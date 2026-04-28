На практике успех розничной торговли закладывается ещё до первой продажи. Правильная регистрация бизнеса и соблюдение требований контролирующих органов — это не бюрократия, а фундамент вашей финансовой безопасности. Ошибка на этом этапе может привести к блокировке счёта, доначислению налогов и штрафам.

Точка Банк расскажет, как зарегистрировать бизнес, подобрать коды ОКВЭД и налоговый режим.

Коротко Успешный запуск розничного бизнеса требует не только выбора ниши и локации, но и строгого соблюдения регуляторных требований. К ним относятся регистрация ИП или ООО, подбор ОКВЭД и применение онлайн‑касс. Также нужно не забывать о ведении учёта и соблюдении правил маркировки «Честный ЗНАК». При запуске бизнеса в розничной торговле начинающий ритейлер может начать с узкой ниши — тестировать спрос и инвестировать в сервис. При этом важно масштабировать только проверенные решения. Тогда розница станет устойчивым и прибыльным бизнесом.

Розничная торговля нацелена на продажу товаров конечному потребителю. Она отличается от оптовой мелкими партиями, более высокой ценой за единицу и ориентацией на личное потребление. Розничная торговля существует в трёх основных форматах: стационарном (магазины и ТЦ), нестационарном (рынки, палатки, ярмарки) и электронном (маркетплейсы и онлайн‑продажи).

Что такое розничная торговля

Согласно ст. 2 №381-ФЗ, розничная торговля — это вид предпринимательской деятельности, который связан с приобретением или продажей товаров конечному потребителю. В нём можно выделить несколько характеристик:

цель покупки — товар приобретается физическим лицом для личного потребления;

малые объёмы — продажа, как правило, осуществляется поштучно или в небольших количествах. Пример: любой поход в магазин за продуктами;

разнообразие каналов продаж — покупатель может ходить в офлайн-магазин (супермаркет, рынок, киоск) или использовать интернет-площадки. К ним относятся маркетплейсы, заказ продуктов в онлайн-магазинах.

Чем розничная торговля отличается от оптовой

Критерий Розничная торговля Оптовая торговля Покупатель Физическое лицо Юридическое лицо — ИП или ООО Объём покупки Одна или несколько штук Крупная партия товара Стоимость единицы товара Выше — как правило, она включает в себя консультацию продавца, примерку и доставку в зависимости от товара Ниже за счёт большого объёма покупки Для чего покупается Личное использование Производство нового товара или перепродажа

Примеры розничной торговли в повседневной жизни

К рознице относятся:

любые супермаркеты;

аптеки;

маркетплейсы;

магазины одежды;

вендинговые аппараты с едой и напитками;

подписные сервисы для музыки и чтения онлайн-книг;

фермерские рынки и ярмарки.

Виды и формы розничной торговли

Розничная торговля классифицируется по нескольким ключевым признакам, главный из которых — как она выглядит, где находится, сколько занимает места и как функционирует. Ниже разберём все её виды и формы.

Стационарная розница

Стационарная торговля осуществляется строго в специально оборудованных зданиях и строениях, которые должны:

иметь подключение к инженерным сетям — электричество, вода, отопление, вентиляция, бесперебойный интернет для кассового оборудования;

пожарной безопасности. соответствовать всем требованиям СанПиН

Лучший пример стационарной торговли — это обычные магазины и торговые центры. Они отличаются между собой форматами, площадью самой точки и имеют свои особенности.

Формат Площадь Особенности Примеры из повседневной жизни Микромагазин До 50 м² Маленький ассортимент продуктов Магазинчик у дома Мини-маркет От 50 до 300 м² Базовые товары массового потребления «Дикси», «Пятёрочка» Супермаркет От 300 м² до 1 000 м² Отделы с широким выбором продуктов «Перекрёсток»

Гипермаркет От 1 000 м² Огромный выбор товаров, есть парковка «Лента», «АШАН» Торговый центр От 5 000 м² Множество различных магазинов с разными арендаторами, есть развлечения в виде кинотеатра, игровой детской зоны или каруселей «МЕГА», «Авиапарк»

Примеры объектов и товаров, подпадающие под розничную реализацию:

продукты питания;

одежда и обувь;

техника и электроника;

товары для дома;

книги и печатная продукция;

детские товары;

медицинские препараты (нужна специальная лицензия).

