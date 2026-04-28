На практике успех розничной торговли закладывается ещё до первой продажи. Правильная регистрация бизнеса и соблюдение требований контролирующих органов — это не бюрократия, а фундамент вашей финансовой безопасности. Ошибка на этом этапе может привести к блокировке счёта, доначислению налогов и штрафам.
Точка Банк расскажет, как зарегистрировать бизнес, подобрать коды ОКВЭД и налоговый режим.
Что такое розничная торговля
Согласно ст. 2 №381-ФЗ, розничная торговля — это вид предпринимательской деятельности, который связан с приобретением или продажей товаров конечному потребителю. В нём можно выделить несколько характеристик:
- цель покупки — товар приобретается физическим лицом для личного потребления;
- малые объёмы — продажа, как правило, осуществляется поштучно или в небольших количествах. Пример: любой поход в магазин за продуктами;
- разнообразие каналов продаж — покупатель может ходить в офлайн-магазин (супермаркет, рынок, киоск) или использовать интернет-площадки. К ним относятся маркетплейсы, заказ продуктов в онлайн-магазинах.
Чем розничная торговля отличается от оптовой
|Критерий
|Розничная торговля
|Оптовая торговля
|Покупатель
|Физическое лицо
|Юридическое лицо — ИП или ООО
|Объём покупки
|Одна или несколько штук
|Крупная партия товара
|Стоимость единицы товара
|Выше — как правило, она включает в себя консультацию продавца, примерку и доставку в зависимости от товара
|Ниже за счёт большого объёма покупки
|Для чего покупается
|Личное использование
|Производство нового товара или перепродажа
Примеры розничной торговли в повседневной жизни
К рознице относятся:
- любые супермаркеты;
- аптеки;
- маркетплейсы;
- магазины одежды;
- вендинговые аппараты с едой и напитками;
- подписные сервисы для музыки и чтения онлайн-книг;
- фермерские рынки и ярмарки.
Виды и формы розничной торговли
Розничная торговля классифицируется по нескольким ключевым признакам, главный из которых — как она выглядит, где находится, сколько занимает места и как функционирует. Ниже разберём все её виды и формы.
Стационарная розница
Стационарная торговля осуществляется строго в специально оборудованных зданиях и строениях, которые должны:
- иметь подключение к инженерным сетям — электричество, вода, отопление, вентиляция, бесперебойный интернет для кассового оборудования;
- соответствовать всем требованиям СанПиН и пожарной безопасности.
Лучший пример стационарной торговли — это обычные магазины и торговые центры. Они отличаются между собой форматами, площадью самой точки и имеют свои особенности.
|Формат
|Площадь
|Особенности
|Примеры из повседневной жизни
|Микромагазин
|До 50 м²
|Маленький ассортимент продуктов
|Магазинчик у дома
|Мини-маркет
|От 50 до 300 м²
|Базовые товары массового потребления
|«Дикси», «Пятёрочка»
|Супермаркет
|От 300 м² до 1 000 м²
|Отделы с широким выбором продуктов
|«Перекрёсток»
|Гипермаркет
|От 1 000 м²
|Огромный выбор товаров, есть парковка
|«Лента», «АШАН»
|Торговый центр
|От 5 000 м²
|Множество различных магазинов с разными арендаторами, есть развлечения в виде кинотеатра, игровой детской зоны или каруселей
|«МЕГА», «Авиапарк»
Примеры объектов и товаров, подпадающие под розничную реализацию:
- продукты питания;
- одежда и обувь;
- техника и электроника;
- товары для дома;
- книги и печатная продукция;
- детские товары;
- медицинские препараты (нужна специальная лицензия).
Нестационарная розница
Нестационарная торговля обычно находится во временных сооружениях или на открытых площадках, которые можно в любой момент передвинуть в другое место. В них обычно нет общего электричества. Чтобы пробивать чеки, продавцы используют онлайн-кассы или бланки строгой отчётности.
