Патент на розничную торговлю для ИП

Коротко

ПСН имеет ряд преимуществ — фиксированные суммы налога, возможность уменьшить налог на страховые взносы и минимальная отчётность. При нарушении условий патента предприниматель автоматически теряет право на него и переходит на ту систему налогообложения, на которой был изначально, — ОСНО или УСН. Перед оформлением важно проверить региональные особенности на сайте ФНС и рассчитать выгоду через официальный калькулятор патента.



ПСН доступна ИП в розничной торговле с годовым доходом до 20 млн ₽, штатом до 15 сотрудников и торговой площадью до 150 м². Стоимость патента определяется заранее — предприниматель платит фиксированную сумму, рассчитанную от потенциального дохода, а не от фактической выручки.