Нестационарная розница

Нестационарная торговля обычно находится во временных сооружениях или на открытых площадках, которые можно в любой момент передвинуть в другое место. В них обычно нет общего электричества. Чтобы пробивать чеки, продавцы используют онлайн-кассы или бланки строгой отчётности.

Рынки, ярмарки, палатки

На рынках продаётся сельскохозяйственная продукция — овощи, фрукты, фермерское мясо и молоко, цветы, семена и инструменты для сада и огорода. Отличительная черта этой торговой точки — наличие конкретного собственника, обычно им выступает управляющая компания.

Ярмарки очень похожи на рынки, но они носят сезонный характер. Часто их проводят во время городских праздников и по выходным дням. Примеры: книжная ярмарка или ярмарка мёда.

Торговые палатки — самый простой и лёгкий вид нестационарной торговли, для которого нужны небольшая площадь и каркасная конструкция от ветра и дождя. Например, палатка с клубникой.

Передвижная и развозная торговля

Название таких точек говорит само за себя — это торговля, которая осуществляется с помощью транспортного средства или мобильной конструкции. К ней относятся фуд-трак с едой и напитками в парках, небольшой шоурум на колёсах, продажа разливного кваса и автолавка с продуктами.

Электронная розничная торговля (e-commerce)

Электронная коммерция (е-commerce) — это вид розничной торговли, при котором товар продаётся дистанционно, то есть через интернет-каналы. Это могут быть сайты, мобильные приложения, маркетплейсы, социальные сети и мессенджеры.

Несмотря на то что темпы роста продаж главных маркетплейсов упали на 25%, покупки на Озоне, Вайлдберриз и Яндекс Маркете до сих пор являются быстрой и удобной формой приобретения товаров. Более того, многие предприниматели начали продавать свою продукцию через каналы в социальных сетях. Это позволяет:

сэкономить на аренде помещения для отдельного магазина;

расширить список клиентов не только внутри страны, но и за её пределами.

Главное — это настроить логистику доставки товаров с помощью СДЭК или Почты России.

Правила розничной торговли

Требования для владельцев торговых предприятий регламентированы несколькими федеральными законами, правилами СанПиН и МЧС по пожарной безопасности.

Вид требований Примеры Санитарные нормы — обязательное наличие холодного и горячего водоснабжения;



— обеспечение установленных законом параметров микроклимата, воздухообмена и освещения;



— недопущение скопления мусора в торговых точках;



— неиспользование токсичных материалов внутри помещения, где продаются товары;



— обязанность проводить уборку

Пожарная безопасность — обязательное наличие огнетушителя и системы сигнализации;



— запрет на загромождение эвакуационных выходов;



— свободное открывание дверей;



— прохождение сотрудниками торговой точки инструктажа по пожарной безопасности

Правила формирования и сдачи бухгалтерской и налоговой документации



— почти все магазины обязаны иметь кассу (



— все данные с ККТ должны быть автоматически переданы в ФНС с помощью ОФД;



— владелец бизнеса обязан сдавать документы — налоговые декларации, КУДиР или бухучёт — продавец обязан выдать покупателю корректный чек после приобретения товара;— почти все магазины обязаны иметь кассу ( ст. 1.2 №54‑ФЗ );— все данные с ККТ должны быть автоматически переданы в ФНС с помощью ОФД;— владелец бизнеса обязан сдавать документы — налоговые декларации, КУДиР или бухучёт по ФСБУ 4/2023

Товарный и налоговый учёт при торговле в розницу

Директор магазина или товаровед должен тщательно следить за всем процессом попадания товара от поставщика в торговый зал. При приёмке продукции нужно сформировать накладную, в которой прописаны её фактический объём и стоимость. После регистрации товара он должен быть передан в магазин с указаниями артикула, цены и маркировки (если есть).