Рынки, ярмарки, палатки
На рынках продаётся сельскохозяйственная продукция — овощи, фрукты, фермерское мясо и молоко, цветы, семена и инструменты для сада и огорода. Отличительная черта этой торговой точки — наличие конкретного собственника, обычно им выступает управляющая компания.
Ярмарки очень похожи на рынки, но они носят сезонный характер. Часто их проводят во время городских праздников и по выходным дням. Примеры: книжная ярмарка или ярмарка мёда.
Торговые палатки — самый простой и лёгкий вид нестационарной торговли, для которого нужны небольшая площадь и каркасная конструкция от ветра и дождя. Например, палатка с клубникой.
Передвижная и развозная торговля
Название таких точек говорит само за себя — это торговля, которая осуществляется с помощью транспортного средства или мобильной конструкции. К ней относятся фуд-трак с едой и напитками в парках, небольшой шоурум на колёсах, продажа разливного кваса и автолавка с продуктами.
Электронная розничная торговля (e-commerce)
Электронная коммерция (е-commerce) — это вид розничной торговли, при котором товар продаётся дистанционно, то есть через интернет-каналы. Это могут быть сайты, мобильные приложения, маркетплейсы, социальные сети и мессенджеры.
Несмотря на то что темпы роста продаж главных маркетплейсов упали на 25%, покупки на Озоне, Вайлдберриз и Яндекс Маркете до сих пор являются быстрой и удобной формой приобретения товаров. Более того, многие предприниматели начали продавать свою продукцию через каналы в социальных сетях. Это позволяет:
- сэкономить на аренде помещения для отдельного магазина;
- расширить список клиентов не только внутри страны, но и за её пределами.
Главное — это настроить логистику доставки товаров с помощью СДЭК или Почты России.
Правила розничной торговли
Требования для владельцев торговых предприятий регламентированы несколькими федеральными законами, правилами СанПиН и МЧС по пожарной безопасности.
|Вид требований
|Примеры
|Санитарные нормы
|— обязательное наличие холодного и горячего водоснабжения;
— обеспечение установленных законом параметров микроклимата, воздухообмена и освещения;
— недопущение скопления мусора в торговых точках;
— неиспользование токсичных материалов внутри помещения, где продаются товары;
— обязанность проводить уборку
|Пожарная безопасность
|— обязательное наличие огнетушителя и системы сигнализации;
— запрет на загромождение эвакуационных выходов;
— свободное открывание дверей;
— прохождение сотрудниками торговой точки инструктажа по пожарной безопасности
|Правила формирования и сдачи бухгалтерской и налоговой документации
|— продавец обязан выдать покупателю корректный чек после приобретения товара;
— почти все магазины обязаны иметь кассу (ст. 1.2 №54‑ФЗ);
— все данные с ККТ должны быть автоматически переданы в ФНС с помощью ОФД;
— владелец бизнеса обязан сдавать документы — налоговые декларации, КУДиР или бухучёт по ФСБУ 4/2023
Товарный и налоговый учёт при торговле в розницу
Директор магазина или товаровед должен тщательно следить за всем процессом попадания товара от поставщика в торговый зал. При приёмке продукции нужно сформировать накладную, в которой прописаны её фактический объём и стоимость. После регистрации товара он должен быть передан в магазин с указаниями артикула, цены и маркировки (если есть).
Когда новая продукция поступает в торговую точку, её размещение на складе организуется согласно определённым логистическим подходам, среди которых:
- принцип партийного хранения: товары, прибывшие одной поставкой, размещаются компактно — вся партия в одной зоне. Это упрощает контроль за сроками годности и облегчает учёт конкретной поставки;
- сортовой (категорийный) подход: продукция сортируется не по дате поступления, а по ассортиментным группам. Например, все крупы вместе, все напитки вместе. Такой метод удобен для быстрого поиска и пополнения полок.
Если товар не купили и срок годности истёк, его необходимо списать и составить специальный акт, в котором будут указаны причины и количество таких товаров.
Помимо товарного учёта нужно вести бухгалтерию — регистрировать доходы и расходы, сдавать налоговые декларации и данные о сотрудниках, если они есть.
