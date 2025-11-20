Пени — это сумма, которую начисляют за просрочку налогов, взносов или других обязательных платежей. Они зависят от размера долга, числа дней задержки и ключевой ставки Центробанка. Точка Банк расскажет, как платить, рассчитывать и оспаривать пени.

Коротко Они зависят от суммы задолженности, количества дней просрочки и ключевой ставки ЦБ. В отличие от штрафа с фиксированной суммой пени растут каждый день, пока долг не погашен. В 2025 году для организаций ставка меняется по периодам просрочки: 1/300 — первые 30 дней, 1/150 — с 31-го до 90-го, затем снова 1/300. Для ИП и физлиц — всегда 1/300 ключевой ставки. Пени начисляют со следующего дня после срока платежа и до момента полной оплаты долга. При частичном погашении начисляют только на остаток. Чтобы оплатить пени, достаточно пополнить ЕНС — налоговая спишет в нужном порядке. Если допущена ошибка, пени можно оспорить через уточнённые документы, положительное сальдо ЕНС, отсрочку или подтверждённый технический сбой.

Пени — это ежедневное начисление за просрочку обязательных платежей: налогов, взносов, кредитов, аренды и других долгов.

Что такое пени

Пени — это денежное взыскание за просрочку платежей или невыполнение обязательств в срок.

В отличие от штрафа с фиксированной суммой пени растут каждый день, пока долг не погашен. Когда долг выплачивают, начисление пеней останавливается.

Чем пени отличаются от штрафа и неустойки

Штрафы, пени и неустойки — это формы денежной ответственности за нарушение условий договора. К обязательствам можно отнести поставку товара, возврат долга, уплату налогов и внесение других обязательных платежей.

Неустойка — более широкое понятие, которое включает в себя и штрафы, и пени. Все эти меры предполагают выплату дополнительных средств за несоблюдение сроков или условий договора.

Штраф отличается тем, что его размер фиксирован. Например, если ИП сдал налоговую декларацию с опозданием, ему начислят штраф в определённой сумме за нарушение сроков.

Пени рассчитываются по-другому. Их величина непостоянна и зависит от суммы задолженности, ключевой ставки Центробанка или других показателей. Такие санкции применяются, если обязательный платёж не был внесён вовремя — налог, коммунальные услуги или кредит. Например, если ИП вовремя не заплатил налог, инспекция начислит пени — процент от суммы недоимки за каждый день задержки платежа.

Виды пеней

В бизнесе просрочка может возникнуть по разным причинам, поэтому пени различают в зависимости от типа обязательства.

Пени за налоговые просрочки

Налоговики начисляют пени за неоплаченные вовремя налоги. Сумма растёт каждый день до полного погашения задолженности. Например, ИП должен перечислить налог на прибыль или НДС. Если он пропустил срок, инспекторы рассчитают пени на сумму долга по установленной формуле. Для организаций обычно берут 1/300 ключевой ставки ЦБ в первые 30 дней и 1/150 в последующие.

Пени по кредитам и займам

Банки и МФО начисляют пени за просроченные платежи по кредитам. Схема может быть разной: либо пени плюс проценты по договору, либо только неустойка в фиксированном проценте от суммы долга. Например, компания взяла кредит на закупку оборудования и пропустила платёж — банк начисляет процент от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Пени за несвоевременную оплату услуг и поставок

Пени за несвоевременную оплату услуг и поставок применяют, чтобы стимулировать контрагентов платить вовремя. Например, если компания арендует склад и задерживает оплату, арендодатель начисляет пени. Обычно их рассчитывают как процент от суммы долга за каждый день просрочки.

Пени за коммунальные и прочие регулярные платежи

Компании также могут получить пени за задержку коммунальных и сервисных платежей. Если организация не заплатит за электроэнергию или интернет вовремя, поставщик начнёт начислять пени. Как правило, это происходит с 31-го дня просрочки. Пени рассчитывают как процент от суммы долга.

Пени за нарушение условий аренды оборудования

Если предприятие арендует производственное оборудование и задерживает оплату, арендодатель начисляет пени. В договоре обычно указывается ежедневный процент от суммы аренды. Эти пени начисляются за каждый день просрочки до полного погашения задолженности.

Пени за несвоевременную оплату услуг подрядчиков

При работе со сторонними подрядчиками задержка оплаты может привести к начислению пеней. Например, агентство выполнило разработку сайта и ожидало оплату, но клиент задержал платёж. В таком случае пени рассчитывается как процент от суммы счёта за каждый день просрочки.

