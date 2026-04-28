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Розничная торговля

Розничная торговля — один из самых понятных и устойчивых, на первый взгляд, видов бизнеса. Ежедневный спрос, быстрая оборачиваемость товара и множество доступных форматов — кажется, что всё просто: закупи товар, найди место и начни продавать.

28.04.2026
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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На практике успех розничной торговли закладывается ещё до первой продажи. Правильная регистрация бизнеса и соблюдение требований контролирующих органов — это не бюрократия, а фундамент вашей финансовой безопасности. Ошибка на этом этапе может привести к блокировке счёта, доначислению налогов и штрафам. 

Точка Банк расскажет, как зарегистрировать бизнес, подобрать коды ОКВЭД и налоговый режим.

Коротко
Розничная торговля нацелена на продажу товаров конечному потребителю. Она отличается от оптовой мелкими партиями, более высокой ценой за единицу и ориентацией на личное потребление. Розничная торговля существует в трёх основных форматах: стационарном (магазины и ТЦ), нестационарном (рынки, палатки, ярмарки) и электронном (маркетплейсы и онлайн‑продажи).
Успешный запуск розничного бизнеса требует не только выбора ниши и локации, но и строгого соблюдения регуляторных требований. К ним относятся регистрация ИП или ООО, подбор ОКВЭД и применение онлайн‑касс. Также нужно не забывать о ведении учёта и соблюдении правил маркировки «Честный ЗНАК».
При запуске бизнеса в розничной торговле начинающий ритейлер может начать с узкой ниши — тестировать спрос и инвестировать в сервис. При этом важно масштабировать только проверенные решения. Тогда розница станет устойчивым и прибыльным бизнесом.

Что такое розничная торговля

Согласно ст. 2 №381-ФЗ, розничная торговля — это вид предпринимательской деятельности, который связан с приобретением или продажей товаров конечному потребителю. В нём можно выделить несколько характеристик:

  • цель покупки — товар приобретается физическим лицом для личного потребления;
  • малые объёмы — продажа, как правило, осуществляется поштучно или в небольших количествах. Пример: любой поход в магазин за продуктами;
  • разнообразие каналов продаж — покупатель может ходить в офлайн-магазин (супермаркет, рынок, киоск) или использовать интернет-площадки. К ним относятся маркетплейсы, заказ продуктов в онлайн-магазинах.

Чем розничная торговля отличается от оптовой

Критерий Розничная торговля Оптовая торговля
ПокупательФизическое лицоЮридическое лицо — ИП или ООО 
Объём покупкиОдна или несколько штукКрупная партия товара
Стоимость единицы товараВыше — как правило, она включает в себя консультацию продавца, примерку и доставку в зависимости от товараНиже за счёт большого объёма покупки
Для чего покупается Личное использованиеПроизводство нового товара или перепродажа

Примеры розничной торговли в повседневной жизни

К рознице относятся:

  • любые супермаркеты;
  • аптеки;
  • маркетплейсы;
  • магазины одежды;
  • вендинговые аппараты с едой и напитками;
  • подписные сервисы для музыки и чтения онлайн-книг;
  • фермерские рынки и ярмарки.
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Виды и формы розничной торговли

Розничная торговля классифицируется по нескольким ключевым признакам, главный из которых — как она выглядит, где находится, сколько занимает места и как функционирует. Ниже разберём все её виды и формы. 

Стационарная розница

Стационарная торговля осуществляется строго в специально оборудованных зданиях и строениях, которые должны:

Лучший пример стационарной торговли — это обычные магазины и торговые центры. Они отличаются между собой форматами, площадью самой точки и имеют свои особенности.

ФорматПлощадьОсобенностиПримеры из повседневной жизни
МикромагазинДо 50 м²Маленький ассортимент продуктовМагазинчик у дома
Мини-маркетОт 50 до 300 м²Базовые товары массового потребления«Дикси», «Пятёрочка»  
СупермаркетОт 300 м² до 1 000 м²Отделы с широким выбором продуктов«Перекрёсток»
ГипермаркетОт 1 000 м²Огромный выбор товаров, есть парковка«Лента», «АШАН»  
Торговый центрОт 5 000 м²Множество различных магазинов с разными арендаторами, есть развлечения в виде кинотеатра, игровой детской зоны или каруселей«МЕГА», «Авиапарк» 

Примеры объектов и товаров, подпадающие под розничную реализацию: 

  • продукты питания;
  • одежда и обувь;
  • техника и электроника;
  • товары для дома;
  • книги и печатная продукция;
  • детские товары;
  • медицинские препараты (нужна специальная лицензия).

