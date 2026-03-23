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ПЭП КЭП НЭП — какую электронную подпись выбрать

Электронная подпись уже стала базовым инструментом в работе бизнеса и взаимодействии с государственными сервисами. С её помощью подписывают договоры, сдают отчётность, обмениваются документами и подтверждают операции онлайн.

23.03.2026
2270
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Существует несколько видов электронной подписи — ПЭП, НЭП, КЭП, а также их вариации вроде МЭП. Каждый тип отличается уровнем защиты, юридической значимостью и сферой применения. Точка Банк разберёт, в чём их отличия и какую подпись выбрать для конкретных задач.

Коротко
Электронная подпись (ЭП) — это цифровой аналог подписи, который подтверждает личность подписанта и целостность документа.
В России есть три основных вида ЭП: усиленная квалифицированная (КЭП), усиленная неквалифицированная (НЭП) и простая (ПЭП).
КЭП — это самый защищённый вид подписи. Она имеет полную юридическую силу без дополнительных соглашений и применяется для сдачи отчётности, работы с госорганами и юридически значимого электронного документооборота.
НЭП также использует криптографию, но её юридическая значимость зависит от соглашения между сторонами. Подходит для внутреннего документооборота и обмена с контрагентами.
ПЭП — самый простой вариант (логин, пароль, SMS‑код). Используется для базовых операций, где не требуется высокая степень защиты.
Отдельно выделяют МЭП — это КЭП, перенесённая на мобильное устройство, что позволяет подписывать документы из любой точки.
Безопасность ЭП зависит не только от технологий, но и от пользователя: важно защищать носитель (токен или устройство), не передавать доступы и регулярно контролировать использование своей подписи.

Что такое электронная подпись (ЭП)

Электронная подпись — это цифровой аналог собственноручной подписи. Она представляет собой набор криптографических данных, который присоединяется к документу или встраивается в него.

Визуально ЭП может отображаться как штамп, строка с данными о подписи или не отображаться вовсе — например, в файлах Ворд (Word) и Эксель (Excel) подпись часто скрыта и доступна только в свойствах документа.

В электронной подписи содержится информация о подписанте и времени подписания. Она позволяет определить, кто подписал документ, и подтвердить, что его содержание не изменялось после подписания. Юридическая значимость документа зависит от вида электронной подписи и соблюдения требований законодательства.

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ выделяет два вида электронной подписи: простую и усиленную. Усиленная подпись, в свою очередь, бывает квалифицированной и неквалифицированной. Основное различие между ними — в уровне защиты и юридической значимости.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП/УКЭП)

Квалифицированная электронная подпись — это самый защищённый вид электронной подписи. При соблюдении требований закона она приравнивается к собственноручной подписи и имеет полную юридическую силу.

Для работы с КЭП оформляют квалифицированный сертификат — электронный документ, который подтверждает подлинность подписи и содержит ключ для её проверки.

В сертификате указывают:

  • данные владельца (ФИО — для физлица и ИП, наименование — для организации, а также ИНН и другие идентификаторы);
  • уникальный номер и срок действия сертификата;
  • ключ проверки электронной подписи;
  • сведения об удостоверяющем центре, выдавшем сертификат;
  • информацию, подтверждающую идентификацию владельца.

С помощью КЭП можно:

  • сдавать отчётность в налоговую и другие ведомства;
  • регистрировать онлайн-кассы;
  • участвовать в торгах на электронных площадках;
  • обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами через ЭДО.

Использовать КЭП нельзя только в случаях, когда законодательство прямо требует бумажный документ.

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Простая электронная подпись (ПЭП)

Простая электронная подпись — это способ подтвердить, что документ подписал конкретный человек с помощью простых средств идентификации: логина и пароля, SMS-кода или push-уведомления.

Когда пользователь вводит код или авторизуется в системе, он подтверждает своё согласие с действиями. Это и считается подписанием документа простой электронной подписью.

