В 2026 году контроль со стороны ФНС стал ещё строже. Автоматизированные системы проверки сверяют данные в режиме реального времени, а требования к оформлению обновились. Точка Банк разобрал, какие ошибки действительно лишают права на вычет, а какие носят формальный характер. Также мы покажем пошаговый алгоритм исправления ошибок в счетах-фактурах и УПД.

Коротко Чтобы внести корректные данные, предпринимателю необходимо выставить новый документ — исправленный или корректировочный счёт‑фактуру. При отказе в вычете НДС нужно изучить причину, своевременно предоставить пояснения или верные документы, а при несогласии — обжаловать решение в УФНС или суде. Для профилактики рисков используйте чек‑лист проверки реквизитов, работайте через ЭДО и храните полную цепочку документов по сделке.

Критические ошибки в счетах‑фактурах и УПД, которые описаны в ст. 169 НК РФ, могут привести к отказу в вычете НДС. Несущественные недочёты — опечатки в адресе, неверный КПП, номер платёжки — не лишают предпринимателя этого права.

ТОП ошибок в счетах-фактурах и УПД

Согласно п. 2 ст. 169 НК РФ, отказ в вычете НДС наступает при нарушении правила идентификации. Его основная суть — наличие в документах ошибок, которые мешают ФНС определить важные составляющие сделки.

К ошибкам относятся:

неверное указание ИНН продавца и покупателя;

некорректное наименование товара или услуг — например, в счёте-фактуре указано «консультационные услуги», а в первичных документах «аудит ИТ-инфраструктуры»;

расчёт с ошибками в стоимости проданного товара, ставки и суммы НДС;

неправильный юридический адрес — вместо данных из ЕГРЮЛ вы указали фактическое местоположение главного офиса;

ошибка в дате документа — например, счёт-фактура сформирована раньше дня отгрузки товара;

некорректная подпись — вместо УКЭП или живой подписи на документах стоит факсимиле.

Несущественные ошибки, которые не влияют на вычет НДС

Недочёт Почему не считается критическим Неверный код причины постановки на учёт (КПП) ФНС может определить налогоплательщика по корректно указанному ИНН Опечатки в наименовании компании или адресе Налоговая также идентифицирует компанию по ИНН Ошибка в номере платёжного документа Внутренняя нумерация документов в компании не влияет на идентификацию Отсутствие регистрационного номера партии товара (РНПТ) для прослеживаемых товаров РНПТ нужна для контроля над движением продукции, на вычет НДС она не влияет Нет данных о грузоотправителе и грузополучателе Если компания оказывает услуги, эту строку она априори не заполняет

Как исправить ошибки в счёте-фактуре

Порядок исправления ошибок в счетах-фактурах регулируется постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 и письмом Минфина №03-07-11/32905. Ключевое правило, которое нужно запомнить, — исправление вносится не путём правки исходного документа, а через выставление нового счёта-фактуры. Он может быть:

исправленным — составляется, когда допущена критическая ошибка в сведениях, которая не связана с изменением условия договора с контрагентом. Пример: вы опечатались в ИНН или сумме НДС, то есть допустили арифметический или технический недочёт в документах;

корректировочным — заполняется, когда изменились условия сделки после формирования первого документа. Пример: у вас поменялись цифровые значения — цена, количество товара или налога, — которые требуют согласования с контрагентом.

Проще говоря, исправленный — «ошиблись, вот верный документ вместо старого»; корректировочный — «сделка изменилась, вот документ на разницу».

Исправленный счёт-фактура

Исправленный счёт-фактура — это документ, который выставляется взамен исходного. Он не заменяет и не отменяет первоначальный документ, а дополняет его, позволяя корректно заявить вычет по НДС или отразить реализацию.

Как заполнить исправленный счёт-фактуру:

1. В строке 1а укажите пометку об исправлении.

2. В остальных полях добавьте верные реквизиты.

Пример исправленного счёта-фактуры

Важно: исправленный счёт-фактура имеет тот же номер и дату, что и исходный документ.

Корректировочный счёт-фактура

Корректировочный счёт-фактура — это специальный документ, который выставляется при изменении сделки после момента первоначальной отгрузки. Это могут быть новые данные по стоимости, количеству или объёму уже отгруженных товаров, выполненных работ или оказанных услуг.

Ключевая особенность корректировочного счёта-фактуры — наличие граф для отражения изменений:

стоимость товаров, работ или услуг до и после изменения;

разница (увеличение или уменьшение);

соответствующие суммы НДС до и после;

разница по налогу.

Именно эти данные позволяют корректно отразить корректировку в налоговом учёте.

Как заполнить корректировочный счёт-фактуру:

1. В строке 1 укажите номер и дату составления исходного счёта-фактуры, к которому оформляется корректировка.

2. В строке 1а проставьте порядковый номер внесённого в корректировочный счёт-фактуру исправления и дату его внесения. А в строке 1б укажите:

номер и дату счёта-фактуры, к которому составляется корректировка;

номер и дату исправления счёта-фактуры, к которому он составляется.

3. Далее заполните все изменения в специальных графах — стоимость и разницу до и после.

Пример корректировочного счёта-фактуры

Важно: актуальные формы исправленного и корректировочного счетов-фактур утверждены постановлением Правительства РФ от 23.01.2026 №26.

Как исправить ошибки в УПД

Универсальный передаточный документ (УПД) — это бланк, который объединяет в себе функции первичного учётного документа (товарной накладной, акта выполненных работ или оказанных услуг) и счёта-фактуры по НДС. Он был разработан для упрощения документооборота между контрагентами и снижения количества оформляемых бумаг.