Нестационарная розница

Нестационарная торговля обычно находится во временных сооружениях или на открытых площадках, которые можно в любой момент передвинуть в другое место. В них обычно нет общего электричества. Чтобы пробивать чеки, продавцы используют онлайн-кассы или бланки строгой отчётности. 

Рынки, ярмарки, палатки

На рынках продаётся сельскохозяйственная продукция — овощи, фрукты, фермерское мясо и молоко, цветы, семена и инструменты для сада и огорода. Отличительная черта этой торговой точки — наличие конкретного собственника, обычно им выступает управляющая компания.

Ярмарки очень похожи на рынки, но они носят сезонный характер. Часто их проводят во время городских праздников и по выходным дням. Примеры: книжная ярмарка или ярмарка мёда. 

Торговые палатки — самый простой и лёгкий вид нестационарной торговли, для которого нужны небольшая площадь и каркасная конструкция от ветра и дождя. Например, палатка с клубникой.    

Передвижная и развозная торговля

Название таких точек говорит само за себя — это торговля, которая осуществляется с помощью транспортного средства или мобильной конструкции. К ней относятся фуд-трак с едой и напитками в парках, небольшой шоурум на колёсах, продажа разливного кваса и автолавка с продуктами.

Электронная розничная торговля (e-commerce)

Электронная коммерция (е-commerce) — это вид розничной торговли, при котором товар продаётся дистанционно, то есть через интернет-каналы. Это могут быть сайты, мобильные приложения, маркетплейсы, социальные сети и мессенджеры. 

Несмотря на то что темпы роста продаж главных маркетплейсов упали на 25%, покупки на Озоне, Вайлдберриз и Яндекс Маркете до сих пор являются быстрой и удобной формой приобретения товаров. Более того, многие предприниматели начали продавать свою продукцию через каналы в социальных сетях. Это позволяет:

  •  сэкономить на аренде помещения для отдельного магазина;
  • расширить список клиентов не только внутри страны, но и за её пределами.

Главное — это настроить логистику доставки товаров с помощью СДЭК или Почты России.

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Правила розничной торговли

Требования для владельцев торговых предприятий регламентированы несколькими федеральными законами, правилами СанПиН и МЧС по пожарной безопасности.

Вид требованийПримеры
Санитарные нормы— обязательное наличие холодного и горячего водоснабжения;

— обеспечение установленных законом параметров микроклимата, воздухообмена и освещения;

— недопущение скопления мусора в торговых точках;

— неиспользование токсичных материалов внутри помещения, где продаются товары;

— обязанность проводить уборку
Пожарная безопасность— обязательное наличие огнетушителя и системы сигнализации;

— запрет на загромождение эвакуационных выходов;

— свободное открывание дверей;

— прохождение сотрудниками торговой точки инструктажа по пожарной безопасности
Правила формирования и сдачи бухгалтерской и налоговой документации— продавец обязан выдать покупателю корректный чек после приобретения товара;

— почти все магазины обязаны иметь кассу (ст. 1.2 №54‑ФЗ);

— все данные с ККТ должны быть автоматически переданы в ФНС с помощью ОФД;

— владелец бизнеса обязан сдавать документы — налоговые декларации, КУДиР или бухучёт по ФСБУ 4/2023

Товарный и налоговый учёт при торговле в розницу

Директор магазина или товаровед должен тщательно следить за всем процессом попадания товара от поставщика в торговый зал. При приёмке продукции нужно сформировать накладную, в которой прописаны её фактический объём и стоимость. После регистрации товара он должен быть передан в магазин с указаниями артикула, цены и маркировки (если есть).

Когда новая продукция поступает в торговую точку, её размещение на складе организуется согласно определённым логистическим подходам, среди которых: 

  • принцип партийного хранения: товары, прибывшие одной поставкой, размещаются компактно — вся партия в одной зоне. Это упрощает контроль за сроками годности и облегчает учёт конкретной поставки;
  • сортовой (категорийный) подход: продукция сортируется не по дате поступления, а по ассортиментным группам. Например, все крупы вместе, все напитки вместе. Такой метод удобен для быстрого поиска и пополнения полок.