Физлица чаще всего используют ПЭП при входе в личные кабинеты, например на Госуслугах, авторизации на сайтах и в корпоративных системах. А также при подтверждении операций в интернет-банке.

ПЭП не требует использования квалифицированных средств криптографической защиты. Она позволяет определить, кто подписал документ и когда это произошло, но не гарантирует, что документ не изменяли после подписания.

Использовать ПЭП в бизнесе можно, но только если стороны заранее договорились считать её равнозначной собственноручной подписи. В таком случае ею можно подписывать договоры, акты, накладные и другие документы.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП/УНЭП)

Неквалифицированная электронная подпись — это более защищённый вид подписи, который создаётся с помощью специальных криптографических технологий, но у неё нет официального квалифицированного сертификата, поэтому её юридическая сила зависит от договорённости между сторонами.

Её применяют во внутреннем документообороте компаний и при обмене документами с контрагентами. Взаимодействие с государственными органами с использованием НЭП возможно только в тех случаях, когда это прямо допускает конкретная информационная система.

По юридической значимости НЭП может приравниваться к собственноручной подписи, если стороны заранее договорились об этом и закрепили условия в соглашении.

Свойства НЭП:

  • формируется с использованием криптографических методов;
  • позволяет определить, изменялся ли документ после подписания;
  • использует пару ключей: закрытый (хранится у владельца и используется для подписания) и открытый (применяется для проверки подписи).

С помощью открытого ключа можно проверить подлинность подписи и убедиться, что документ не был изменён после подписания.

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Мобильная электронная подпись (МЭП)

Мобильная электронная подпись (МЭП) — это способ использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) через смартфон или планшет без привязки к конкретному рабочему месту.

С её помощью можно подписывать документы, взаимодействовать с государственными сервисами и работать в системах электронного документооборота из любой точки, где есть интернет.

Для использования МЭП нужны смартфон и специальное приложение, которое предоставляет удостоверяющий центр или государственный сервис.

Способ получения зависит от статуса пользователя:

  • сотрудники оформляют КЭП в удостоверяющем центре и подключают возможность её использования на мобильном устройстве; 
  • для подписания документов от имени компании дополнительно требуется машиночитаемая доверенность (МЧД);
  • руководители организаций и индивидуальные предприниматели также получают КЭП и настраивают её использование на мобильном устройстве через приложение или сервис удостоверяющего центра.

При смене устройства порядок работы с подписью зависит от того, где хранится ключ: в самом устройстве или в защищённой инфраструктуре удостоверяющего центра. В некоторых случаях подпись нужно перенастроить или перевыпустить сертификат.

Сравнение и отличия видов электронных подписей

ПЭПНЭПКЭП
Криптография (защита)НетКриптографические средства защитыСредства шифрования, прошедшие сертификацию ФСБ
Как получитьПри регистрации на сайте или в сервисе либо при входеВ УЦ, в приложении «Госключ», через оператора ЭДОВ ФНС, доверенном УЦ (юрлица и ИП), в аккредитованном УЦ (физлица)
Сертификат ключа проверкиНетНе обязателенКвалифицированный
При каких условиях приравнивается к рукописнойЕсли участники заключили соглашение, установили правила идентификации автора и гарантировали конфиденциальностьЕсли есть соглашение сторон ЭДОБезусловно 
Срок действияРазовый (смс-код) или неограниченный (логин и пароль) Как правило, 1 год12–15 месяцев
УЦНе нуженЛюбойАккредитованный
Сфера примененияГосуслуги, интернет-банки, сайты, документооборот (ограниченно)Документооборот с контрагентами, сотрудниками, ведомствами, если не требуется обязательная КЭПЛюбая сфера и любые площадки: работа с госорганами, партнёрами, ЭТП, ККТ, КЭДО, маркированной продукцией
Особые IT-требованияНетНет, если ЭП в облаке. Иначе нужно мобильное приложение или токенТокен, специальное ПО, расширения и плагины для браузера

Экспертное мнение

На практике бизнесу чаще всего достаточно двух видов подписей — КЭП и НЭП: первая нужна для работы с государственными органами, вторая — для внутреннего и внешнего ЭДО. Важно не путать их юридическую силу и заранее закреплять порядок использования в договоре с контрагентом. Отдельное внимание стоит уделить хранению ключей и доступов — ошибки здесь встречаются чаще, чем технические сбои.


