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Калькулятор расчёта патента для ИП на 2025 год

Патентная система налогообложения — налоговый режим для предпринимателей. На ПСН платят налог не с фактического дохода, а с предполагаемого — он установлен для каждого вида деятельности и региона.

27.05.2025
32 735
32 735

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Авторы

Если хотите работать на ПСН и узнать стоимость патента, используйте онлайн-инструмент от ФНС — калькулятор расчёта. О том, как правильно рассчитать стоимость патента, расскажем в статье.

Как использовать калькулятор ФНС: пример

Калькулятор расчёта патента для ИП — сервис налоговой. 

Представьте: Мария Петрова — парикмахер. Она хочет зарегистрировать ИП и открыть барбершоп в Москве. Для этого она выбрала патентную систему налогообложения и хочет купить патент. Чтобы рассчитать его стоимость на полгода, пользуется онлайн-калькулятором.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Зайдите на сайт ФНС и откройте калькулятор. Нажмите «Далее». 

Онлайн-калькулятор для расчёта патента

Шаг 2

Выберите период — год 2025 и количество месяцев, на которое нужен патент. Патент можно купить от месяца до года. Допустим,  патент нужен на 6 месяцев - с 01.04.2025 по 01.09.2025.

Как рассчитать стоимость патента в калькуляторе

Шаг 3

Выбираем регион и муниципальное образование: Москва, Люблино. 

Какие данные нужны для расчёта стоимости патента

Шаг 4 

Выберите вид деятельности — парикмахерские и косметические услуги. В Люблино эта сфера не предусматривает наёмных работников, поэтому сведения о них калькулятор не просит. В других регионах или для других сфер эти данные могут понадобиться.

Как рассчитать стоимость патента на определённый вид деятельности

После того как выбрали деятельность, нажмите «Рассчитать». 

Шаг 5

Готово! Получаем примерную стоимость патента. 

Стоимость патента зависит от деятельности, региона и потенциального дохода

Какие нужны данные для расчёта патента

Стоимость патента на одну и ту же деятельность в разных регионах может отличаться. 

ПРИМЕР
Полугодовой патент на услуги фотографа в Москве, в МО Можайский, стоит 68 140 рублей. 
Полугодовой патент на услуги фотографа в Краснодарском крае стоит 33 244 рубля.

Чтобы калькулятор верно рассчитал стоимость патента для вашей деятельности, укажите в нём:

  1. Год и период, на который планируете приобретать патент, — от 1 до 12 месяцев.
  2. Субъект РФ, в котором будете вести деятельность.
  3. Точное муниципальное образование.
  4. Вид деятельности, подходящий под систему ПСН.

Для некоторых сфер калькулятор запросит:

  • Количество наёмных рабочих.
  • Грузоподъёмность или количество эксплуатируемого транспорта. 
  • Площадь или количество недвижимости.
Начните бизнес спокойно!

Бесплатная инструкция «Налоги без паники» поможет ИП на УСН и Патенте правильно считать налоги и сдавать отчёты вовремя.

Формула для расчёта налога на патентной системе

Сначала определите точное количество дней, на которое хотите  приобрести патент. 

Если приобретаете на год, формула следующая:

Патент на год = Налоговая ставка × Потенциальный доход

ПРИМЕР
ИП планирует открыть точку по ремонту обуви в Краснодарском крае.
Исходные данные:
- Потенциальный годовой доход (налоговая база) = 342 000 руб.
- Налоговая ставка = 6% 
Расчёт:
1. Определяем налоговую базу: 342 000 руб.
2. Применяем налоговую ставку: 6% = 0,06
3. Вычисляем стоимость патента:
342 000 × 0,06 = 20 520 руб.

Потенциальный доход зависит от субъекта РФ. Посмотреть его можно в региональном законодательстве ПСН. Для этого перейдите на сайт ФНС, в раздел «Патентная система налогообложения», и в геолокации выберите свой регион. 

