Патент на розничную торговлю для ИП

Но вместе с тем у патента есть жёсткие условия — лимиты по выручке, численности персонала, площади торговой точки и перечню разрешённых направлений бизнеса. Точка Банк расскажет, кому подходит ПСН для розницы и как рассчитать её стоимость. Также мы покажем, как устроена патентная система налогообложения и как вести учёт.
Какому бизнесу подходит патент для розничной торговли
В 2026 году ПСН в розничной торговле подходит индивидуальным предпринимателям, которые соблюдают определённые правила:
- форма бизнеса — исключительно статус ИП. Патент нельзя использовать, если вы — ООО;
- лимит дохода — не более 20 млн ₽ в год;
- ограничения по сотрудникам — не более 15 работников в год;
- размер торговой точки — зал не должен превышать 150 м2.
- региональные ограничения — в некоторых регионах действуют лимиты по площади помещений и количеству транспортных средств для ИП на ПСН.
Список всех направлений бизнеса, в которых можно применять ПСН, описан в ст. 346.43 НК РФ. К ним относятся:
- услуги населению — ремонт и пошив швейных изделий, чистка обуви, парикмахерские, химчистка текстиля и фотография;
- общепит;
- перевозки грузов и пассажиров;
- профессиональные услуги — разработка ПО, экскурсии, дошкольная деятельность и присмотр за детьми.
Кому нельзя применять ПСН для розницы
В законе существует список видов деятельности, в которых запрещено использовать патентную систему налогообложения, среди которых:
- производство подакцизных товаров;
- добыча и продажа полезных ископаемых;
- оптовая торговля;
- продажа товаров через маркетплейсы;
- грузоперевозки с более 20 транспортными средствами;
- операции с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги;
- майнинг криптовалют;
- производство и торговля ювелирными изделиями из драгметаллов, за исключением серебра;
- торговля и общепит в зале, который занимает более 150 м2.
Важно: с 2026 года ПСН нельзя применять в охранных услугах — теперь эти виды деятельности доступны только для лицензированных организаций.
Как устроен патент на розничную торговлю для ИП
При патентной системе налогообложения ИП платит фиксированную сумму налога за определённый период. Её размер рассчитывается не от реального дохода, а от потенциально возможного. Эти стандарты устанавливают регионы, которые сами рассчитывают, сколько предприниматель может заработать, занимаясь у них розничной торговлей.
Размер ставки:
- 6% — стандартный вариант;
- 0% — для ИП, впервые получившего этот юридический статус в социальной, научной, производственной сфере или в сфере бытовых услуг. Этот размер ставки доступен только по региональному закону.
ИП может приобрести патент на один год или на несколько месяцев, но в рамках одного календарного года. Формулы расчётов будут выглядеть следующим образом.
|Патент на один год
|Патент менее чем на один год
|Налоговая ставка × Потенциальный доход × Коэффициент-дефлятор
|Налоговая ставка × Потенциальный доход × Коэффициент-дефлятор ÷ 365 (366) × Число дней, на которое оформляется патент
Согласно приказу Минэкономразвития РФ от 06.11.2025 №734, в 2026 году коэффициент-дефлятор составляет 1,253.
Как оформить патент на розничную торговлю
Перед оформлением патента проверьте, подходит ли ваш бизнес под условия ПСН. Если вы подпадаете под все требования, заполните специальную форму-заявление на получение патента №26.5-1 (КНД 1150010). Её необходимо отправить в ФНС не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности.
После заполнения вы можете подать заявление четырьмя способами:
- в Личном кабинете ИП на сайте ФНС;
- через МФЦ;
- лично в ФНС;
Как рассчитать стоимость ПСН для магазина
Расчёт стоимости патента на розничную торговлю строится по чёткой формуле, но имеет важные особенности. Они зависят от:
- направления деятельности бизнеса;
- региона, в котором предприниматель будет вести своё дело;
- срока патента;
- средней численности сотрудников в компании.
Чтобы не считать стоимость патента вручную, воспользуйтесь Налоговым калькулятором от ФНС. Система сама выдаст конечную сумму исходя из данных о бизнесе.
Например, вы хотите открыть парикмахерскую в Казани. Для этого введите данные в Калькулятор и нажмите кнопку «Рассчитать».
Для данного бизнеса ориентировочная сумма по патенту будет составлять 27 328 ₽.
Важно: итоговая стоимость патента может быть неокончательной за счёт её уменьшения на страховые взносы.
- Если у ИП нет наёмных работников, он имеет право полностью уменьшить сумму патента на страховые взносы, которые платит за себя. В 2026 году это фиксированная часть — 57 390 ₽ плюс 1% от дохода, превышающего 300 000 ₽. Этот процент также считается от потенциального размера заработка. На практике часто получается так, что сумма этих взносов равна или даже превышает стоимость патента — в таком случае дополнительно платить налог не придётся.
- Если у ИП есть сотрудники, в зачёт идут и взносы за себя, и платежи за работников, но с ограничением. В таком случае можно уменьшить патент максимум наполовину. То есть даже при больших страховых расходах минимальный платёж по патенту составит 50% от его первоначальной стоимости.
Ответственность за нарушения условий патента
|Тип нарушения
|Ответственность
|Нарушение основных требований на ПСН:
— превышение лимита годового дохода;
— наняли более 15 сотрудников в году;
— начата торговля товарами, которая запрещена для ПСН;
— площадь торгового зала составила более 150 м2.
|Утрата права применения ПСН и автоматический переход на основную систему налогообложения – ОСНО или УСН
|Несвоевременная оплата патента — ст. 122 НК РФ
|— Пени — 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день.
— Неумышленное правонарушение — штраф до 20% от неуплаченной суммы патента.
— Умышленное правонарушение — штраф до 20% от неуплаченной суммы патента
|Ведение деятельности без кодов ОКВЭД — ст. 14.25 КоАП РФ
|Штраф до 10 000 ₽
Учёт и отчётность ИП на патенте
Согласно приказу ФНС России от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@, единственный обязательный налоговый документ для ИП на ПСН — книга учёта доходов. Она предоставляется в налоговую по запросу самого контролирующего органа.
Какие данные вносить в КУД:
- доходы от реализации по деятельности на патенте;
- дату и номер первичного документа — чек, БСО, платёжное поручение;
- сумму поступления.
Как ИП заполнять книгу учёта доходов:
- используйте одну КУД на каждый год;
- вносите записи в хронологическом порядке;
- каждое поступление указывайте отдельной строкой с указанием номера отчёта о закрытии смены, чека или платёжки;
- если вы заполняете КУД в электронном виде, позже её нужно распечатать, прошить и пронумеровать.
Важно: книгу учёта доходов необходимо хранить пять лет. В противном случае ИП будет назначен штраф до 30 000 ₽.