Если товар не купили и срок годности истёк, его необходимо списать и составить специальный акт, в котором будут указаны причины и количество таких товаров. 

Помимо товарного учёта нужно вести бухгалтерию — регистрировать доходы и расходы, сдавать налоговые декларации и данные о сотрудниках, если они есть.

Экспертное мнение

В розничной торговле ошибки чаще всего возникают не на этапе продаж, а в учёте и оформлении операций. Неправильный выбор налогового режима, несвоевременное отражение поступления товара или ошибки в кассовых операциях могут привести к штрафам и искажению финансового результата. Особенно важно с самого начала выстроить прозрачный товарный и налоговый учёт — это основа управляемости бизнеса.


Чтобы избежать этих рисков, удобно использовать онлайн‑бухгалтерию, которая поможет сформировать отчётность, учитывая доходы и расходы. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк упрощает ведение учёта и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на рутине.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как открыть бизнес в сфере розничной торговли

Открытие розничного бизнеса — это последовательность юридических, финансовых и операционных шагов. Ниже Точка Банк составил структурированный план с актуальными требованиями и практическими рекомендациями.

Выбор организационно-правовой формы: ИП или ООО

При регистрации владелец бизнеса может выбрать юридический статус — индивидуальный предприниматель (ИП) или общество с ограниченной ответственностью (ООО).

КритерийИПООО
ОтветственностьОтвечает всем личным имуществом, кроме единственного жильяОтвечает только в пределах уставного капитала (минимум 10 000 ₽) 
РегистрацияПростая процедура: бизнес регистрируется в течение трёх рабочих дней. При личном визите в ФНС необходимо заплатить госпошлину в размере 800 ₽. Если вы подаёте документы на регистрацию бизнеса в электронном виде, то она не уплачивается Долгая процедура: нужно составить протокол общего собрания и утвердить устав. Госпошлина при личном визите в ФНС — 4 000 ₽ 
Вывод прибылиВсе деньги на счету принадлежат ИППрибыль получается только через дивиденды
Бухгалтерский и налоговый учётПроще — необходимо вести только налоговый учёт (ст.6 №402-ФЗ)Больше — предприниматели на ООО должны вести налоговый и бухгалтерский учёт по ФСБУ плюс баланс

Практический совет: если вы открываете небольшой бизнес, выбирайте ИП. Если же ваше будущее предприятие предполагает несколько партнёров и вы хотите привлекать инвесторов, то здесь подойдёт ООО. 

Регистрация ИП и ООО и выбор ОКВЭД

Зарегистрировать бизнес можно четырьмя способами:

При оформлении бизнеса в обязательном порядке необходимо выбрать код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Он фиксирует основное направление работы вашей компании и напрямую определяет:

  • какой налоговый режим вам доступен — некоторые системы налогообложения привязаны к определённым видам деятельности;
  • какую отчётность нужно сдавать — разные коды могут требовать дополнительных форм или статистических наблюдений;
  • можете ли вы претендовать на льготы — государственная поддержка, сниженные тарифы взносов и региональные преференции часто предоставляются только для конкретных ОКВЭД.

Чтобы легко узнать подходящий код ОКВЭД, воспользуйтесь Справочником Точка Банка. Для этого выберите раздел «Торговля оптовая и розничная», группировку 46 и нажмите на ту категорию товаров, которая к вам относится.

В ней вы увидите список более узких групп с перечислением продукции и нужным кодом ОКВЭД.  

Выбор системы налогообложения — УСН, АУСН ПСН и ОСНО

Правильный выбор налогового режима — один из ключевых факторов рентабельности розничного бизнеса. В 2026 году для розницы в РФ доступны упрощённая система налогообложения (УСН), автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН), патентная система налогообложения (ПСН) и общая система налогообложения (ОСНО).

РежимКому подойдётСтавкаОсобенности
УСН «Доходы»ИП и ООО6% (некоторые регионы могут снизить ставку до 1%).

При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель обязан выплачивать НДС
— Налог уплачивается со всей выручки.