УПД имеет два статуса:

«1» — выполняет функции и счёта-фактуры, и первичного документа. Применяется, когда нужно одновременно подтвердить отгрузку товаров или выполнения услуг и предъявить НДС к вычету. Это наиболее распространённый вариант в практике.

«2» — выполняет только функцию первичного документа, без функции счёта-фактуры. Применяется в случаях, когда операция не облагается НДС или когда продавец не является плательщиком НДС.

Порядок исправления УПД зависит от статуса документа и типа ошибки.

Исправление в УПД сведений, относящихся к счёту-фактуре

Выставите новый УПД с верными реквизитами и статусом «1». В строке 1 укажите номер и дату исходного УПД, в строке 1а — порядковый номер исправления и текущую дату. В конце подпишите теми же уполномоченными лицами, что и исходный: при бумажном формате — живыми подписями генерального директора и главного бухгалтера, при электронном — с помощью УКЭП.

Исправление в УПД сведений, относящихся к первичному документу

В этом случае доступны два варианта исправлений.

Зачеркните неверную запись одной чертой, впишите верные данные, укажите дату исправления, поставьте подпись ответственного лица и его расшифровку. Этот вариант доступен только для бумажных документов. Оформите новый УПД со статусом «2», если не требуется функция счёта-фактуры, или со статусом «1», если нужно сохранить визуальное единство документа. Также в пояснительной строке укажите «Исправление в части первичных реквизитов».

Исправление в УПД сведений неплательщиком НДС

Организации и ИП могут быть освобождены от уплаты НДС, но вправе оформлять УПД со статусом «2» — как первичный документ. Соответственно, при обнаружении ошибки его нужно исправить как первичку.

Исправление в УПД сведений, относящихся к счёту-фактуре и первичному документу

Выставите новый УПД, полностью заменив исходный документ. В строке 1 укажите реквизиты исходного УПД, в строке 1а — номер и дату исправления. Заполните все реквизиты заново с учётом исправлений как в части счёта-фактуры (ИНН, наименование, ставка 22%, сумма НДС), так и в части первичного документа (дата отгрузки, подписи, единицы измерения, количество).

Что делать, если отказали в налоговом вычете

Отказ в вычете НДС — серьёзная ситуация, но не приговор. В большинстве случаев решение ФНС можно оспорить или исправить, если действовать последовательно и в установленные сроки.

Сначала изучите причину отказа — ФНС обязана направить вам требование о представлении пояснений или уведомление об отказе в вычете. Как правило, налоговая указывает на ошибки в счёте-фактуре или УПД:

при несущественных недочётах, которые не мешают идентификации сделки, подготовьте пояснения со ссылкой на п. 2 ст. 169 НК РФ и судебную практику;

при существенных — запросите у поставщика исправленный счёт-фактуру и отправьте его в ФНС.

Если вы изначально не согласны с претензиями, подготовьте письменное возражение на акт проверки в течение 30 дней и отправьте его в УФНС. Налоговая должна рассмотреть его и принять решение — внести изменения или отказать в жалобе. Если оно вас не устроит и вы уверены, что отказ в вычете НДС неправомерен, обратитесь в Арбитражный суд РФ. В заявлении укажите:

наименование суда;

данные об ИФНС и заявителе — название, адрес, ИНН;

суть нарушения и вашего несогласия с ним с указанием на статьи НК РФ;

основное требование.

Также приложите документы — копии решения ИФНС и вашей жалобы, а также сведения, которые подтвердят право на вычет. Это могут быть договоры, накладные и акты.

Важно: вы можете подать заявление в Арбитражный суд РФ в течение трёх месяцев с даты получения решения от ИФНС.

Чек-лист проверки счёта-фактуры и УПД

Чтобы минимизировать риск отказа в вычете НДС, тщательно пройдитесь по нескольким блокам в документах.

Блок Что проверить Общие реквизиты документа — номер и дату документа, которая указана не ранее даты отгрузки или аванса;



— наименование документа: «Счёт‑фактура» или «УПД» с указанием статуса (1 или 2);



— период регистрации: документ получен в том квартале, за который заявляется вычет

Данные о продавце и покупателе — наименование продавца полностью совпадает с уставными данными и договором;



— верный ИНН продавца и покупателя — можно проверить через сервис ФНС «Прозрачный бизнес»;



— корректный юридический адрес продавца и покупателя

Наименование товаров и услуг — конкретное наименование товаров или услуг, которое позволяет идентифицировать сделку, например не «Товары по договору», а «Ноутбук Lenovo ThinkPad X1, серийный №...»;



— единица измерения указана с кодом по ОКЕИ — шт., кг, и м; количество или объём товаров соответствует акту, накладной и фактическому получению;



— цена и общая стоимость за единицу без НДС указана верно, совпадает с договором;



— ставка НДС актуальная — 22, 10, 0%;



— сумма НДС рассчитана верно (стоимость без НДС × ставка)

Подписи и оформление — подпись руководителя и главного бухгалтера — ФИО полностью, должность, живая подпись или УКЭП;



— печать — проставлена, если организация использует её в документообороте;



— для УПД: строка «Получил» заполнена покупателем (подпись, ФИО, дата) — подтверждает факт получения



Общая рекомендация: используйте сервисы ЭДО, в которых документы априори будут корректными. В них ФНС заранее утверждает актуальные формы документов и автоматически проверяет базовые реквизиты, а также сразу подсвечивает ошибки.

Ответственность за ошибки в СЧФ и УПД