Когда новая продукция поступает в торговую точку, её размещение на складе организуется согласно определённым логистическим подходам, среди которых:

принцип партийного хранения: товары, прибывшие одной поставкой, размещаются компактно — вся партия в одной зоне. Это упрощает контроль за сроками годности и облегчает учёт конкретной поставки;

сортовой (категорийный) подход: продукция сортируется не по дате поступления, а по ассортиментным группам. Например, все крупы вместе, все напитки вместе. Такой метод удобен для быстрого поиска и пополнения полок.

Если товар не купили и срок годности истёк, его необходимо списать и составить специальный акт, в котором будут указаны причины и количество таких товаров.

Помимо товарного учёта нужно вести бухгалтерию — регистрировать доходы и расходы, сдавать налоговые декларации и данные о сотрудниках, если они есть.

Экспертное мнение В розничной торговле ошибки чаще всего возникают не на этапе продаж, а в учёте и оформлении операций. Неправильный выбор налогового режима, несвоевременное отражение поступления товара или ошибки в кассовых операциях могут привести к штрафам и искажению финансового результата. Особенно важно с самого начала выстроить прозрачный товарный и налоговый учёт — это основа управляемости бизнеса.



Чтобы избежать этих рисков, удобно использовать онлайн‑бухгалтерию, которая поможет сформировать отчётность, учитывая доходы и расходы. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк упрощает ведение учёта и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на рутине. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как открыть бизнес в сфере розничной торговли

Открытие розничного бизнеса — это последовательность юридических, финансовых и операционных шагов. Ниже Точка Банк составил структурированный план с актуальными требованиями и практическими рекомендациями.

Выбор организационно-правовой формы: ИП или ООО

При регистрации владелец бизнеса может выбрать юридический статус — индивидуальный предприниматель (ИП) или общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Критерий ИП ООО Ответственность Отвечает всем личным имуществом, кроме единственного жилья Отвечает только в пределах уставного капитала (минимум 10 000 ₽) Регистрация Простая процедура: бизнес регистрируется в течение трёх рабочих дней. При личном визите в ФНС необходимо заплатить госпошлину в размере 800 ₽. Если вы подаёте документы на регистрацию бизнеса в электронном виде, то она не уплачивается Долгая процедура: нужно составить протокол общего собрания и утвердить устав. Госпошлина при личном визите в ФНС — 4 000 ₽ Вывод прибыли Все деньги на счету принадлежат ИП Прибыль получается только через дивиденды Бухгалтерский и налоговый учёт Проще — необходимо вести только налоговый учёт ( ст.6 №402-ФЗ Больше — предприниматели на ООО должны вести налоговый и бухгалтерский учёт по ФСБУ плюс баланс

Практический совет: если вы открываете небольшой бизнес, выбирайте ИП. Если же ваше будущее предприятие предполагает несколько партнёров и вы хотите привлекать инвесторов, то здесь подойдёт ООО.

Регистрация ИП и ООО и выбор ОКВЭД

Зарегистрировать бизнес можно четырьмя способами:

При оформлении бизнеса в обязательном порядке необходимо выбрать код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Он фиксирует основное направление работы вашей компании и напрямую определяет:

какой налоговый режим вам доступен — некоторые системы налогообложения привязаны к определённым видам деятельности;

какую отчётность нужно сдавать — разные коды могут требовать дополнительных форм или статистических наблюдений;

можете ли вы претендовать на льготы — государственная поддержка, сниженные тарифы взносов и региональные преференции часто предоставляются только для конкретных ОКВЭД.

Чтобы легко узнать подходящий код ОКВЭД, воспользуйтесь Справочником Точка Банка. Для этого выберите раздел «Торговля оптовая и розничная», группировку 46 и нажмите на ту категорию товаров, которая к вам относится.

В ней вы увидите список более узких групп с перечислением продукции и нужным кодом ОКВЭД.

