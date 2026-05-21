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Патент на розничную торговлю для ИП

Патентная система налогообложения (ПСН) — один из самых простых налоговых режимов для ИП в розничной торговле. Вместо нескольких налогов предприниматель платит фиксированную сумму и не сдаёт налоговые декларации.

21.05.2026
177
177

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Оформите ИП на патенте с Точка Банк за 0 ₽

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Но вместе с тем у патента есть жёсткие условия — лимиты по выручке, численности персонала, площади торговой точки и перечню разрешённых направлений бизнеса. Точка Банк расскажет, кому подходит ПСН для розницы и как рассчитать её стоимость. Также мы покажем, как устроена патентная система налогообложения и как вести учёт.

Коротко
ПСН доступна ИП в розничной торговле с годовым доходом до 20 млн ₽, штатом до 15 сотрудников и торговой площадью до 150 м². Стоимость патента определяется заранее — предприниматель платит фиксированную сумму, рассчитанную от потенциального дохода, а не от фактической выручки.
ПСН имеет ряд преимуществ — фиксированные суммы налога, возможность уменьшить налог на страховые взносы и минимальная отчётность. При нарушении условий патента предприниматель автоматически теряет право на него и переходит на ту систему налогообложения, на которой был изначально, — ОСНО или УСН. Перед оформлением важно проверить региональные особенности на сайте ФНС и рассчитать выгоду через официальный калькулятор патента.

Какому бизнесу подходит патент для розничной торговли

В 2026 году ПСН в розничной торговле подходит индивидуальным предпринимателям, которые соблюдают определённые правила:

  • форма бизнеса — исключительно статус ИП. Патент нельзя использовать, если вы — ООО;
  • лимит дохода — не более 20 млн ₽ в год;
  • ограничения по сотрудникам — не более 15 работников в год;
  • размер торговой точки — зал не должен превышать 150 м2. 
  • региональные ограничения — в некоторых регионах действуют лимиты по площади помещений и количеству транспортных средств для ИП на ПСН.

— Калькулятор расчёта патента для ИП

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Список всех направлений бизнеса, в которых можно применять ПСН, описан в ст. 346.43 НК РФ. К ним относятся:

  • услуги населению — ремонт и пошив швейных изделий, чистка обуви, парикмахерские, химчистка текстиля и фотография;
  • общепит;
  • перевозки грузов и пассажиров;
  • профессиональные услуги — разработка ПО, экскурсии, дошкольная деятельность и присмотр за детьми.

Кому нельзя применять ПСН для розницы

В законе существует список видов деятельности, в которых запрещено использовать патентную систему налогообложения, среди которых:

  • производство подакцизных товаров;
  • добыча и продажа полезных ископаемых;
  • оптовая торговля;
  • продажа товаров через маркетплейсы;
  • грузоперевозки с более 20 транспортными средствами;
  • операции с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги;
  • майнинг криптовалют;
  • производство и торговля ювелирными изделиями из драгметаллов, за исключением серебра;
  • торговля и общепит в зале, который занимает более 150 м2.

Важно: с 2026 года ПСН нельзя применять в охранных услугах — теперь эти виды деятельности доступны только для лицензированных организаций. 

Экспертное мнение

При работе на патентной системе налогообложения ИП важно постоянно контролировать соблюдение лимитов по доходу, численности сотрудников и площади торговой точки. На практике чаще всего предприниматели теряют право на ПСН из‑за превышения выручки или неправильного учёта деятельности. Также важно заранее учитывать региональные особенности, так как стоимость патента и условия могут отличаться в разных субъектах РФ.


Чтобы избежать ошибок при переходе на ПСН и оформлении документов, удобно использовать сервис «Регистрация патента от Точка Банк». Сервис поможет подготовить заявление, выбрать коды ОКВЭД и подать документы онлайн.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как устроен патент на розничную торговлю для ИП

При патентной системе налогообложения ИП платит фиксированную сумму налога за определённый период. Её размер рассчитывается не от реального дохода, а от потенциально возможного. Эти стандарты устанавливают регионы, которые сами рассчитывают, сколько предприниматель может заработать, занимаясь у них розничной торговлей.

Размер ставки:

  • 6% — стандартный вариант;
  • 0% — для ИП, впервые получившего этот юридический статус в социальной, научной, производственной сфере или в сфере бытовых услуг. Этот размер ставки доступен только по региональному закону.

ИП может приобрести патент на один год или на несколько месяцев, но в рамках одного календарного года. Формулы расчётов будут выглядеть следующим образом.

Патент на один годПатент менее чем на один год
Налоговая ставка × Потенциальный доход × Коэффициент-дефляторНалоговая ставка × Потенциальный доход × Коэффициент-дефлятор ÷ 365 (366) × Число дней, на которое оформляется патент

Согласно приказу Минэкономразвития РФ от 06.11.2025 №734, в 2026 году коэффициент-дефлятор составляет 1,253.

Как оформить патент на розничную торговлю

Перед оформлением патента проверьте, подходит ли ваш бизнес под условия ПСН. Если вы подпадаете под все требования, заполните специальную форму-заявление на получение патента №26.5-1 (КНД 1150010). Её необходимо отправить в ФНС не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности.

После заполнения вы можете подать заявление четырьмя способами:

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Как рассчитать стоимость ПСН для магазина

Расчёт стоимости патента на розничную торговлю строится по чёткой формуле, но имеет важные особенности. Они зависят от:

  • направления деятельности бизнеса;
  • региона, в котором предприниматель будет вести своё дело;
  • срока патента;
  • средней численности сотрудников в компании.

