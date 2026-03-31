Как создать и заполнить УПД онлайн

Коротко

В УПД важно правильно указать статус документа, реквизиты сторон, содержание операции и суммы. Проще всего оформить УПД онлайн: система автоматически подставляет данные, рассчитывает суммы и снижает риск ошибок. Документ можно подписать КЭП и сразу отправить контрагенту через ЭДО. Все файлы сохраняются в системе и доступны в любое время. Готовый УПД можно скачать в форматах PDF или Excel.

УПД — это универсальный документ, который объединяет счёт‑фактуру и первичный документ. В 2026 году для обмена через ЭДО обязательно используется форма ФНС 5.03 — только она является формализованным документом. Акты и накладные при этом можно отправлять только в неформализованном виде.