ПЭП КЭП НЭП — какую электронную подпись выбрать

Коротко

В России есть три основных вида ЭП: усиленная квалифицированная (КЭП), усиленная неквалифицированная (НЭП) и простая (ПЭП).

КЭП — это самый защищённый вид подписи. Она имеет полную юридическую силу без дополнительных соглашений и применяется для сдачи отчётности, работы с госорганами и юридически значимого электронного документооборота.

НЭП также использует криптографию, но её юридическая значимость зависит от соглашения между сторонами. Подходит для внутреннего документооборота и обмена с контрагентами.

ПЭП — самый простой вариант (логин, пароль, SMS‑код). Используется для базовых операций, где не требуется высокая степень защиты.

Отдельно выделяют МЭП — это КЭП, перенесённая на мобильное устройство, что позволяет подписывать документы из любой точки.

Безопасность ЭП зависит не только от технологий, но и от пользователя: важно защищать носитель (токен или устройство), не передавать доступы и регулярно контролировать использование своей подписи.

Электронная подпись (ЭП) — это цифровой аналог подписи, который подтверждает личность подписанта и целостность документа.