Если патент нужен на срок меньше года, формула такая: 

Патент на определённый срок = (Потенциальный доход : Количество дней в году) × Количество дней, на которое получаете патент × Налоговая ставка

ПРИМЕР
ИП хочет открыть точку по ремонту мебели в Краснодарском крае, в станице Елизаветинской. Выбрал ПСН и хочет приобрести патент на 3 месяца.
Исходные данные:
- Потенциальный доход = 200 000 руб.
- Период действия патента = 3 месяца (90 дней)
- Налоговая ставка = 6%
- Количество дней в году = 365
Расчёт:
(200 000 / 365) × 90 × 0,06 = 2 958 руб.

Принципы расчёта патента 

Сумма напрямую связана с потенциальным доходом от определённой деятельности. Его определяют регионы. Фактическая прибыль в дальнейшем на стоимость не повлияет.

Особенности расчёта:

  • Ставка налога 6%. В некоторых регионах действуют «налоговые каникулы» — 0% первые 2 года после регистрации ИП.  
  • Стоимость патента пропорциональна сроку действия.
  • Минимальная стоимость патента — 1 рубль.
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Стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы. До 100%, если нет сотрудников. И до 50%, если есть.

  1. Взносы за себя: фиксированные и дополнительные.
  2. Взносы за работников: по единому тарифу и взносы на травматизм.

Уменьшить патент на страховые взносы ИП можно до их уплаты. На сотрудников — только после.

Регионы могут устанавливать свои особенности расчёта. Перед оформлением патента стоит уточнить актуальные параметры в налоговой по месту регистрации.

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Примеры расчёта стоимости патента на калькуляторе ФНС

Пример № 1: расчёт патента для клининга

ИП Воробьёв планирует открыть клининговый сервис в Воронеже. Хочет приобрести патент на деятельность с июня 2025-го и до конца года. На работу он взял 3 мастеров чистоты, 1 менеджера по работе  с клиентами и 1 маркетолога для продвижения бизнеса. Всего 5 сотрудников. Чтобы рассчитать патент, он включил калькулятор патента и ввёл данные. 

Пример расчёта патента на клининг в Воронеже

Стоимость патента

Пример 2: расчёт патента для экскурсовода

Субъекты РФ вправе устанавливать свой процент налога по ПСН. К примеру, Александру Н. пришла в голову идея запустить бизнес на лето в Карачаево-Черкесии — хочет проводить экскурсии по водопадам и озёрам Архыза. ИП регистрирует впервые, выбрал ПНС. Хочет рассчитать патент, для этого включил калькулятор. 

Вводит данные и видит, что согласно Закону Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015  № 84-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О патентной системе налогообложения» на территории КЧР действует ставка 0% на определённый перечень деятельности, в который входят экскурсии. 

Вопросы по теме

Какие факторы влияют на стоимость патента?

1. Сфера деятельности. Разные виды деятельности имеют разный потенциальный доход. Например, стоимость патента на 3 месяца для парикмахера в Москве, на Арбате, — 33 884 рубля, а для услуг по уходу за домашними животными там же — 11 294.

2. Срок действия патента. Чем дольше срок, тем выше стоимость.

3. Количество сотрудников. Патент без наёмных сотрудников будет стоить дешевле, чем с ними. Например, патент на 3 месяца в Ставрополе на реконструкцию и ремонт зданий без работников стоит 15 080 рублей. При найме 3 работников — 18 099.

4. Регион. Патент на одну и ту же деятельность в разных городах и даже соседних населённых пунктах может отличаться.  Например, патент на 9 месяцев для ремонта ювелирных изделий в Воронеже стоит 13 562 рубля, а в Санкт-Петербурге — 46 544.

Также стоимость зависит от: 

  • площади торговых помещений (не более 150 м²);

  • количества машин для перевозок.

Как узнать потенциально возможный доход по виду деятельности?

Найдите закон о ПСН на сайте ФНС, выбрав свой регион, и изучите таблицы с указанием ПД по видам деятельности.

