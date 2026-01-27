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ЭДО
ЭДО

Новые формы счетов-фактур по НДС с 1 апреля 2026

С апреля 2026 года бизнесу придётся работать с обновлёнными бланками по НДС. В документах появятся новые строки и графы для учёта авансов, отгрузок и ставок налога, а до обязательного перехода налоговая разрешила временно использовать рекомендованные формы.

27.01.2026
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3216

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С 2026 года в России меняются формы документов по НДС. Правительство утвердило обновлённые бланки постановлением от 23.01.2026 №26. Изменения затронули ключевые документы, которые используют продавцы и покупатели.

Обновлены формы счёта-фактуры и корректировочного счёта-фактуры. Также изменились журнал учёта полученных и выставленных счетов-фактур, книга покупок и книга продаж вместе с дополнительными листами.

В счёте-фактуре появилась новая строка 5б. Её заполняют при отгрузке товаров, работ или услуг с 1 января 2026 года в счёт ранее полученной оплаты или аванса. В строке отражают сведения о платежах, за счёт которых произошла отгрузка.

В книге покупок добавили графу 7а. Она предназначена для отражения вычетов НДС, ранее начисленного с авансовых платежей. В графе указывают номер и дату счёта-фактуры, оформленного при отгрузке.

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В книге продаж ввели новую графу 11а. Её заполняют по товарам, работам, услугам и имущественным правам, отгруженным в счёт аванса. В эту графу переносят данные из строки 5б счёта-фактуры.

Кроме того, уточнён порядок отражения ставок НДС в книге продаж. В графах 14 и 17 теперь указывают ставку 22%, а в графах 14а и 17а — ставки 20 и 18%.

Новые формы обязательны к применению с 1 апреля 2026 года. До этой даты налогоплательщики могут использовать рекомендуемые формы из письма ФНС от 26.12.2025 №СД-4-3/11730@.

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Новые формы счетов-фактур по НДС с 1 апреля 2026 — Точка Банк