Во всех случаях размер и способ расчёта пеней прописывают в договоре или законодательстве, чтобы обе стороны понимали, как формируется сумма к оплате.

Как налоговая начисляет пени в 2025–2026 годах

Порядок начисления пеней для организаций зависит от длительности задолженности. Согласно п. 5.1 ст. 75 НК РФ:

за первые 30 дней просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ;

с 31-го по 90-й день — 1/150 ключевой ставки;

с 91-го дня и далее — снова 1/300 ключевой ставки.

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей ставка пеней остаётся прежней: 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки, независимо от того, сколько дней прошло.

Как узнать, сколько пеней начислено

Чтобы узнать размер пеней, нужно проверить задолженность через официальные источники и документы.

Физические лица и ИП могут сделать это в личном кабинете на сайте ФНС. На портале налогоплательщика отображаются сумма долга, начисленные пени и срок оплаты.

Организации проверяют задолженность через электронные сервисы ФНС или рассчитывают пени самостоятельно. При расчёте учитывают ключевую ставку ЦБ и длительность просрочки.

Если речь о просрочке по кредиту или займу, банк или МФО указывает начисленные пени в ежемесячной выписке или в онлайн-кабинете. Там видна сумма основного долга, начисленные проценты и пеня за каждый день просрочки.

Также можно рассчитать пени самостоятельно. Для этого берут сумму долга, умножают на установленный процент за день и умножают на количество дней просрочки. Такой расчёт позволяет сверить данные с официальными источниками и быть уверенным в правильности суммы к оплате.

За какие дни начисляют пени

Пени считают только за дни, когда обязательство не выполнено вовремя. Отсчёт начинается с дня, следующего за сроком оплаты или исполнения договора, и продолжается до дня фактической оплаты или погашения долга.

Например, ИП должен заплатить налог в размере 10 000 ₽ к 10-му числу месяца, но не выполнил обязательства вовремя. Если он перечисляет всю сумму 13-го числа, пени начисляются за 11-е, 12-е и 13-е числа. После этого начисление пеней прекращается.

Если ИП полностью выплачивает долг, пени прекращают считать в тот же день. При частичной оплате пени берут только с оставшейся суммы задолженности.

Если ИП 13-го числа оплачивает только 6 000 ₽, пени считают за те же дни только с оставшихся 4 000 ₽, пока долг полностью не выплатят.

Так пени отражают фактическое время просрочки и растут каждый день до погашения долга.

Когда пени не начисляются

Пени не начисляются в нескольких случаях.

На ЕНС достаточно средств. Если на Едином налоговом счёте есть сумма, покрывающая задолженность, пени не считаются. Это правило действует даже при ошибках из-за неверного уведомления. Например, ИП перечислил налог на ЕНС, но не отправил уведомление в инспекцию. В этом случае ИФНС не смогла списать платёж и пени не начисляются. С 2025 года это правило действует постоянно. Арест или блокировка счёта. Если ИФНС арестовала имущество или банк заблокировал счёт и это мешает оплатить долг, начисление пеней приостанавливается до снятия ограничений. Отсрочка или рассрочка. Если налоговая предоставила отсрочку или рассрочку по долгу, пени перестают начисляться со следующего дня после её оформления.

Расчёт пеней

Кто рассчитывает пени

Если ИП или работодатель задержал уплату налога или взносов, система сразу начисляет пени. Их размер виден в личном кабинете на сайте ФНС.

Когда ИП видит недоимку или получает письмо об ошибке, ему следует:

Подать уточнённую декларацию или новое уведомление.

Подождать, пока налоговая инспекция обновит данные и пересчитает недоимку и пени.

Перевести на ЕНС недостающую сумму долга.

Пени списываются с ЕНС почти в самом конце. Сначала ФНС закрывает недоимки и текущие налоги и только потом — пени, проценты и штрафы. Поэтому, чтобы погасить пени, нужно заранее покрыть все долги по налогам.

Расчёт пеней

Как рассчитать пени по налогам в 2025–2026 годах

Размер пеней. Пени начисляют на всю задолженность на ЕНС без деления на отдельные налоги и взносы. Сумма зависит от долга, даты его возникновения, периода просрочки и ставки — для ИП в 2025 году ставка 16,5%. Максимум не ограничен. Если подаётся уточнёнка, пени считают только с суммы, которая превышает положительное сальдо ЕНС.