Как открыть бизнес в сфере розничной торговли
Открытие розничного бизнеса — это последовательность юридических, финансовых и операционных шагов. Ниже Точка Банк составил структурированный план с актуальными требованиями и практическими рекомендациями.
Выбор организационно-правовой формы: ИП или ООО
При регистрации владелец бизнеса может выбрать юридический статус — индивидуальный предприниматель (ИП) или общество с ограниченной ответственностью (ООО).
|Критерий
|ИП
|ООО
|Ответственность
|Отвечает всем личным имуществом, кроме единственного жилья
|Отвечает только в пределах уставного капитала (минимум 10 000 ₽)
|Регистрация
|Простая процедура: бизнес регистрируется в течение трёх рабочих дней. При личном визите в ФНС необходимо заплатить госпошлину в размере 800 ₽. Если вы подаёте документы на регистрацию бизнеса в электронном виде, то она не уплачивается
|Долгая процедура: нужно составить протокол общего собрания и утвердить устав. Госпошлина при личном визите в ФНС — 4 000 ₽
|Вывод прибыли
|Все деньги на счету принадлежат ИП
|Прибыль получается только через дивиденды
|Бухгалтерский и налоговый учёт
|Проще — необходимо вести только налоговый учёт (ст.6 №402-ФЗ)
|Больше — предприниматели на ООО должны вести налоговый и бухгалтерский учёт по ФСБУ плюс баланс
Практический совет: если вы открываете небольшой бизнес, выбирайте ИП. Если же ваше будущее предприятие предполагает несколько партнёров и вы хотите привлекать инвесторов, то здесь подойдёт ООО.
Регистрация ИП и ООО и выбор ОКВЭД
Зарегистрировать бизнес можно четырьмя способами:
- в ФНС — онлайн или личное посещение;
- через сервис «Госуслуги»;
- лично в МФЦ;
- с помощью онлайн-сервисов банков.
При оформлении бизнеса в обязательном порядке необходимо выбрать код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Он фиксирует основное направление работы вашей компании и напрямую определяет:
- какой налоговый режим вам доступен — некоторые системы налогообложения привязаны к определённым видам деятельности;
- какую отчётность нужно сдавать — разные коды могут требовать дополнительных форм или статистических наблюдений;
- можете ли вы претендовать на льготы — государственная поддержка, сниженные тарифы взносов и региональные преференции часто предоставляются только для конкретных ОКВЭД.
Чтобы легко узнать подходящий код ОКВЭД, воспользуйтесь Справочником Точка Банка. Для этого выберите раздел «Торговля оптовая и розничная», группировку 46 и нажмите на ту категорию товаров, которая к вам относится.
В ней вы увидите список более узких групп с перечислением продукции и нужным кодом ОКВЭД.
Выбор системы налогообложения — УСН, АУСН ПСН и ОСНО
Правильный выбор налогового режима — один из ключевых факторов рентабельности розничного бизнеса. В 2026 году для розницы в РФ доступны упрощённая система налогообложения (УСН), автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН), патентная система налогообложения (ПСН) и общая система налогообложения (ОСНО).
|Режим
|Кому подойдёт
|Ставка
|Особенности
|УСН «Доходы»
|ИП и ООО
|6% (некоторые регионы могут снизить ставку до 1%).
При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель обязан выплачивать НДС
|— Налог уплачивается со всей выручки.
— Можно снизить налоговую нагрузку
|УСН «Доходы минус расходы»
|ИП и ООО
|15% (в некоторых регионах от 5 до 15%).
При превышении годового лимита доходов в 20 000 000 ₽ предприниматель также обязан уплачивать НДС и отчитываться по нему
|Взимается налог с разницы между доходами и подтверждёнными расходами
|АУСН «Доходы»
|ИП и ООО
|8%
|— Отсутствует обязанность по сдаче отчётности.
— Автоматический расчёт налогов осуществляется ФНС на основе данных с ККТ и банковских операций
|АУСН «Доходы минус расходы»
|ИП и ООО
|20%
|— Минимальный налог — 3% от полученного дохода
|ПСН
|Только ИП
|Фиксированная стоимость патента
|— Сумма налога рассчитывается с потенциального дохода, который известен заранее.
