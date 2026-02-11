Новый формат УКД в 2026 году: когда вступит в силу и как пройдёт переходный период

В конце января 2026 года проект приказа об утверждении новой версии формата универсального корректировочного документа (УКД) направили на регистрацию в Минюст. Это обязательный этап перед вступлением документа в силу. Пока приказ не зарегистрирован, изменения официально не действуют.

Минюст рассматривает такие документы в среднем около одного месяца. Если у ведомства не возникнет замечаний, приказ могут зарегистрировать уже в конце февраля.

Для бизнеса предусмотрен переходный период.

До 1 апреля 2027 года можно использовать как старый, так и новый формат УКД. Это позволит предпринимателям спокойно перейти на новый формат без спешки и рисков.

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