Период просрочки. Считают каждый календарный день просрочки, включая выходные и праздники. Начинают с даты отрицательного сальдо ЕНС и заканчивают днём, когда долг полностью погашен. Если на ЕНС есть положительное сальдо, пени считают только с превышения над ним.

Формула для расчёта пеней

Сумма долга × Количество дней просрочки × Ставка ÷ 300 = Пени.

ПРИМЕР ИП должен 50 000 ₽ по налогу за сентябрь. Срок уплаты — 30 сентября 2025 года. Деньги поступили 5 октября. Период просрочки — с 1 по 5 октября (5 дней). Ставка — 16,5%. Расчёт пеней: 50 000 × 5 × 16,5% ÷ 300 = 137,5 ₽.



Как рассчитать пени по взносам в 2025–2026 годах

Если у организации или ИП возникает недоимка по страховым взносам в налоговую или в Социальный фонд, придётся заплатить пени. Порядок расчёта зависит от вида взносов: страховые взносы или взносы на травматизм.

Страховые взносы в налоговую инспекцию. Считаются так же, как по налогам или авансовым платежам.

При расчёте пеней вычитают положительное сальдо ЕНС. Ставка берётся ключевая на день просрочки. Считается каждый день просрочки, включая выходные и праздники.

Взносы от несчастных случаев. Для организаций и ИП порядок одинаковый. Считают по 1/300 ставки рефинансирования за весь период просрочки, независимо от даты возникновения долга.

Формула:

Отрицательное сальдо ЕНС × 1/300 × Ставка × Количество календарных дней просрочки = Пени.

ПРИМЕР ИП должен 50 000 ₽ взносов. Срок уплаты — 28 ноября 2025 года. На ЕНС на 28 ноября есть положительное сальдо 20 000 ₽ — значит, недоимка уменьшается на эту сумму. Остаток долга: 50 000 − 20 000 = 30 000 ₽. ИП перевёл деньги на ЕНС 5 декабря 2025 года. Период просрочки: с 29 ноября по 5 декабря включительно (7 дней). Ключевая ставка — 16,5%. Расчёт пеней: 30 000 × 7 × 16,5% ÷ 300 = 115,5 ₽. Итого: ИП платит 30 000 ₽ долга плюс 115,5 ₽ пеней.



КБК для перечисления пеней в 2025 году

Чтобы ИП или организация оплатили пени по налогам и страховым взносам, достаточно перечислить ЕНП на ЕНС. Отдельные платежки для пеней не нужны. Сначала налоговая зачтёт положительное сальдо ЕНС на долги по налогам и взносам, а затем — на пени. Налоговики списывают пени в третью очередь, после погашения недоимок и текущих платежей.

Правильный код бюджетной классификации (КБК) важен для того, чтобы деньги поступили по назначению. Для каждого налога и вида взносов есть свой КБК: по НДФЛ, НДС, налогу на прибыль, страховым взносам в ИФНС и взносам от несчастных случаев в СФР. Актуальные коды можно найти на сайтах ФНС и Минфина.

Если указать неверный КБК, деньги придут, но государственный орган их не зачтёт, и пени снова начислятся. Поэтому желательно проверять КБК перед оплатой, чтобы избежать ошибок.

Как избежать уплаты пеней

Чтобы не платить пени, нужно вовремя выполнять все платежи — налоги, кредиты, коммунальные счета и другие обязательства.

Если с оплатой возникают трудности, лучше сразу сообщить об этом в налоговую, банк или другой орган. Часто можно договориться об отсрочке или рассрочке. Для контроля удобно использовать личный кабинет на сайте ФНС, автоплатежи или напоминания.

Если нет возможности заплатить всю сумму сразу, внесите хотя бы часть — пени будут начисляться только на оставшийся долг. Главное — следить за сроками и не откладывать оплату. Это поможет избежать лишних переплат.

Причины для перерасчёта пеней

Перерасчёт пеней делают, когда изменяются данные о долге или ошибочно начисленные суммы. Основные причины:

Исправление ошибок в декларации или уведомлении . Если ИП или организация подали уточнённую отчётность и снизили сумму налога или взносов, пени пересчитают с учётом новых данных.

Использование положительного сальдо ЕНС . Если на ЕНС есть средства, которые не учитывались при начислении пеней, их зачтут, и пени уменьшатся.

Отсрочка или рассрочка платежа . При предоставлении отсрочки или рассрочки пени пересчитают с даты, когда решение вступило в силу.

Арест имущества или блокировка счёта. Если недоимку невозможно погасить из-за ареста или приостановки операций, пени пересчитают с учётом периода невозможности оплаты.