— ПСН не применяется при онлайн-торговле
|ОСНО
|ИП и ООО (более крупный бизнес)
|— Для ИП — НДФЛ от 13 до 22% плюс НДС (22%).
— Для ООО — налог на прибыль (25%) плюс НДС (до 22%) плюс налог на имущество
|Более сложный налоговый учёт (декларации по НДС и налогу на прибыль)
Требования к торговым помещениям и оборудованию
Как мы говорили выше, в офлайн-магазине должны соблюдаться правила СанПиН и пожарной безопасности. Помимо этого, владелец должен:
- зарегистрировать точку как торговое место;
- иметь специальный документ, на основании чего он находится в помещении, — договор аренды или право собственности, если есть.
Если предприниматель занимается интернет-торговлей, ему необходимо создать фирменный сайт или онлайн-витрину на маркетплейсе, а также иметь публичную оферту.
Важно: если вы занимаетесь продажей медицинских препаратов, алкоголя и табака, необходимо иметь специальную лицензию. Также при продаже товаров, требующих маркировки, нужно соблюдать все правила «Честного ЗНАКА».
Розничная сеть: особенности и структура
Розничная сеть — это совокупность двух и более торговых точек, объединённых под единым брендом, управляемых централизованно и работающих по общим стандартам. К ним относятся ассортимент, ценообразование, маркетинг, логистика, сервис.
Основные функции розничной сети:
- логистика — в ней обычно происходят централизованные закупки для всех магазинов бренда, удобная сортировка и доставка продуктов;
- маркетинг — единая бренд-стратегия, создание акций и программ лояльности для покупателей;
- финансы — владелец бизнеса может выбрать налоговый режим и распределить затраты во всех торговых точках;
- операционные процессы — во всей сети создаются регламенты приёмки и выкладки ассортимента, а также стандарты сервиса.
Структура розничных сетей делится:
- на централизованную;
- децентрализованную.
В первом случае все ключевые решения принимаются в головном офисе и расходятся по торговым точкам. Во втором же — присутствует автономия магазинов, например в региональных филиалах. Они сами могут приобретать продукты и формировать программу лояльности строго под свою целевую аудиторию.
Несмотря на сложность управления розничными сетями, они выполняют стратегические задачи своего бизнеса:
- масштабирование и укрепление бренда на рынке;
- обеспечение доступности товара;
- оптимизация ассортимента;
- рост прибыли;
- минимизация рисков.
Примеры розничных сетей: «Магнит», «М.Видео», «Читай-город», «Чижик», «Фикс Прайс», «Озон» и «Детский мир».
Особенности ведения розничной торговли
Успешная розничная торговля в 2026 году — это не только продажи, но и строгое соблюдение трёх ключевых требований:
- работа с онлайн-кассами (ККТ);
- грамотный учёт товаров;
- соблюдение правил маркировки.
Нарушение любого из этих блоков ведёт к штрафам, блокировкам и потере доверия покупателей.
Работа с онлайн-кассой и фискальные требования
Все предприниматели, которые принимают платежи наличкой, через СБП или картой, должны иметь кассу. Основные требования:
- касса должна быть зарегистрирована в ФНС, выдавать корректные чеки и иметь интернет-доступ для автоматической передачи данных в налоговую;
- фискальный накопитель обязан быть сроком действия 13, 15 или 36 месяцев в зависимости от режима и вида деятельности;
- владелец бизнеса должен заключить договор с аккредитованным ОФД.
Согласно ст. 14.5 КоАП РФ, в случае нарушений правил применения ККТ будет выписан штраф:
- за отсутствие кассы — до ½ от размера суммы продажи, но не менее 10 000 ₽;
- за невыдачу чека — до 10 000 ₽;
- за неприменение кассы — до полной суммы расчёта, которая была проведена без ККТ. Минимальная сумма штрафа — 30 000 ₽.