— Можно снизить налоговую нагрузку
УСН «Доходы минус расходы»ИП и ООО15% (в некоторых регионах от 5 до 15%).

При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель также обязан уплачивать НДС и отчитываться по нему
Взимается налог с разницы между доходами и подтверждёнными расходами
АУСН «Доходы» ИП и ООО8%— Отсутствует обязанность по сдаче отчётности.

— Автоматический расчёт налогов осуществляется ФНС на основе данных с ККТ и банковских операций
АУСН «Доходы минус расходы»ИП и ООО20%— Минимальный налог — 3% от полученного дохода
ПСНТолько ИПФиксированная стоимость патента — Сумма налога рассчитывается с потенциального дохода, который известен заранее.

— ПСН не применяется при онлайн-торговле
ОСНОИП и ООО (более крупный бизнес)— Для ИП — НДФЛ от 13 до 22% плюс НДС (22%).

— Для ООО — налог на прибыль (25%) плюс НДС (до 22%) плюс налог на имущество
Более сложный налоговый учёт (декларации по НДС и налогу на прибыль)

Требования к торговым помещениям и оборудованию

Как мы говорили выше, в офлайн-магазине должны соблюдаться правила СанПиН и пожарной безопасности. Помимо этого, владелец должен:

  • зарегистрировать точку как торговое место;
  • иметь специальный документ, на основании чего он находится в помещении, — договор аренды или право собственности, если есть.

Если предприниматель занимается интернет-торговлей, ему необходимо создать фирменный сайт или онлайн-витрину на маркетплейсе, а также иметь публичную оферту. 

Важно: если вы занимаетесь продажей медицинских препаратов, алкоголя и табака, необходимо иметь специальную лицензию. Также при продаже товаров, требующих маркировки, нужно соблюдать все правила «Честного ЗНАКА».

Розничная сеть: особенности и структура

Розничная сеть — это совокупность двух и более торговых точек, объединённых под единым брендом, управляемых централизованно и работающих по общим стандартам. К ним относятся ассортимент, ценообразование, маркетинг, логистика, сервис.

Основные функции розничной сети:

  • логистика — в ней обычно происходят централизованные закупки для всех магазинов бренда, удобная сортировка и доставка продуктов;
  • маркетинг — единая бренд-стратегия, создание акций и программ лояльности для покупателей;
  • финансы — владелец бизнеса может выбрать налоговый режим и распределить затраты во всех торговых точках;
  • операционные процессы — во всей сети создаются регламенты приёмки и выкладки ассортимента, а также стандарты сервиса.

Структура розничных сетей делится: 

  • на централизованную; 
  • децентрализованную. 

В первом случае все ключевые решения принимаются в головном офисе и расходятся по торговым точкам. Во втором же — присутствует автономия магазинов, например в региональных филиалах. Они сами могут приобретать продукты и формировать программу лояльности строго под свою целевую аудиторию.

Несмотря на сложность управления розничными сетями, они выполняют стратегические задачи своего бизнеса:

  • масштабирование и укрепление бренда на рынке;
  • обеспечение доступности товара;
  • оптимизация ассортимента;
  • рост прибыли;
  • минимизация рисков. 

Примеры розничных сетей: «Магнит», «М.Видео», «Читай-город», «Чижик», «Фикс Прайс», «Озон» и «Детский мир».        

Особенности ведения розничной торговли

Успешная розничная торговля в 2026 году — это не только продажи, но и строгое соблюдение трёх ключевых требований: 

  • работа с онлайн-кассами (ККТ);
  • грамотный учёт товаров;
  • соблюдение правил маркировки. 

Нарушение любого из этих блоков ведёт к штрафам, блокировкам и потере доверия покупателей.

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Работа с онлайн-кассой и фискальные требования

Все предприниматели, которые принимают платежи наличкой, через СБП или картой, должны иметь кассу. Основные требования:

  • касса должна быть зарегистрирована в ФНС, выдавать корректные чеки и иметь интернет-доступ для автоматической передачи данных в налоговую;
  • фискальный накопитель обязан быть сроком действия 13, 15 или 36 месяцев в зависимости от режима и вида деятельности;
  • владелец бизнеса должен заключить договор с аккредитованным ОФД.