В онлайн-калькуляторе патента эта информация уже учтена автоматически. Поэтому для расчёта цены точный потенциальный доход искать не нужно.

Где можно посмотреть стоимость патента в своём регионе?

Узнать предварительную стоимость патента можно:

  • В  онлайн-калькуляторе ФНС.

  • При личном обращении в налоговую.

Какие налоговые вычеты можно применить при ПСН?

ИП не всегда покупают патент по той стоимости, которая указана законодательно. ПСН разрешает применять налоговый вычет для уменьшения его цены. Сделать это можно через подачу в налоговую уведомления по форме 1112021 КНД. 

Получить вычет можно на страховые взносы, первые три дня больничного и добровольное страхование работников.

Если есть сотрудники, патент разрешено снизить на  50%. Если их нет — до 100%. Вычет можно распределить между несколькими патентами. При нескольких патентах сумма вычетов суммируется. 

Пример:

Патент на 12 месяцев.

Потенциальный доход, согласно региональному закону: 1 100 000 ₽.

Стоимость патента: 66 000 ₽.

Страховые взносы за год: 61 658 ₽, из них 53 658 ₽ (фиксированные), 8 000 ₽ (дополнительные 1% с потенциального дохода свыше 300 000 ₽).

Применение вычета:

66 000 ₽ – 61 658 ₽ = 4 342 ₽.

Результат:

Фактически уплачено по патенту: 4 342 ₽ вместо 66 000 ₽.

Экономия: 61 658 ₽ (93,4% от стоимости патента).

Как оплачивать патент — сразу или в рассрочку?

Если патент приобретается сроком до 6 месяцев, оплатить его нужно до того, как патент закончится. Если патент на срок от 6 месяцев до года, то оплатить его можно двумя частями: первая в размере ⅓ в срок не позднее 90 дней после начала действия, вторая — ⅔ суммы не позднее срока окончания.

Как изменяется стоимость патента в течение года (если оформлять не с начала года)?

Стоимость патента меняется в течение года, когда:

1. Меняется потенциальный доход на деятельность. Тогда стоимость патента пересчитывается и выдаётся новый. Налоговая должна обязательно уведомить об этом ИП. Новая стоимость применяется с даты вступления в силу и пересчитывается пропорционально оставшемуся сроку.

2. Изменились физические показатели, влияющие на стоимость патента, — количество сотрудников, площадь помещения, число машин для деятельности такси. В этом случае старый патент аннулируют и приобретают новый.

3. Если патент оформляется не на полный год, его стоимость складывается из количества дней, на которые он приобретён.

Можно ли досрочно отказаться от патента и вернуть деньги?

Отказаться от действующего патента нельзя. Но возможно отказаться до начала его действия или при утрате права на ПСН, когда, например, доход перевалил за 60 млн рублей или штат стал более 15 человек. Также отменить патент можно при прекращении деятельности или ликвидации ИП.

Как отказаться:

1. Подать уведомление о прекращении патентной деятельности в ФНС. Указать, в нём причины отказа, данные о патенте и владельце.

2. Дождаться снятия с учёта (5 дней).

3. Пересчитать стоимость патента.

Как вернуть деньги:

1. Подать заявление на возврат.

2. Получить деньги от ФНС на счёт, указанный в заявлении.

Налоговая может отказать в возврате, если статус ИП не ликвидирован, нет доказательств оплаты патента или в реквизитах допущена ошибка.

При утрате права на ПСН ИП будет работать на основной СНО. Налог будет исчисляться по основной СНО с даты начала действия патента.

Пример возврата

ИП Иванов купил патент на 10 месяцев, то есть на 300 дней за 300 000 руб. Фактически работал 2 месяца и решил закрыть дело. Как рассчитать возврат:

Расчёт: (300 000 × 60) / 300 = 60 000 ₽.

К возврату: 240 000 ₽.

Как сравнить стоимость патента и налоги на других системах налогообложения?

