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Как создать и заполнить УПД онлайн

Универсальный передаточный документ (УПД) помогает сократить документооборот и заменить сразу несколько форм — счёт-фактуру и первичный документ. Точка Банк разберёт, что такое УПД, когда его используют и как правильно заполнить документ в 2026 году.

31.03.2026
4712
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Также разберём, какие реквизиты обязательны, как правильно заполнить строки 5а и 5б, и покажем, как быстро создать, подписать и отправить УПД онлайн без ошибок.

Коротко
УПД — это универсальный документ, который объединяет счёт‑фактуру и первичный документ. В 2026 году для обмена через ЭДО обязательно используется форма ФНС 5.03 — только она является формализованным документом. Акты и накладные при этом можно отправлять только в неформализованном виде.
В УПД важно правильно указать статус документа, реквизиты сторон, содержание операции и суммы. Проще всего оформить УПД онлайн: система автоматически подставляет данные, рассчитывает суммы и снижает риск ошибок. Документ можно подписать КЭП и сразу отправить контрагенту через ЭДО. Все файлы сохраняются в системе и доступны в любое время. Готовый УПД можно скачать в форматах PDF или Excel.

Что такое универсальный передаточный документ (УПД)

УПД — это форма, разработанная ФНС для упрощения документооборота. Она объединяет функции счёта-фактуры и первичного документа и является единственным формализованным документом для обмена через ЭДО. Остальные документы — накладные ТОРГ-12 и акты — также можно отправлять по ЭДО, но только в неформализованном виде.

ФНС предложила форму УПД и рекомендации по её заполнению — письмо ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ и приказ ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@.

ФНС ориентирует бизнес на использование УПД формата 5.03 как основного формата для электронного документооборота.

Правила заполнения УПД

В 2026 году УПД по-прежнему оформляют по рекомендованной форме ФНС и используют в электронном документообороте формат 5.03. Документ должен содержать обязательные реквизиты и заполняться без ошибок — иначе возможны проблемы с вычетом НДС или признанием расходов.

Основные требования к УПД

При заполнении укажите:

  • Статус документа:

«1» — УПД выполняет функции счёта-фактуры и первичного документа;

«2» — используется только как первичный документ (без НДС).

  • Реквизиты сторон — наименование, ИНН либо КПП, адреса продавца и покупателя.
  • Содержание операции — наименование товаров, работ или услуг.
  • Количество, единицы измерения, цену и сумму.
  • Ставку и сумму НДС — если применяется.
  • Подписи уполномоченных лиц (в ЭДО — квалифицированная электронная подпись).

Как заполнить строки 5а и 5б в УПД

Строка 5а. Указывают реквизиты документа об отгрузке, если он оформляется отдельно или отличается от УПД.

Строка 5б. Заполняется, если был аванс, — здесь указывают реквизиты счёта-фактуры на предоплату.

Экспертное мнение

При работе с УПД важно не просто заполнить документ, а сделать это без ошибок — от этого зависит вычет НДС и признание расходов. На практике чаще всего проблемы возникают из‑за неверного статуса документа или ошибок в реквизитах и строках 5а и 5б. Ручное заполнение увеличивает риск неточностей, особенно при большом потоке документов. Поэтому безопаснее использовать электронные сервисы, где данные подставляются автоматически и проверяются системой.


Например, в ЭДО от Точка Банк можно быстро создать, подписать и отправить УПД — сервис сам заполнит реквизиты, рассчитает суммы и сохранит документы. Это экономит время и снижает риск ошибок в учёте.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Как заполнить УПД онлайн

Чтобы не было проблем с зачётом НДС и с контролем со стороны ФНС, документы важно заполнять без ошибок. Проще всего оформить УПД в онлайн-сервисе.

В ЭДО от Точка Банк реквизиты вашей компании и контрагентов подставляются автоматически, а система сама формирует номер документа, рассчитывает цену и итоговую сумму. Это снижает риск ошибок по сравнению с ручным заполнением.

Готовый акт можно сразу отправить контрагенту в формате Excel или PDF. Все документы сохраняются в системе и остаются доступными в любое время.

Подписание происходит с помощью электронной подписи с обеих сторон — она придаёт документу полную юридическую силу.

Готовые шаблоны для быстрой работы
Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.

Шаг 1

Перейдите в Документооборот.

Шаг 2

Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу.

Шаг 3

Выберите тип документа, например УПД. Также доступно: счёт на оплату, акт, счёт-фактура, договор и другие документы по шаблону.

В конструкторе формирования документа, достаточно указать ИНН контрагента и его платёжные реквизиты — остальные данные система автоматически подтянет из ЕГРЮЛ.

Номер и дата документа формируются автоматически, ваш расчётный счёт также подставляется без ручного ввода. При необходимости любое поле можно отредактировать.

Вы можете загрузить печать, факсимиле подписи и логотип. Сервис сохранит их и будет автоматически добавлять в следующие документы.

Если нужно выставить счёт, акт, накладную, счёт-фактуру или УПД на основе другого документа, который создавали ранее в Конструкторе, то можно добавить связь между ними. Нажмите «Создать на основе другого документа»:

  • все реквизиты контрагента подтянутся из связанного документа. Если формируете закрывающий документ на основе первичного, товарные позиции тоже добавятся;
  • внутри нового документа будут отображаться связанные формы.

Это работает для всех документов в Конструкторе.

Как отправить УПД контрагенту

Формализованные документы используются только при обмене через ЭДО. Это машиночитаемые файлы установленного формата, утверждённого ФНС. Их передают через операторов ЭДО и подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Если у партнёра нет ЭДО, получить формализованный документ не получится. Эти документы нельзя загрузить в готовом виде, их создают в Конструкторе документов.

Создавайте счета-фактуры и УПД в ЭДО от Точка Банк — мы заполним поля за вас автоматически

Шаг 1

Нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Шаг 2 

Выберите КЭП.

Шаг 3

Выберите нужный сертификат для подписи.

Подтвердите подписание КриптоПро. 

Документ подписан и отправлен контрагенту. Он может авторизоваться через Госуслуги и подписать его там.

У обеих сторон сохраняется исходный документ, а также версия с факсимиле и протокол подписания.

Как скачать бланк универсального передаточного документа

Скачать бланк УПД можно прямо из Документооборота.  

Доступны два способа скачивания:

  1. Предпросмотр документа — файл сформирован без подписи и печати.
  2. После сохранения документа — система предложит скачать форму в формате PDF.

Скачать УПД в форматах PDF и Excel

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Заполнение УПД онлайн бесплатно: создать, скачать бланк — Точка Банк