Согласно ст. 14.5 КоАП РФ, в случае нарушений правил применения ККТ будет выписан штраф: 

  • за отсутствие кассы — до ½ от размера суммы продажи, но не менее 10 000 ₽; 
  • за невыдачу чека — до 10 000 ₽; 
  • за неприменение кассы — до полной суммы расчёта, которая была проведена без ККТ. Минимальная сумма штрафа — 30 000 ₽. 

Важно: в Государственную Думу внесён на рассмотрение законопроект №1096244-8, который подразумевает увеличение размеров штрафов за эти нарушения.     

Учёт товаров и остатков

Учёт товаров и остатков — это система фиксации всех операций с товаром: от закупки и приёмки до продажи, перемещения и списания. Это не просто записывать, что пришло и ушло, а инструмент управления прибылью, рисками и ростом бизнеса. Она помогает:

  • понять, сколько вы заработали и какие продукты приносят больше прибыли;
  • оптимизировать запасы продукции и анализировать спрос;
  • предотвращать потери — хищения, ошибки при приёмке и продаже, несвоевременное списание. 

Обычно выделяют три вида учёта — товарный (движение продукции от закупки до покупателя), денежный (контроль продаж) и управленческий (эффективность бизнеса). Их можно вести вручную в таблице Excel или использовать специальный софт — например, 1С:Розница или Мой Склад.

Маркировка товаров и обязательные правила

Маркировка товаров — это система нанесения на продукцию уникальных цифровых кодов Data Matrix, которые позволяют проследить весь путь товара от производителя или импортёра до конечного покупателя. В России эта система реализуется через платформу «Честный ЗНАК». На сегодняшний день есть семь групп товаров, требующих обязательной маркировки.

Ознакомиться с полным списком продукции вы можете на официальном сайте «Честного ЗНАКА». 

Согласно ст. 15.12 КоАП РФ, в случае нарушений правил работы с маркировкой бизнесу будет выписан штраф до 500 000 ₽ плюс конфискация товара без специального штрихкода. 

Преимущества и риски розничной торговли

Розничная торговля — один из самых доступных способов начать свой бизнес, но одновременно и одна из самых конкурентных сфер. Понимание её сильных сторон и подводных камней помогает принимать взвешенные решения и строить устойчивую модель.

ПреимуществаРиски
Низкий порог входа на рынок — минимальные стартовые вложения, простая регистрация бизнеса, доступные налоговые режимы даже для начинающих предпринимателей, быстрый запуск проектаВысокая конкуренция — много торговых игроков на рынке, доминирование розничных сетей, высокие затраты на рекламу и привлечение клиентов
Быстрая оборачиваемость — ежедневный спрос и короткий цикл сделкиЗависимость от потребительского спроса — экономические колебания в платёжеспособности населения, изменение продуктовых привычек, тренды и локальные факторы (недоступность транспорта и дороги, закрытие офиса рядом, открытие рядом конкурента)

Как снизить основные риски:

  • меняйте ассортимент — продавайте больше базовых товаров и добавляйте немного сезонных позиций;
  • проводите анализ продаж — изучайте, кто и чего купил больше, корректируйте закуп под реальный спрос;
  • развивайте программы лояльности — скидки постоянным клиентам и бонусы для обладателей карт магазина;
  • создавайте мультиканальность — офлайн-магазин плюс доставка;
  • используйте антисезонные акции — например, распродажа зимней одежды летом.  

Советы начинающему ритейлеру

  1. Прежде чем открывать торговую точку, выберите нишу. Чтобы понять, какой именно магазин лучше открывать, соберите данные ЦА через специальные сервисы (Яндекс Вордстат или Росстат). Затем проведите анализ конкурентов — оцените ассортимент, почитайте отзывы клиентов и выявите «боли» потенциальных клиентов.
  2. Затем приступите к поиску локации. Ориентируйтесь на пешеходный трафик у торговой точки, видимость и доступность, проанализируйте демографию района и наличие инфраструктуры. Не забудьте изучить и стоимость аренды помещения — сможете ли вы её потянуть, исходя из своего бюджета.
  3. В момент первого запуска тестируйте спрос товара — запустите предзаказ, если это возможно, продайте пробную партию и соберите обратную связь у клиентов. Начните с узкой ниши, например «Магазин чая и кофе», а не «Продукты».  
  4. Не забывайте о маркетинге — используйте наружную рекламу, ведите социальные сети торговой точки, добавьте в геосервис ваш бизнес, проводите акции и запускайте таргетированную рекламу. 