Выбор системы налогообложения — УСН, АУСН ПСН и ОСНО

Правильный выбор налогового режима — один из ключевых факторов рентабельности розничного бизнеса. В 2026 году для розницы в РФ доступны упрощённая система налогообложения (УСН), автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН), патентная система налогообложения (ПСН) и общая система налогообложения (ОСНО).

Режим Кому подойдёт Ставка Особенности УСН «Доходы» ИП и ООО



При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель обязан выплачивать НДС

6% (некоторые регионы могут снизить ставку до 1%).При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель обязан выплачивать НДС — Налог уплачивается со всей выручки.



— Можно снизить налоговую нагрузку

УСН «Доходы минус расходы» ИП и ООО 15% (в некоторых регионах от 5 до 15%).



При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель также обязан уплачивать НДС и отчитываться по нему

Взимается налог с разницы между доходами и подтверждёнными расходами АУСН «Доходы» ИП и ООО 8% — Отсутствует обязанность по сдаче отчётности.



— Автоматический расчёт налогов осуществляется ФНС на основе данных с ККТ и банковских операций

АУСН «Доходы минус расходы» ИП и ООО 20% — Минимальный налог — 3% от полученного дохода ПСН Только ИП Фиксированная стоимость патента — Сумма налога рассчитывается с потенциального дохода, который известен заранее.



— ПСН не применяется при онлайн-торговле

ОСНО ИП и ООО (более крупный бизнес) — Для ИП — НДФЛ от 13 до 22% плюс НДС (22%).



— Для ООО — налог на прибыль (25%) плюс НДС (до 22%) плюс налог на имущество

Более сложный налоговый учёт (декларации по НДС и налогу на прибыль)

Требования к торговым помещениям и оборудованию

Как мы говорили выше, в офлайн-магазине должны соблюдаться правила СанПиН и пожарной безопасности. Помимо этого, владелец должен:

зарегистрировать точку как торговое место;

иметь специальный документ, на основании чего он находится в помещении, — договор аренды или право собственности, если есть.

Если предприниматель занимается интернет-торговлей, ему необходимо создать фирменный сайт или онлайн-витрину на маркетплейсе, а также иметь публичную оферту.

Важно: если вы занимаетесь продажей медицинских препаратов, алкоголя и табака, необходимо иметь специальную лицензию. Также при продаже товаров, требующих маркировки, нужно соблюдать все правила «Честного ЗНАКА».

Розничная сеть: особенности и структура

Розничная сеть — это совокупность двух и более торговых точек, объединённых под единым брендом, управляемых централизованно и работающих по общим стандартам. К ним относятся ассортимент, ценообразование, маркетинг, логистика, сервис.

Основные функции розничной сети:

логистика — в ней обычно происходят централизованные закупки для всех магазинов бренда, удобная сортировка и доставка продуктов;

маркетинг — единая бренд-стратегия, создание акций и программ лояльности для покупателей;

финансы — владелец бизнеса может выбрать налоговый режим и распределить затраты во всех торговых точках;

операционные процессы — во всей сети создаются регламенты приёмки и выкладки ассортимента, а также стандарты сервиса.

Структура розничных сетей делится:

на централизованную;

децентрализованную.

В первом случае все ключевые решения принимаются в головном офисе и расходятся по торговым точкам. Во втором же — присутствует автономия магазинов, например в региональных филиалах. Они сами могут приобретать продукты и формировать программу лояльности строго под свою целевую аудиторию.

Несмотря на сложность управления розничными сетями, они выполняют стратегические задачи своего бизнеса:

масштабирование и укрепление бренда на рынке;

обеспечение доступности товара;

оптимизация ассортимента;

рост прибыли;

минимизация рисков.

Примеры розничных сетей: «Магнит», «М.Видео», «Читай-город», «Чижик», «Фикс Прайс», «Озон» и «Детский мир».

Особенности ведения розничной торговли

Успешная розничная торговля в 2026 году — это не только продажи, но и строгое соблюдение трёх ключевых требований:

работа с онлайн-кассами (ККТ);

грамотный учёт товаров;

соблюдение правил маркировки.