Важно: в Государственную Думу внесён на рассмотрение законопроект №1096244-8, который подразумевает увеличение размеров штрафов за эти нарушения.
Учёт товаров и остатков
Учёт товаров и остатков — это система фиксации всех операций с товаром: от закупки и приёмки до продажи, перемещения и списания. Это не просто записывать, что пришло и ушло, а инструмент управления прибылью, рисками и ростом бизнеса. Она помогает:
- понять, сколько вы заработали и какие продукты приносят больше прибыли;
- оптимизировать запасы продукции и анализировать спрос;
- предотвращать потери — хищения, ошибки при приёмке и продаже, несвоевременное списание.
Обычно выделяют три вида учёта — товарный (движение продукции от закупки до покупателя), денежный (контроль продаж) и управленческий (эффективность бизнеса). Их можно вести вручную в таблице Excel или использовать специальный софт — например, 1С:Розница или Мой Склад.
Маркировка товаров и обязательные правила
Маркировка товаров — это система нанесения на продукцию уникальных цифровых кодов Data Matrix, которые позволяют проследить весь путь товара от производителя или импортёра до конечного покупателя. В России эта система реализуется через платформу «Честный ЗНАК». На сегодняшний день есть семь групп товаров, требующих обязательной маркировки.
Ознакомиться с полным списком продукции вы можете на официальном сайте «Честного ЗНАКА».
Согласно ст. 15.12 КоАП РФ, в случае нарушений правил работы с маркировкой бизнесу будет выписан штраф до 500 000 ₽ плюс конфискация товара без специального штрихкода.
Преимущества и риски розничной торговли
Розничная торговля — один из самых доступных способов начать свой бизнес, но одновременно и одна из самых конкурентных сфер. Понимание её сильных сторон и подводных камней помогает принимать взвешенные решения и строить устойчивую модель.
|Преимущества
|Риски
|Низкий порог входа на рынок — минимальные стартовые вложения, простая регистрация бизнеса, доступные налоговые режимы даже для начинающих предпринимателей, быстрый запуск проекта
|Высокая конкуренция — много торговых игроков на рынке, доминирование розничных сетей, высокие затраты на рекламу и привлечение клиентов
|Быстрая оборачиваемость — ежедневный спрос и короткий цикл сделки
|Зависимость от потребительского спроса — экономические колебания в платёжеспособности населения, изменение продуктовых привычек, тренды и локальные факторы (недоступность транспорта и дороги, закрытие офиса рядом, открытие рядом конкурента)
Как снизить основные риски:
- меняйте ассортимент — продавайте больше базовых товаров и добавляйте немного сезонных позиций;
- проводите анализ продаж — изучайте, кто и чего купил больше, корректируйте закуп под реальный спрос;
- развивайте программы лояльности — скидки постоянным клиентам и бонусы для обладателей карт магазина;
- создавайте мультиканальность — офлайн-магазин плюс доставка;
- используйте антисезонные акции — например, распродажа зимней одежды летом.
Советы начинающему ритейлеру
- Прежде чем открывать торговую точку, выберите нишу. Чтобы понять, какой именно магазин лучше открывать, соберите данные ЦА через специальные сервисы (Яндекс Вордстат или Росстат). Затем проведите анализ конкурентов — оцените ассортимент, почитайте отзывы клиентов и выявите «боли» потенциальных клиентов.
- Затем приступите к поиску локации. Ориентируйтесь на пешеходный трафик у торговой точки, видимость и доступность, проанализируйте демографию района и наличие инфраструктуры. Не забудьте изучить и стоимость аренды помещения — сможете ли вы её потянуть, исходя из своего бюджета.
- В момент первого запуска тестируйте спрос товара — запустите предзаказ, если это возможно, продайте пробную партию и соберите обратную связь у клиентов. Начните с узкой ниши, например «Магазин чая и кофе», а не «Продукты».
- Не забывайте о маркетинге — используйте наружную рекламу, ведите социальные сети торговой точки, добавьте в геосервис ваш бизнес, проводите акции и запускайте таргетированную рекламу.