Вопросы по теме

Какие форматы магазинов используются в розничных сетях?

Розничную торговлю можно разделить на три формата: стационарная торговля (офлайн-магазины, супермаркеты, торгово-развлекательные центры), нестационарная торговля (ярмарки, рынки, палатки) и интернет-торговля (маркетплейсы, продажа товаров в социальных сетях).

Какую роль играет логистика в розничной торговле?

Логистика в розничной торговле управляет движением товара от поставщика до конечного покупателя, связывая закупки, складирование, транспортировку, учёт остатков и финальную доставку. В современном ритейле логистика напрямую определяет рентабельность, скорость оборота и уровень клиентского опыта.

Какие нормативные требования должна соблюдать розничная сеть?

№381-ФЗ — о правилах функционирования розницы и торговли товарами;


№54-ФЗ — о требованиях применения ККТ в рознице;


Закон РФ №2300-1 — о защите прав потребителей;


Постановление Правительства РФ №515 — о правилах маркировки товаров;


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №44 — об утверждении санитарных правил в торговых точках;


№69-ФЗ — о правилах техники пожарной безопасности. 

Как зарегистрировать ИП для розницы?

Предприниматель может зарегистрировать бизнес несколькими способами — в ФНС, через Госуслуги, в МФЦ или с помощью онлайн-сервисов банков. Для этого ему необходимо заполнить форму, выбрать коды ОКВЭД и налоговый режим. В течение трёх рабочих дней ФНС обработает документы и вынесет решение о регистрации ИП.

Обязательна ли онлайн-касса для розницы и есть ли исключения?

Бизнесы, которые принимают оплату наличными, через СБП и с помощью карты, обязаны использовать ККТ. Однако есть исключения: кассу могут не использовать кредитные организации, при продаже газет, учебные организации, киоски с мороженым и точки по ремонту обуви. Полный список бизнесов, которые имеют право не применять ККТ, описан в ст. 2 №54-ФЗ.

Какая система налогообложения подходит для розницы?

Для розницы подходят четыре вида налогообложения — УСН, АУСН, ПСН и ОСНО.


При упрощённой системе налогообложения (УСН) налог взимается со всей выручки или с разницы между доходами и документально подтверждёнными расходами. Подойдёт для ИП и ООО.


Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) доступна ИП и ООО во многих регионах РФ. Её главное преимущество — налог рассчитывает ФНС автоматически на основе данных с онлайн-кассы и банковских операций. Предпринимателю не нужно сдавать декларации и вести КУДиР.


Патентная система налогообложения доступна только ИП. При выборе ПСН предприниматель должен заплатить фиксированную стоимость патента на срок от 1 до 12 месяцев. Преимущество ПСН — размер выплаты зависит не от выручки, а от потенциально возможного годового дохода.


ОСНО — это общая система налогообложения, которая подойдёт для крупного предприятия. Её может выбрать как ИП, так и ООО.

Нужно ли платить торговый сбор?

На 2026 год только ИП и ООО, у которых есть рынок, киоск, магазин или автомат в Москве, платят торговый сбор. С его помощью предприниматели могут уменьшить:


— на УСН и АУСН «Доходы» —  размер налога;


— на УСН и АУСН «Доходы минус расходы» — налогооблагаемую базу;


 — на ОСНО — налог на прибыль.

Нужны ли лицензии для алкоголя и табака в рознице и СРО для стройматериалов?

Да, при продаже алкоголя предпринимателю нужна лицензия. Но здесь есть нюанс. ИП не могут получить лицензию на крепкий алкоголь, её предоставляют только ООО. Индивидуальный предприниматель может торговать пивом, сидром, пивными напитками, пуаре и медовухой без специального документа. 


При продаже табака лицензия нужна как ИП, так и ООО.


Если предприниматель занимается простой торговлей стройматериалами, документ от СРО ему не нужен. Он требуется только в том случае, если юридическое лицо занимается строительством и проектированием (ст. 52 ГК РФ). 

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Розничная торговля: что это, виды, формы — Точка Банк