Нарушение любого из этих блоков ведёт к штрафам, блокировкам и потере доверия покупателей.

Работа с онлайн-кассой и фискальные требования

Все предприниматели, которые принимают платежи наличкой, через СБП или картой, должны иметь кассу. Основные требования:

касса должна быть зарегистрирована в ФНС, выдавать корректные чеки и иметь интернет-доступ для автоматической передачи данных в налоговую;

фискальный накопитель обязан быть сроком действия 13, 15 или 36 месяцев в зависимости от режима и вида деятельности;

владелец бизнеса должен заключить договор с аккредитованным ОФД.

Согласно ст. 14.5 КоАП РФ, в случае нарушений правил применения ККТ будет выписан штраф:

за отсутствие кассы — до ½ от размера суммы продажи, но не менее 10 000 ₽;

за невыдачу чека — до 10 000 ₽;

за неприменение кассы — до полной суммы расчёта, которая была проведена без ККТ. Минимальная сумма штрафа — 30 000 ₽.

Важно: в Государственную Думу внесён на рассмотрение законопроект №1096244-8, который подразумевает увеличение размеров штрафов за эти нарушения.

Учёт товаров и остатков

Учёт товаров и остатков — это система фиксации всех операций с товаром: от закупки и приёмки до продажи, перемещения и списания. Это не просто записывать, что пришло и ушло, а инструмент управления прибылью, рисками и ростом бизнеса. Она помогает:

понять, сколько вы заработали и какие продукты приносят больше прибыли;

оптимизировать запасы продукции и анализировать спрос;

предотвращать потери — хищения, ошибки при приёмке и продаже, несвоевременное списание.

Обычно выделяют три вида учёта — товарный (движение продукции от закупки до покупателя), денежный (контроль продаж) и управленческий (эффективность бизнеса). Их можно вести вручную в таблице Excel или использовать специальный софт — например, 1С:Розница или Мой Склад.

Маркировка товаров и обязательные правила

Маркировка товаров — это система нанесения на продукцию уникальных цифровых кодов Data Matrix, которые позволяют проследить весь путь товара от производителя или импортёра до конечного покупателя. В России эта система реализуется через платформу «Честный ЗНАК». На сегодняшний день есть семь групп товаров, требующих обязательной маркировки.

Ознакомиться с полным списком продукции вы можете на официальном сайте «Честного ЗНАКА».

Согласно ст. 15.12 КоАП РФ, в случае нарушений правил работы с маркировкой бизнесу будет выписан штраф до 500 000 ₽ плюс конфискация товара без специального штрихкода.

Преимущества и риски розничной торговли

Розничная торговля — один из самых доступных способов начать свой бизнес, но одновременно и одна из самых конкурентных сфер. Понимание её сильных сторон и подводных камней помогает принимать взвешенные решения и строить устойчивую модель.

Преимущества Риски Низкий порог входа на рынок — минимальные стартовые вложения, простая регистрация бизнеса, доступные налоговые режимы даже для начинающих предпринимателей, быстрый запуск проекта Высокая конкуренция — много торговых игроков на рынке, доминирование розничных сетей, высокие затраты на рекламу и привлечение клиентов Быстрая оборачиваемость — ежедневный спрос и короткий цикл сделки Зависимость от потребительского спроса — экономические колебания в платёжеспособности населения, изменение продуктовых привычек, тренды и локальные факторы (недоступность транспорта и дороги, закрытие офиса рядом, открытие рядом конкурента)

Как снизить основные риски:

меняйте ассортимент — продавайте больше базовых товаров и добавляйте немного сезонных позиций;

проводите анализ продаж — изучайте, кто и чего купил больше, корректируйте закуп под реальный спрос;

развивайте программы лояльности — скидки постоянным клиентам и бонусы для обладателей карт магазина;

создавайте мультиканальность — офлайн-магазин плюс доставка;

используйте антисезонные акции — например, распродажа зимней одежды летом.

Советы начинающему ритейлеру