляют только 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

Получатели военной пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Они платят лишь взнос на обязательное медицинское страхование. В 2026 году сумма составляет 11 416,13 ₽.

Для остальных ИП действует общее правило: взносы нужно платить, пока сохраняется статус предпринимателя. Нулевой доход или простой в работе от этой обязанности не освобождают.

Иногда закон разрешает временно не платить взносы. Такое право есть в период:

службы по призыву, включая мобилизацию;

ухода за ребёнком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;

необоснованного содержания под стражей или в местах лишения свободы;

ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет;

проживания с супругом-военнослужащим в местности, где нет возможности найти работу, но не дольше пяти лет;

проживания за границей с супругом-дипломатом, тоже не дольше пяти лет.

Эта льгота работает только при одном условии: в такой период ИП не должен вести бизнес и получать доход. Если деятельность продолжалась, право на освобождение теряется. Например, если предпринимательница находится в отпуске по уходу за ребёнком, но при этом продолжает зарабатывать, взносы ей платить придётся.

Чтобы получить освобождение, нужно подать в налоговую заявление и документы, которые подтверждают льготный период и отсутствие дохода. Например, при уходе за ребёнком до полутора лет подойдут свидетельство о рождении и нулевая КУДиР. Перечень подтверждающих документов содержится в письме ФНС России №БС-4-11/13952.

Ответственность за неуплату фиксированных взносов

В срок уплаты налоговая сама спишет взносы с единого налогового счёта. Если денег на ЕНС не хватит, появится отрицательное сальдо. Это уже задолженность предпринимателя перед бюджетом.

Если ИП ошибся в расчёте, занизил базу или перечислил меньше, чем должен, налоговая начислит пени согласно ст. 75 НК РФ. Кроме них, возможен и штраф в соответствии со ст. 122 НК РФ — 20 или 40% от суммы недоимки. Если же ИП посчитал взносы правильно, но заплатил позже срока, обычно начисляют только пени.

Пени считают за каждый день просрочки, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ.

ИП просрочил уплату взносов на 18 дней. Сумма долга — 72 000 ₽, ключевая ставка — 15%. Пени составят: 72 000 × 15% ÷ 300 × 18 = 648 ₽.