Например, сервис ЭДО от Точка Банк позволяет подписывать и отправлять документы с контрагентами в одном окне, без лишних настроек и сложной интеграции. Это особенно удобно, если в работе используются разные виды электронных подписей.

Дарья ЖуковскаяРедактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Как получить электронную подпись

Лично в ФНС

Юридическое лицо или ИП могут получить ЭП лично в ФНС. Для этого нужно:

1. Выбрать подходящее отделение налоговой и подать заявление на получение сертификата ЭП. Можно подать на бумаге лично или онлайн через личный кабинет.

2. Купить токен — носитель ЭП с сертификатом соответствия ФСБ или ФСТЭК. Получение ЭП в налоговой бесплатное, заплатить надо лишь за токен.

3. Посетить отделение ФНС. Возьмите с собой паспорт, СНИЛС, ИНН, токен, и вам оформят КЭП. 

Лично в доверенном УЦ 

Порядок действий такой же, единственное отличие — услуга платная. Доверенные центры, которые выдают КЭП, указаны на сайте ФНС.

На сайте ФНС есть ссылки для клиентов с подсказками по выпуску КЭП в выбранном УЦ.

Удалённо по биометрии

Для этого у вас должна быть подтверждённая регистрация в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС). Её можно подтвердить по паспорту и СНИЛС в банке. 

Ещё понадобятся учётная запись на Госуслугах, компьютер с микрофоном, камерой, ПО для работы с ЭП, токен. 

Всё можно сделать в личном кабинете. Выберите раздел «Получение КЭП» → «Получить сертификат ЭП» → «Дистанционно по биометрии». Проставьте «Да» во вкладках, авторизуйтесь через Госуслуги, пройдите видео- и аудиоидентификацию. Затем по подсказкам установите КЭП на флешку.  

В приложении «Госключ». Для этого: 

  1. Скачайте приложение «Госключ».
  2. Пройдите регистрацию, примите правила сервиса. 
  3. Оформите сертификат НЭП по подсказкам на экране.
  4. В правом верхнем углу выберите настройки → «Получить сертификат КЭП для ЮЛ или ИП».
  5. Сходите в УЦ ФНС с паспортом, СНИЛС, ИНН. 

Физическому лицу

Можно получить в аккредитованном УЦ. КЭП выдают коммерческие УЦ, аккредитованные Минцифрой. Перечень есть на официальном сайте министерства.

Процедура оформления ЭП для сотрудника: 

  1. Выберите УЦ. Обращайте внимание не только на аккредитацию. Смотрите, оказывает ли центр техподдержку, помогает ли с установкой ПО для работы.
  2. Подайте заявление и оплатите услугу. 
  3. Пройдите очную идентификацию по паспорту, СНИЛС, ИНН либо удалённую, если УЦ даёт такую возможность. 
  4. Запишите сертификат на носитель. 

В приложении «Госключ». Физлица оформляют в Госключе НЭП и КЭП. Разница в том, что для получения КЭП нужно подтвердить личность одним из способов: 

Чтобы получить нужный сертификат, скачайте приложение, пройдите регистрацию и оформите ЭП по подсказкам.

Как использовать и подписывать документы с помощью КЭП

Чтобы подписывать документы на компьютере, нужен криптопровайдер, драйвер для токена, подходящий браузер. Например, для Windows подойдёт Chromium Gost, Microsoft Edge, Chrome, Яндекс. Для MacOS — Chromium Gost, Chrome, Яндекс. 

