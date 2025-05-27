Калькулятор расчёта патента для ИП на 2025 год

Если хотите работать на ПСН и узнать стоимость патента, используйте онлайн-инструмент от ФНС — калькулятор расчёта. О том, как правильно рассчитать стоимость патента, расскажем в статье.
Как использовать калькулятор ФНС: пример
Калькулятор расчёта патента для ИП — сервис налоговой.
Представьте: Мария Петрова — парикмахер. Она хочет зарегистрировать ИП и открыть барбершоп в Москве. Для этого она выбрала патентную систему налогообложения и хочет купить патент. Чтобы рассчитать его стоимость на полгода, пользуется онлайн-калькулятором.
Пошаговая инструкция
Шаг 1
Зайдите на сайт ФНС и откройте калькулятор. Нажмите «Далее».
Онлайн-калькулятор для расчёта патента
Шаг 2
Выберите период — год 2025 и количество месяцев, на которое нужен патент. Патент можно купить от месяца до года. Допустим, патент нужен на 6 месяцев - с 01.04.2025 по 01.09.2025.
Как рассчитать стоимость патента в калькуляторе
Шаг 3
Выбираем регион и муниципальное образование: Москва, Люблино.
Какие данные нужны для расчёта стоимости патента
Шаг 4
Выберите вид деятельности — парикмахерские и косметические услуги. В Люблино эта сфера не предусматривает наёмных работников, поэтому сведения о них калькулятор не просит. В других регионах или для других сфер эти данные могут понадобиться.
Как рассчитать стоимость патента на определённый вид деятельности
После того как выбрали деятельность, нажмите «Рассчитать».
Шаг 5
Готово! Получаем примерную стоимость патента.
Стоимость патента зависит от деятельности, региона и потенциального дохода
Какие нужны данные для расчёта патента
Стоимость патента на одну и ту же деятельность в разных регионах может отличаться.
Чтобы калькулятор верно рассчитал стоимость патента для вашей деятельности, укажите в нём:
- Год и период, на который планируете приобретать патент, — от 1 до 12 месяцев.
- Субъект РФ, в котором будете вести деятельность.
- Точное муниципальное образование.
- Вид деятельности, подходящий под систему ПСН.
Для некоторых сфер калькулятор запросит:
- Количество наёмных рабочих.
- Грузоподъёмность или количество эксплуатируемого транспорта.
- Площадь или количество недвижимости.
Бесплатная инструкция «Налоги без паники» поможет ИП на УСН и Патенте правильно считать налоги и сдавать отчёты вовремя.
Формула для расчёта налога на патентной системе
Сначала определите точное количество дней, на которое хотите приобрести патент.
Если приобретаете на год, формула следующая:
Патент на год = Налоговая ставка × Потенциальный доход
Потенциальный доход зависит от субъекта РФ. Посмотреть его можно в региональном законодательстве ПСН. Для этого перейдите на сайт ФНС, в раздел «Патентная система налогообложения», и в геолокации выберите свой регион.
Если патент нужен на срок меньше года, формула такая:
Патент на определённый срок = (Потенциальный доход : Количество дней в году) × Количество дней, на которое получаете патент × Налоговая ставка
Принципы расчёта патента
Сумма напрямую связана с потенциальным доходом от определённой деятельности. Его определяют регионы. Фактическая прибыль в дальнейшем на стоимость не повлияет.
Особенности расчёта:
- Ставка налога 6%. В некоторых регионах действуют «налоговые каникулы» — 0% первые 2 года после регистрации ИП.
- Стоимость патента пропорциональна сроку действия.
- Минимальная стоимость патента — 1 рубль.
Стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы. До 100%, если нет сотрудников. И до 50%, если есть.
- Взносы за себя: фиксированные и дополнительные.
- Взносы за работников: по единому тарифу и взносы на травматизм.
Уменьшить патент на страховые взносы ИП можно до их уплаты. На сотрудников — только после.
Регионы могут устанавливать свои особенности расчёта. Перед оформлением патента стоит уточнить актуальные параметры в налоговой по месту регистрации.
Примеры расчёта стоимости патента на калькуляторе ФНС
Пример № 1: расчёт патента для клининга
ИП Воробьёв планирует открыть клининговый сервис в Воронеже. Хочет приобрести патент на деятельность с июня 2025-го и до конца года. На работу он взял 3 мастеров чистоты, 1 менеджера по работе с клиентами и 1 маркетолога для продвижения бизнеса. Всего 5 сотрудников. Чтобы рассчитать патент, он включил калькулятор патента и ввёл данные.
Пример расчёта патента на клининг в Воронеже
Стоимость патента
Пример 2: расчёт патента для экскурсовода
Субъекты РФ вправе устанавливать свой процент налога по ПСН. К примеру, Александру Н. пришла в голову идея запустить бизнес на лето в Карачаево-Черкесии — хочет проводить экскурсии по водопадам и озёрам Архыза. ИП регистрирует впервые, выбрал ПНС. Хочет рассчитать патент, для этого включил калькулятор.
Вводит данные и видит, что согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 84-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О патентной системе налогообложения» на территории КЧР действует ставка 0% на определённый перечень деятельности, в который входят экскурсии.