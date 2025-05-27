Калькулятор расчёта патента для ИП на 2025 год

1. Сфера деятельности. Разные виды деятельности имеют разный потенциальный доход. Например, стоимость патента на 3 месяца для парикмахера в Москве, на Арбате, — 33 884 рубля, а для услуг по уходу за домашними животными там же — 11 294.

2. Срок действия патента. Чем дольше срок, тем выше стоимость.

3. Количество сотрудников. Патент без наёмных сотрудников будет стоить дешевле, чем с ними. Например, патент на 3 месяца в Ставрополе на реконструкцию и ремонт зданий без работников стоит 15 080 рублей. При найме 3 работников — 18 099.

4. Регион. Патент на одну и ту же деятельность в разных городах и даже соседних населённых пунктах может отличаться. Например, патент на 9 месяцев для ремонта ювелирных изделий в Воронеже стоит 13 562 рубля, а в Санкт-Петербурге — 46 544.

Также стоимость зависит от: