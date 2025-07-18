Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. Электронная транспортная накладная (ЭТрН)
ЭДО
ЭДО
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

С 2025 года в сфере грузоперевозок стартует цифровая трансформация: бумажные накладные уйдут в прошлое, уступая место электронным. Разбираемся, как устроена электронная транспортная накладная и зачем она нужна бизнесу. А также какие изменения уже вступают в силу и как ИП могут безболезненно перейти на новый формат работы с документами.

18.07.2025
17 951
17 951

Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

Поможем соблюсти 140-ФЗ и избежать типовых ошибок и штрафов
Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Подключите Транспортный ЭДО от Точка Банк

Поможем соблюсти 140-ФЗ и избежать типовых ошибок и штрафов
Оставить заявку

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Автор

Сфера грузоперевозок в России переходит на цифровые рельсы. С 1 сентября 2025 года стартует обязательное использование ЭТрН при перевозке алкоголя. Постепенно электронный формат заменит бумажные документы и станет стандартом для всех категорий грузов. В этой статье рассказываем, что такое ЭТрН, когда она становится обязательной, как её оформить. 

Что такое ЭТрН  

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это цифровой документ, который подтверждает факт, условия и стоимость перевозки груза. Она выполняет те же функции, что и бумажная транспортная накладная (ТН), но полностью работает в электронном виде.

С 1 сентября 2025 года начнётся переход на ЭТрН при перевозке алкоголя. Бумажные накладные постепенно будут отменяться. Для других товаров такие правила могут ввести позже. Новый порядок будут вводить поэтапно для каждой группы товаров.

Зачем нужна ЭТрН

ЭТрН помогает эффективнее управлять поставками и упростить работу с перевозками. Также с её помощью легче контролировать движение товаров.

Преимущества использования ЭТрН:

  • Документы оформляются и передаются быстрее.
  • Ошибок становится меньше — все участники видят один и тот же документ.
  • Доступ к документам есть круглосуточно и с любого устройства.
  • Информация о доставке обновляется в реальном времени.
  • Электронные документы не теряются и не портятся.
  • Перевозки становятся более прозрачными для государства.

Отслеживать законодательные изменения и вовремя адаптироваться под них нелегко. Электронный документооборот от Точка Банк поможет упростить этот процесс.

Когда ЭТрН обязательна

Госдума приняла закон о новых правилах в транспортной отрасли. В закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» добавили понятие обязательной электронной транспортной накладной (ЭТрН). Это часть масштабной реформы в сфере грузоперевозок.

Помимо ЭТрН, участники перевозок будут использовать и другие электронные документы, например заказ-заявку и экспедиторские бумаги. Все эти документы нужно будет проверять и отправлять в государственную информационную систему (ГИС ЭПД).

Электронные накладные станут обязательными не только для автоперевозок. Новые правила распространятся и на железнодорожный, и на воздушный транспорт. Документы в этих сферах тоже перейдут в электронный формат и будут отправляться в ГИС ЭПД.

Сейчас действует переходный период до 1 сентября 2026 года. У ИП есть время, чтобы подготовиться и изменить свои бизнес-процессы под новые требования.

Действующие правила и будущие изменения по электронным перевозочным документам (ЭПД)

Сейчас в сфере автомобильных перевозок действуют несколько законов, которые регулируют использование электронных документов. Для других видов транспорта (железнодорожного, водного, морского) применяются отдельные правила.

Изменения в 2025 году:

  • С 1 мая по 31 октября 2025 года проводится эксперимент по переводу путевых листов и транспортных накладных  в сфере перевозок зерна и продуктов его переработки.
  • 11 июня 2025 года подписан закон о трансформации системы грузовых перевозок и транспортно-экспедиционной деятельности.
  • 1 сентября 2025 года — старт переходного периода для перевозок алкоголя.
  • С 1 сентября 2025 года экспедиторы обязаны хранить информацию обо всех заключённых договорах на территории России в течение трёх лет.
  • Усиливается контроль за перевозками опасных грузов.

До марта 2027 года можно использовать и бумажные, и электронные документы. 

Все ИП, которые перевозят алкоголь и спиртосодержащие товары, должны будут использовать электронные перевозочные документы.

ЭПД без боли и штрафов
Оформляйте перевозочные документы в электронном виде и по готовым шаблонам в транспортном ЭДО от Точка Банк.

Что делать ИП уже сейчас

ИП необходимо выбрать одного из операторов и организовать электронный документооборот через его систему. Все документы должны строго соответствовать утверждённым форматам ФНС.

Кроме формализованных документов (как ЭТрН или путевой лист), можно отправлять и неформализованные: доверенности, поручения, экспедиторские расписки и т.п. Также через электронный документооборот можно отправлять договоры, акты, счета-фактуры, УПД и другие документы, связанные с доставкой.

Чтобы соответствовать требованиям ФНС, ИП уже сейчас стоит задуматься о подключении к системе ЭДО. Это поможет упростить работу с документами и избежать проблем в будущем.

Как выглядит форма ЭТрН

Форма утверждена приказом ФНС России от 9 декабря 2021 года № ЕД-7-26/1065@ и повторяет бумажную форму. Документ включает восемь титулов (разделов):

  • 4 обязательных
  • 4 опциональных

Обязательные титулы:

РазделСодержание
1Погрузка (грузоотправитель)Участники перевозки, ТС, груз
2Погрузка (перевозчик)Состояние и параметры груза
3Выгрузка (грузополучатель)Получение и проверка состояния
4Выгрузка (перевозчик)Подтверждение передачи

Опциональные титулы:

РазделСодержание
5Стоимость (перевозчик)Итоговая стоимость перевозки
6Стоимость (грузополучатель)Согласие с расчётом
7ПереадресацияСмена адреса или получателя
8ЭстафетаСмена ТС или водителя

Как происходит подписание и электронный обмен ЭТрН

Вся работа с ЭТрН проходит онлайн через систему электронного документооборота (ЭДО). Основные шаги:

  1. Грузоотправитель создаёт ЭТрН, подписывает её квалифицированной электронной подписью (КЭП).
  2. Файл через оператора отправляется перевозчику.
  3. Перевозчик получает титул 1 и, сверяясь с ним, формирует титул 2. Здесь вносится информация о погрузке, поэтому, как правило, с ним работает водитель — вносит замечания, комментарии, подписывает ПЭП.
  4. Сотрудник перевозчика проверяет и подписывает ЭТрН КЭП.
  5. Грузополучатель принимает груз, создаёт и подписывает титул 3.
  6. С 4-м титулом обычно работает водитель, так как он касается разгрузки. Водитель может оставить свои замечания, комментарии по состоянию груза, упаковки, условиям перевозки и т.д.
  7. Завершает процесс сотрудник перевозчика, подписав титул 4 после водителя КЭП.

Каждый титул после подписания направляется для проверки в ГИС ЭПД. Если в документе была допущена ошибка, титул вернется отправителю на доработку. Взаимодействие происходит через оператора.

Оформляйте ЭТрН в 2 раза быстрее
Транспортный ЭДО от Точка Банк облегчает работу с накладными: внесите главное, остальное система предзаполнит за вас

Как перейти на ЭТрН: 3 шага

1. Получите квалифицированную электронную подпись (КЭП).

  • Бесплатно в налоговой.
  • Или в коммерческом удостоверяющем центре (за плату, но с поддержкой).
  • Сотрудники используют машиночитаемую доверенность (МЧД) вместо бумажной.
  • Водитель подписывает ЭТрН простой электронной подписью в мобильном приложении.

2. Выберите провайдера ЭДО.

  • Он помогает формировать и отправлять ЭТрН в ГИС ЭПД.
  • Список одобренных провайдеров публикует Минтранс.
  • Лучше выбрать сервис с функцией одного окна, чтобы сотрудники работали в привычной среде.

3. Подготовьте технику.

  • Офис: компьютер с выходом в интернет и установленным сертификатом КЭП.
  • Водителям нужны смартфоны или планшеты для подписания ПЭП.
  • Установите приложение, предоставляемое провайдером или TMS.

Преимущества ЭТрН

  • Снижаются затраты на бумагу и хранение документов.
  • Проще взаимодействие с налоговой и проверяющими органами.
  • Доступ к документу из любой точки мира.
  • Быстрое исправление и обмен.
  • Прозрачность всех этапов перевозки.

Безопасность и защита информации при использовании ЭТрН

Электронные транспортные накладные (ЭТрН) — это не просто цифровая альтернатива бумажным документам. Это безопасный, юридически значимый формат, который защищает бизнес от подделок, потери информации и несанкционированного доступа. Надёжность ЭТрН обеспечивается на всех этапах — от формирования до передачи и хранения.

1. Шифрование данных.

Вся информация в ЭТрН проходит сквозное шифрование. Это исключает возможность перехвата или чтения данных посторонними лицами.

2. Аутентификация пользователей.

Доступ к документам получают только авторизованные сотрудники. Для этого используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Подделать такую подпись невозможно.

3. Контроль доступа.

Каждому пользователю системы присваиваются индивидуальные права. Это исключает риски случайного удаления, изменения или утечки документа.

4. Журнал действий.

Все операции с ЭТрН фиксируются в системе: кто, когда и что делал с документом. Это позволяет быстро найти причину сбоя или попытку нарушения безопасности.

5. Работа через оператора ЭДО.

Передача накладных происходит через операторов электронного документооборота. Они обеспечивают стабильность канала, защиту от подмены данных и гарантированную доставку.

Оформляйте ЭТрН в Транспортном ЭДО от Точка Банк
Мы упростили работу с электронными накладными — до 80% полей в ЭТрН система заполнит за вас

6. Формат, утверждённый государством.

