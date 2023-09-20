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Что такое счёт-фактура и зачем нужен

Точка Банк разобрал, какие бывают виды счетов-фактур, что в них обязательно указывать и когда их можно не оформлять.

24.09.2025
39 065
39 065

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Счёт-фактура — это документ, на основании которого покупатель может принять к вычету НДС, который предъявил продавец. Предприниматели на ОСНО выставляют счёт-фактуру при продаже товаров или оказании услуг. Например, когда компания отгрузила партию игрушек или перевезла груз из одного города в другой. 

На УСН и ЕСХН счета-фактуры оформляют в том случае, если компания не применяет освобождение от НДС. 

Счета-фактуры нужны для заполнения декларации по НДС и правильного расчёта налога.

Какие бывают виды счетов-фактур

Есть три вида счетов-фактур: 

  1. Отгрузочный (обычный) счёт-фактура оформляется тогда, когда товары отправлены покупателю, а работы или услуги выполнены. Это самый распространённый вариант.
  2. Авансовый счет-фактура нужен при получении предоплаты. Если клиент перечислил деньги вперёд, компания должна выписать этот документ.
  3. Корректировочный счёт-фактура составляется, когда меняются условия сделки. Например, если изменили цену или количество товара после выставления основного счёта-фактуры.

Изменения в счетах-фактурах с 2025 года

С 1 апреля 2025 года бизнес работает только с новым электронным форматом счетов-фактур 5.03. Старые версии документов больше не принимаются — их использование стало невозможным.

Формат 5.03 расширил возможности для компаний. Теперь в счетах-фактурах и УПД можно указывать пониженные ставки НДС 5 и 7% для тех, кто работает на УСН. Также появилась возможность прописывать стоимость прослеживаемых товаров без НДС с копейками и использовать регистрационный номер партии длиной от 25 до 29 символов.

Бумажные счета-фактуры остались в обращении, но их форма обновилась с 1 октября 2024 года. Добавилась:  

  • Графа 14 — указывают цену товара, который подлежит прослеживаемости. Сумму пишут без учёта НДС. Это помогает правильно оформить документы и избежать ошибок в учёте.
  • Строка 5а — указывают документ, который подтверждает отгрузку товаров. Это может быть акт, накладная или другой официальный бланк. Такие данные подтверждают факт выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав.

Что пишут в счёте-фактуре

Счёт-фактура — это один из главных документов в работе компании – плательщика НДС. Он подтверждает право покупателя на вычет НДС и показывает сумму налога, которую продавец должен уплатить в бюджет. Чтобы документ имел юридическую силу, в нём должны быть заполнены все обязательные реквизиты, установленные Налоговым кодексом. Рассмотрим подробнее, какие данные необходимо указать в счёте-фактуре. 

  • Номер и дата составления. Без этих реквизитов документ не будет считаться действительным.
  • Данные продавца и покупателя: название, адрес, ИНН и КПП. Если есть грузоотправитель и грузополучатель, их тоже нужно указать.
  • При получении аванса добавляют реквизиты платёжного документа. С 1 октября 2024 года стало обязательным указывать сведения об отгрузке.
  • Валюта расчётов и при необходимости идентификатор госконтракта. Эти данные помогают контролировать сделки и платежи.
  • Информация о товарах или услугах. Указываются наименование, единицы измерения, количество и стоимость.
  • Ставка и сумма НДС. Для прослеживаемых товаров добавлены графы 12–14.

Если товары импортные, в документе обязательно указывают страну происхождения и номер таможенной декларации. Это требование для контроля внешнеэкономических операций.

Есть и другие поля, которые надо заполнить. Полный перечень данных, которые должны быть в счёте-фактуре, прописан в НК. Также вы можете посмотреть образец счёта-фактуры

Кто подписывает документ:

  • ИП 
  • Руководитель и главный бухгалтер ООО либо другие сотрудники, уполномоченные организацией 

На них должна быть оформлена доверенность или составлен приказ. ИП дополнительно должен указать данные из листа ЕГРИП либо реквизиты свидетельства о госрегистрации. 

В случае работы с электронными счетами-фактурами достаточно МЧД. 

Для чего нужен счёт-фактура

Счёт-фактура — документ плательщика НДС. Поэтому выписывать счета-фактуры нужно тем, кто платит налог на добавленную стоимость: ИП и ООО на ОСНО и ЕСХН. С 2025 года бизнес на УСН с превышенным лимитом 60 млн ₽.

Главная задача счёта-фактуры — отразить сумму НДС, которую продавец начисляет покупателю. Для продавца это обязанность, а для покупателя — возможность принять налог к вычету и снизить расходы.

Счёт-фактура играет важную роль и в бухгалтерии, без неё невозможно вести полноценный налоговый учёт.

Кроме того, счёт-фактура помогает контролировать сделки. С её помощью можно подтвердить условия договора и избежать спорных ситуаций с контрагентами. При этом она не является первичным учётным документом и не подтверждает факт хозяйственной операции.

В какой срок надо выставлять счёт-фактуру

Оформлением счёта-фактуры занимается продавец: поставщик, исполнитель или подрядчик. Д​​окумент нужно выставить в течение 5 календарных дней после отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг. 

Счёт-фактуру нужно хранить не менее 5 лет. Но если вы перенесли вычет по НДС на более поздний период, срок хранения увеличивается до 8 лет. 

Если продавец получил аванс, счёт-фактуру тоже выставляют в течение 5 дней — с момента получения денег. 

Какие компании оформляют счёт-фактуру

В 2025 году счета-фактуры обязаны оформлять все плательщики НДС. Это компании и ИП на общей системе, а также предприниматели на УСН, если их доход превысил 60 млн ₽. Счета-фактуры также нужны налоговым агентам, посредникам и тем, кто работает на ЕСХН и не получил освобождение по ст. 145 НК РФ.

Компании и ИП на УСН начинают платить НДС с месяца после превышения лимита дохода. Обязанность возникает и когда они становятся налоговыми агентами. Например, при покупке товаров или услуг у иностранных компаний, аренде имущества у муниципалитетов или покупке госимущества по п. 3 ст. 161 НК РФ.

Посредники тоже оформляют счета-фактуры. Это касается случаев, когда агент или комиссионер продаёт товары от своего имени за принципала либо покупает их для него и получает документ с НДС от поставщика.

Когда не нужна счёт-фактура

Есть несколько сценариев, когда можно обойтись без счёта-фактуры на отгрузку.

  1. Операция — не объект НДС. Например, если её выполнило бюджетное учреждение в рамках госзадания. 
  2. Операция освобождена от НДС. Например, это продажа некоторых медицинских изделий и оказание медуслуг. 
  3. Поставщик товара или услуги работает на УСН или ПСН. 
  4. Покупатель — не плательщик НДС, а значит, счёт-фактура ему не нужен (за исключением прослеживаемых товаров). В этой ситуации можно оформить письменное соглашение. Но если поставщик работает на ОСНО или является плательщиком НДС на УСН либо ЕСХН, он всё равно выставляет счёт-фактуру.
  5. Покупатель — физическое лицо. В этом случае поставщик – плательщик НДС составляет счёт-фактуру, но может не передавать его клиенту, так как он не нужен физлицу.

В каком формате заполнять счёт-фактуру

С 1 апреля 2025 года электронные счета-фактуры и УПД можно оформлять только в новом формате 5.03. Он утверждён приказом ФНС и полностью заменил старые версии.

Новый формат учитывает изменения в законах. Теперь в документах можно указывать пониженные ставки НДС и прописывать стоимость прослеживаемых товаров без налога.

Бумажные счета-фактуры остались прежними. Их по-прежнему нужно заполнять по форме, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1137. 

Самые распространённые ошибки при выставлении счёта-фактуры

Если неправильно заполнить счёт-фактуру, могут отказать в получении налогового вычета. Вот самые распространённые ошибки, которые препятствую вычету НДС: 

  1. В счёте не указан или неправильно указан ИНН. Это не позволяет определить продавца или покупателя, а значит, не получится оформить вычет. 
  2. Название товара, работы или услуги в счёте-фактуре не соответствует названию в договоре или первичном документе. 
  3. Неправильно рассчитана стоимость. Например, она не соответствует цене за единицу и количеству товара. 
  4. Не указана валюта сделки или её код. 
  5. Неправильно указана ставка или сумма налога на добавленную стоимость. 

Вопросы по теме

Счёт-фактура — это обязательный документ?

Да, если речь идет о НДС. Он нужен, чтобы покупатель мог получить вычет по налогу за купленные товары. Чтобы налоговая не отказала в вычете, важно, чтобы все данные в счёте-фактуре были правильно заполнены, особенно поля адреса покупателей и поставщиков.

Можно ли выдать счет-фактуру физическому лицу?

Физические лица не платят НДС и не могут делать вычеты. Поэтому, когда физическому лицу оказываются услуги с НДС, счёт-фактуру можно составить в одном экземпляре на все операции за месяц или квартал. В нем просто ставятся прочерки в строках с данными покупателя.

Почему счёт-фактура не является первичным документом?

Счёт-фактура — не первичный документ, потому что сама по себе не подтверждает факт сделки. Она не докажет, что товар действительно был отгружен покупателю. Счёт-фактура нужна только для налоговых целей, чтобы контролировать начисление и вычеты НДС.

Что такое КСФ в бухгалтерии?

Корректировочный счет-фактура (КСФ) — это документ, который используется, если нужно внести изменения в уже выданную счёт-фактуру. Например, когда изменяются объем, цена или условия поставки. КСФ помогает правильно отразить изменения в сделке.

Существует ли документ, который совмещает в себе и накладную, и счёт-фактуру?

Да, такой документ есть — это универсальный передаточный документ (УПД). Он объединяет в себе накладную и счет-фактуру. Можно выставить его с НДС, тогда он будет выполнять функцию счета-фактуры, а можно без НДС — тогда это просто акт или накладная в формате УПД.

Нужно ли платить НДС при выставлении счета-фактуры с НДС?

Если вы применяете УСН, но выставили счет-фактуру с НДС, то этот налог нужно перечислить в бюджет. Это прямо прописано в налоговом кодексе. Однако, поскольку УСН не позволяет делать вычеты по НДС, этот налог не уменьшает сумму, которую вы должны заплатить.

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Счет-фактура: что это, для чего нужен СЧФ, образец, бланк — Точка Банк