Сначала установите программу КриптоПро CSP и проверьте, включено ли нужное расширение. 

Когда ПО будет готово и настроено, вы сможете подписывать .pdf, .doc, .xml, .png и другие форматы. 

В зависимости от того, как ЭП связывается с подписываемым документом, выделяют подпись: 

  • присоединённую — один файл с двойным расширением, который совмещает документ и ЭП; 
  • отсоединённую — два файла: один с документом, другой с ЭП.

Что делать в случае утери УКЭП и УНЭП

В  случае утери электронной подписи необходимо отозвать сертификат. Владелец должен обратиться с паспортом, СНИЛС, ИНН в УЦ, где оформил ЭП. Прежнюю ЭП не получится восстановить, только выпускать новую. 

Чтобы защитить ЭП, соблюдайте правила безопасности: 

  • Не передавайте её заму или главбуху. У них должен быть свой сертификат физлица в связке с МЧД. 
  • Защищайте токен и компьютер нестандартным паролем. 
  • Не открывайте спам-письма и не переходите по подозрительным ссылкам. 
  • Периодически проверяйте вкладку «Электронная подпись» на Госуслугах. Если увидите сертификат, который вы не оформляли, обратитесь с заявлением на отзыв в УЦ.  

Вопросы по теме

Какая юридическая значимость электронных подписей?

Электронная подпись (ЭП) в России имеет такую же юридическую силу, как и обычная подпись от руки, если она соответствует требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ


Документы, подписанные КЭП, считаются оригиналами. Их можно использовать без дополнительных соглашений. Такая подпись гарантирует, что документ не менялся и подтверждает личность подписанта.


НЭП тоже может иметь юридическую силу. Но для этого нужно заранее договориться с контрагентом о правилах ее использования. Обычно такие условия прописывают в отдельном соглашении.


ПЭП — это самый базовый вариант. К ней относятся, например, логин и пароль или СМС-код. Она работает, если это предусмотрено законом, договором или правилами сервиса.

Как получить электронную подпись?

Получение электронной подписи зависит от того, кому она нужна и какого типа подпись вы оформляете. Физлица могут получить УКЭП через приложение «Госключ» или в МФЦ. Это удобные варианты, если подпись нужна для личных задач.


Индивидуальные предприниматели и компании оформляют КЭП бесплатно через удостоверяющий центр ФНС. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС и защищённый носитель — токен. Это основной способ для бизнеса работать с отчётностью и документами.

Как выбрать удостоверяющий центр для получения УКЭП?

Выбор удостоверяющего центра для получения УКЭП начинайте с проверки аккредитации в Минцифры России. Это гарантия, что подпись будет иметь юридическую силу. Без аккредитации использовать такую подпись в работе нельзя.


Обратите внимание на репутацию центра и уровень сервиса. Хороший УЦ помогает с установкой программ и оказывает техподдержку. Это особенно важно, если вы впервые оформляете электронную подпись.


Проверьте, подходит ли УЦ под ваш статус. Некоторые центры работают только с физлицами, другие — с ИП и компаниями. 

Какова безопасность электронных подписей?

Безопасность электронной подписи строится на криптографии, но основные риски связаны с действиями человека. Чаще всего проблемы возникают из-за неосторожности владельца. Поэтому важно соблюдать базовые правила защиты.


Главное правило — не передавать токен и PIN-код третьим лицам. Это касается даже сотрудников и коллег. Если доступ получит посторонний, он сможет подписывать документы от вашего имени.


Используйте только сертифицированные носители и устанавливайте антивирус. Регулярно обновляйте программы и следите за безопасностью компьютера. Это снижает риск взлома и утечки данных.


Не забывайте блокировать компьютер, когда отходите от рабочего места. Периодически проверяйте, какие подписи оформлены на ваше имя через Госуслуги. Это поможет вовремя заметить подозрительные действия.

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Отличия ПЭП, КЭП, НЭП, УНЭП, УКЭП, МЭП — Точка Банк