Чтобы не считать стоимость патента вручную, воспользуйтесь Налоговым калькулятором от ФНС. Система сама выдаст конечную сумму исходя из данных о бизнесе.

Например, вы хотите открыть парикмахерскую в Казани. Для этого введите данные в Калькулятор и нажмите кнопку «Рассчитать».

Для данного бизнеса ориентировочная сумма по патенту будет составлять 27 328 ₽.

Важно: итоговая стоимость патента может быть неокончательной за счёт её уменьшения на страховые взносы.

  • Если у ИП нет наёмных работников, он имеет право полностью уменьшить сумму патента на страховые взносы, которые платит за себя. В 2026 году это фиксированная часть — 57 390 ₽ плюс 1% от дохода, превышающего 300 000 ₽. Этот процент также считается от потенциального размера заработка. На практике часто получается так, что сумма этих взносов равна или даже превышает стоимость патента — в таком случае дополнительно платить налог не придётся.
  • Если у ИП есть сотрудники, в зачёт идут и взносы за себя, и платежи за работников, но с ограничением. В таком случае можно уменьшить патент максимум наполовину. То есть даже при больших страховых расходах минимальный платёж по патенту составит 50% от его первоначальной стоимости.

Ответственность за нарушения условий патента

Тип нарушенияОтветственность
Нарушение основных требований на ПСН:

— превышение лимита годового дохода;

— наняли более 15 сотрудников в году;

— начата торговля товарами, которая запрещена для ПСН;

— площадь торгового зала составила более 150 м2.		Утрата права применения ПСН и автоматический переход на основную систему налогообложения – ОСНО или УСН
Несвоевременная оплата патента — ст. 122 НК РФ
— Пени — 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день.

— Неумышленное правонарушение — штраф до 20% от неуплаченной суммы патента.

— Умышленное правонарушение — штраф до 20% от неуплаченной суммы патента
Ведение деятельности без кодов ОКВЭД — ст. 14.25 КоАП РФШтраф до 10 000 ₽

Учёт и отчётность ИП на патенте

Согласно приказу ФНС России от 07.11.2023 №ЕА-7-3/816@, единственный обязательный налоговый документ для ИП на ПСН — книга учёта доходов. Она предоставляется в налоговую по запросу самого контролирующего органа. 

Какие данные вносить в КУД: 

  • доходы от реализации по деятельности на патенте;
  • дату и номер первичного документа — чек, БСО, платёжное поручение;
  • сумму поступления.

Как ИП заполнять книгу учёта доходов:

  • используйте одну КУД на каждый год;
  • вносите записи в хронологическом порядке;
  • каждое поступление указывайте отдельной строкой с указанием номера отчёта о закрытии смены, чека или платёжки;
  • если вы заполняете КУД в электронном виде, позже её нужно распечатать, прошить и пронумеровать.

Важно: книгу учёта доходов необходимо хранить пять лет. В противном случае ИП будет назначен штраф до 30 000 ₽.

Вопросы по теме

Кто может взять патент на розницу?

Патент на розничную торговлю могут взять только индивидуальные предприниматели. ООО и АО не имеют права работать на этой системе.


Для применения ПСН необходимо соблюдать несколько ключевых условий: 


— годовой доход от деятельности не должен превышать 20 млн ₽ в год;


— средняя численность сотрудников — не более 15 человек;


— площадь торгового зала стационарного объекта не должна превышать 150 м²;


— торговля должна быть именно розничной, то есть продажа товаров осуществляется конечным потребителям для личных, семейных или домашних нужд.

Какие ОКВЭД подходят для розницы и какие товары нельзя продавать при ПСН?

На ПСН можно заниматься:


— услугами населению — ремонт и пошив швейных изделий, чистка обуви, парикмахерские, химчистка текстиля и фотография;


— розничной торговлей овощами и фруктами;


— общепитом;


— перевозками грузов и пассажиров;


— профессиональными услугами — разработка ПО, экскурсии, дошкольная деятельность и присмотр за детьми.


На патенте запрещено реализовывать: 


— подакцизные товары;


— маркированную продукцию;


— добычу и продажу полезных ископаемых;


— оптовую торговлю;


— продажу товаров через маркетплейсы;


— грузоперевозки более 20 транспортными средствами;


— операции с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги;


— майнинг криптовалют;


— производство и торговлю ювелирными изделиями из драгметаллов, за исключением серебра.


Полный список разрешённой и запрещённой деятельности на ПСН описан в 346.43 НК РФ

Можно ли уменьшить патент на взносы за себя?

ИП без наёмных сотрудников имеет право уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов, уплаченных за себя — вплоть до 100%. Для этого необходимо подать в ФНС специальное уведомление КНД 1112021. В течение 20 рабочих дней налоговая рассмотрит заявление и вынесет решение по уменьшению.


В 2026 году фиксированная часть взносов составляет 57 390 ₽ плюс дополнительно 1% от дохода свыше 300 000 ₽. На практике эти суммы часто полностью перекрывают стоимость патента — тогда налог платить не нужно.

Нужны ли КУДиР и декларации на ПСН?

ИП освобождён от подачи налоговой декларации. Единственное, что ему нужно вести, — это книга учёта доходов (КУД). Сдавать её каждый год не нужно — она предоставляется в налоговую по запросу самого контролирующего органа.


При этом патент не работает как самостоятельная система налогообложения. На ПСН предприниматели должны сдавать документы по УСН или ОСНО, даже если декларации будут нулевыми.

Какая ответственность налагается на ИП при превышении лимитов?

Если ИП превысил лимиты годового дохода, численности работников и торговой площади, он теряет право применять ПСН. В таком случае он автоматически переходит на основную систему налогообложения — УСН или ОСНО.

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