УПД и счёт-фактура: разница и когда выставлять документы

На практике также важно понимать, можно ли применять оба документа одновременно и как правильно организовать документооборот с контрагентами. Точка Банк разберётся, чем отличаются УПД и счёт-фактура, когда их оформляют и в каких ситуациях удобнее использовать каждый из этих документов.
Что такое счёт-фактура
Счёт-фактура (СЧФ) — это документ налогового учёта по НДС. Он подтверждает сумму налога, которую продавец предъявляет покупателю при продаже товаров, работ или услуг. На основании счёта-фактуры покупатель может принять НДС к вычету и уменьшить налог к уплате.
Счёт-фактура не подтверждает сам факт передачи товара или выполнения работ. В нём нет сведений о том, когда товар отгружен и кто его принял. Поэтому для учёта движения товаров используют первичные документы — акты выполненных работ, универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12.
Счёт-фактура выполняет прежде всего налоговую функцию и используется для учёта НДС.
Когда и как выставлять счёт-фактуру
Продавец обязан выставить счёт-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения предоплаты. Такое требование установлено п. 3 ст. 168 НК РФ.
Если счёт-фактура оформлен с опозданием, покупатель сможет принять НДС к вычету только после его получения. Это может задержать налоговый вычет и вызвать вопросы со стороны контрагента.
Счета-фактуры выставляют:
- организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО);
- компании и предприниматели на УСН, которые превысили лимит доходов и обязаны платить НДС;
- посредники (комиссионеры и агенты), продающие товары от своего имени;
- налоговые агенты, например арендаторы государственного имущества.
В зависимости от ситуации используют разные виды счетов-фактур:
- авансовый — при получении предоплаты;
- отгрузочный — при реализации товаров, работ или услуг;
- корректировочный — если изменились цена или количество товара;
- исправленный — если в документе обнаружена ошибка. В таком случае сохраняют номер и дату счёта-фактуры, но указывают номер и дату исправления.
Что такое УПД
УПД — это универсальный передаточный документ. Он может выполнять функции первичного документа и счёта-фактуры одновременно. Форму УПД разработала ФНС на основе счёта-фактуры, добавив в неё реквизиты для подтверждения передачи товара, выполнения работ или оказания услуг.
С 2026 года в электронном документообороте отменяются старые форматы электронных накладных и актов. Для передачи товаров, работ и услуг через ЭДО используется единый формат универсального передаточного документа (УПД).
Когда и как выставлять УПД
Использовать УПД не обязательно. Бизнес может применять этот документ только по согласованию с контрагентом. Если покупатель предпочитает получать привычный комплект документов — первичный документ и отдельный счёт-фактуру — стороны могут продолжить работать по этой схеме.
Преимущество особенно заметно при использовании электронного документооборота (ЭДО). Все сведения передаются и хранятся в одном электронном документе, что ускоряет обмен с контрагентами и снижает риск потери документов.
Когда нельзя применять УПД вместо счёта-фактуры
Есть несколько ситуаций, когда использовать УПД нельзя. В таких случаях оформляется обычный счёт-фактура или другие первичные документы.
Предоплата (аванс). Если организация получила предоплату за товар или услугу, оформляется счёт-фактура на аванс. УПД в этом случае не применяется, поскольку фактическая передача товара или выполнение работ ещё не произошли.
Исправление ранее оформленных документов. Если отгрузка была оформлена стандартными документами, например накладной ТОРГ-12 и счётом-фактурой, заменить их новым УПД нельзя. Исправлять необходимо именно те документы, которые были оформлены первоначально.
Когда требуется только счёт-фактура. УПД используется как первичный документ или как документ, объединяющий первичку и счёт-фактуру. Применять его только в качестве счёта-фактуры нельзя. Если требуется исключительно налоговый документ, оформляется обычный счёт-фактура.
Оборот алкогольной продукции. При обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции необходимо оформлять товарно-транспортные накладные для системы ЕГАИС. УПД не заменяет этот документ и используется только как дополнительный первичный документ.
Форма УПД: бумажный и электронный
Для бумажного УПД обязательная унифицированная форма не установлена. ФНС России лишь рекомендовала форму универсального передаточного документа — письмо ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@. Бизнес может использовать её без изменений, доработать под свои задачи или применять собственный шаблон.
Главное условие — документ должен содержать обязательные реквизиты первичного документа, согласно ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ. И реквизиты счёта-фактуры, если УПД используется со статусом «1», согласно ст. 169 НК РФ.
Для электронных документов требования строже. Электронные счета-фактуры и УПД оформляются по утверждённому формату ФНС и передаются через операторов электронного документооборота.
С 1 апреля 2025 года применяется только один формат электронных счетов-фактур и УПД — версия 5.03, утверждённая приказом ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@. Использование устаревших форматов может привести к проблемам при проверке документов и подтверждении вычета НДС.
Обязательные реквизиты УПД
Чтобы универсальный передаточный документ имел юридическую силу, он должен содержать обязательные реквизиты первичного документа и счёта-фактуры.
В частности, в УПД указываются:
- наименование документа, номер и дата составления;
- статус документа: 1 — счёт-фактура и первичный документ, 2 — только первичный документ;
- наименование продавца и покупателя, их ИНН, КПП;
- сведения о передаваемых товарах, работах или услугах: наименование, количество, цена и стоимость;
- код и наименование валюты расчётов, например 643 — российский рубль;
- ставка НДС и сумма налога, если документ используется со статусом «1»;
- подписи ответственных лиц с расшифровками.
Электронный УПД подписывается усиленной квалифицированной подписью.
Как заполнить УПД
Порядок заполнения универсального передаточного документа зависит от выбранного статуса.
УПД со статусом «1»
Такой документ одновременно выполняет функции счёта-фактуры и первичного документа. Поэтому при его заполнении необходимо соблюдать требования, установленные для счетов-фактур.
Все обязательные поля счёта-фактуры должны быть заполнены корректно. Если операция связана с товарами, подлежащими прослеживаемости, необходимо указать сведения в графах 12–14 — регистрационный номер партии товара и другие данные.
В строке 5а указываются реквизиты отгрузочного документа. Если УПД одновременно является первичным документом и счётом-фактурой, допускается указать его собственные номер и дату.
УПД со статусом «2»
В этом случае документ используется только как первичный. Необходимо указать сведения о сторонах сделки, наименование товаров, работ или услуг, их количество, цену и стоимость, а также поставить подписи ответственных лиц.
Разделы, относящиеся к реквизитам счёта-фактуры и НДС, при таком статусе не заполняются.