Чтобы сравнить условия ПСН с другими системами, нужно сначала: 

1. Рассчитать налоги  для каждого режима.

2. Учесть штат.

3. Оценить возможность документально подтверждать расходы.

4. Проанализировать сезонность бизнеса.

5. Сравнить потенциальный и фактический доход.

6. Учесть требования контрагентов.

Система НО

Налог

Максимальное кол-во сотрудников

Доход/год

ПСН

6%. Фиксированная стоимость.

15

До 60 млн

УСН «Доходы»  

6%. При превышении дохода 60 млн/год появляется НДС

130

До 450 млн

УСН «Доходы минус расходы»  

15% (Д-Р). При превышении дохода 60 млн/год появляется НДС + минимальный налог 1%

130

До 450 млн

НПД (самозанятые)

4% при работе с ФЛ, 6% — ЮЛ

Без наёмных рабочих

До 2,4 млн

ОСН

НДС: 20%

Налог на имущество

НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от дохода. 

Подробнее о шкале

Нет ограничений

Нет ограничений

Можно ли уменьшить стоимость патента за счёт страховых взносов?

Да, патент можно уменьшить за счёт страховых взносов:

  • Фиксированные взносы за самого ИП (на 2025 год — 53 658 руб.).

  • За наёмных работников.

  • 1% c потенциального дохода свыше 300 тыс. руб.

При наличии работников патент можно уменьшить максимум на  50%, при их отсутствии — до 100%. Во втором случае патент должен быть оформлен на ИП без сотрудников. Если оформили, указав число рабочих, но по факту их не было, то уменьшить можно будет только на 50%.

Вычет за счёт страховых взносов можно распределить между несколькими патентами. При нескольких патентах сумма вычетов суммируется.

Что будет, если не оплатить патент вовремя?

За неуплату патента в срок начислят штраф и пени:

  • Согласно п 4 ст. 75 НК пени 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ.

  • Согласно ст. 122 НК штраф от 20 до 40% от неуплаченной суммы.

Как оформить несколько патентов на разные виды деятельности или регионы?

На ПСН можно комбинировать разный бизнес. Например, заниматься ремонтом в Москве и грузоперевозками в Ростове-на-Дону. В таком случае патент нужно приобрести на каждое направление отдельно. 

Как оформить несколько патентов: 

1. За 10 дней до начала работы подать заявление на каждую деятельность.

2. Получить и оплатить патент.

При совмещении нескольких патентов ограничение до 60 млн в год будет действовать в совокупности. 

Заявление на патент направляется в ИФНС по месту жительства или ведения деятельности.

Можно ли совмещать патент с другими налоговыми режимами?

Да, ПСН можно совмещать с УСН, ОСНО, ЕСХН. Однако нужно вести раздельный учёт по каждой системе и соблюдать ограничения по годовому заработку и количеству работников.

Как учитывать доход, если по одному виду деятельности используется патент, а по другому УСН?

При совмещении ПСН и УСН нужны разные КУДиР, при этом доход для определения лимита будет совместный — 60 млн/год. 

Пример:

Наталья работает парикмахером на ПСН и продаёт косметику на УСН. На патенте она заработала 400 000 рублей, а на УСН  — 300 000 рублей.

Как вести учёт?

Патент: 400 000 рублей — в книгу доходов ПСН. Налог фиксирован.

УСН: 300 000 рублей — в книгу доходов УСН. Распределение общих расходов. Расчёт налога по УСН

Меняется ли стоимость патента при найме сотрудников?

Да, в некоторых видах деятельности количество сотрудников влияет на цену патента. Если вы купили патент на одно количество работников, а в процессе наняли больше, то за 10 рабочих дней до начала работы с новым сотрудником надо оформить новый патент.

Проверить, зависит ли стоимость патента на определённый вид деятельности от числа сотрудников, можно в региональном законодательстве по ПСН или онлайн-калькуляторе патента.

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Калькулятор патента для ИП на 2025 год | Расчёт стоимости патента: формула, пример – Банк Точка