ЭТрН имеют чёткую структуру и формат, разработанный и утверждённый Минтрансом. Это исключает двусмысленности и минимизирует риски ошибок.

7. Передача по защищённым каналам.

Документы передаются через зашифрованные каналы связи. Используются современные методы защиты: межсетевые экраны, антивирусы, системы обнаружения вторжений.

8. Электронная подпись.

Каждая ЭТрН заверяется УКЭП. Это не просто защита, а гарантия юридической силы и подлинности документа.

Недостатки и сложности

  • Затраты на оборудование и подписи.
  • Необходимость обучения сотрудников и водителей.
  • Нужно наладить работу с провайдерами. 
  • Принцип единого звена ЭТрН. Все участники перевозки должны быть подключены к ЭДО — без исключений. Если хотя бы одно звено в цепочке не поддерживает ЭДО, то ЭТрН невозможно сформировать. 

Переход на ЭТрН — это шаг к современной, быстрой и прозрачной логистике. Он требует подготовки, но в долгосрочной перспективе снижает расходы, ускоряет документооборот и облегчает взаимодействие с госорганами.

Вопросы по теме

Какая информация передаётся с помощью ЭТрН?

Все участники перевозки работают с электронной транспортной накладной (ЭТрН) через системы операторов электронных перевозочных документов. Каждый этап подписания фиксируется и автоматически передаётся в государственную информационную систему — ГИС ЭПД.

К этой системе имеют доступ Минцифры, ГИБДД, ФНС и Росавтотранс. Они видят всю информацию, которая поступает с накладной:

  • дату и время создания ЭТрН, её номер;

  • всех участников перевозки и их данные;

  • наименование и характеристики груза, включая сопровождающие документы;

  • когда и где груз был принят и выдан;

  • данные о транспортном средстве;

  • стоимость перевозки и дополнительные сведения.

Такой подход делает перевозки прозрачными и защищёнными. Каждое действие фиксируется и доступно контролирующим органам в режиме реального времени.

По каким схемам можно работать с электронной транспортной накладной?

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) используется при коммерческих грузоперевозках автотранспортом. Она обязательна, если груз передаётся стороннему перевозчику. Если компания перевозит товары на собственных машинах, оформлять ЭТрН не нужно.

Порядок подписания документа установлен Постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 № 931. Конкретный сценарий зависит от сервиса, в котором работает отправитель, перевозчик и получатель.

Вот как выглядит базовый алгоритм:

  1. Грузоотправитель формирует ЭТрН через учётную систему или веб-сервис и подписывает свою часть документа квалифицированной электронной подписью (КЭП).

  2. Водитель подтверждает приём груза прямо с планшета или телефона, используя простую электронную подпись (ПЭП).

  3. Перевозчик подписывает накладную КЭП.

  4. Получатель принимает груз и ставит свою КЭП на соответствующий раздел документа.

  5. Водитель подтверждает передачу груза с помощью ПЭП.

  6. Менеджер транспортной компании завершает процесс, подписывая титул перевозчика КЭП.

Каждый подписанный титул передаётся в государственную информационную систему (ГИС ЭПД) через оператора ЭПД.

Все участники процесса могут в любое время открыть, просмотреть или скачать оригинал документа в системе провайдера — именно тот, который они подписывали. Это удобно, быстро и соответствует требованиям законодательства.

Кто и когда подписывает ЭТрН?

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) включает четыре обязательных и до четырёх дополнительных разделов, которые также называют титулами. Каждый из них подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Обязательные титулы

  1. Погрузка

  • Грузоотправитель указывает стороны перевозки, условия договора, информацию о водителе, грузе и сопроводительных документах.

  • Перевозчик подтверждает приём груза к перевозке.

  1. Выгрузка

  • Грузополучатель фиксирует факт приёма груза и его состояние.

  • Перевозчик подтверждает сдачу груза получателю.

Дополнительные титулы (оформляются при необходимости)

  1. Фиксация стоимости

  • Грузоотправитель и перевозчик согласовывают и подписывают итоговую стоимость перевозки.

  1. Переадресация

  • Перевозчик указывает изменение получателя или адреса доставки.

  • Также перевозчик может зафиксировать смену водителя или транспортного средства.

Такая структура делает процесс перевозки прозрачным и удобным для всех участников. Каждый титул выполняет свою функцию и оформляется в нужный момент маршрута.

Какой сертификат электронной подписи нужен для подписания ЭТрН?

Все титулы ЭТрН должны быть подписаны КЭП ответственного лица. Водители и кладовщики тоже участвуют в документообороте — могут вносить замечания и подписывать титулы ПЭП (п. 110 Постановления Правительства РФ № 2116).

Документ можно оформить по двум сценариям:

  1. С предварительным согласованием ЭТрН водителем и кладовщиком.

  2. Без согласования — сразу с подписями.

Оба варианта законны. Главное — правильно использовать ПЭП и КЭП.

Нужен ли бумажный дубль ЭТрН?

При проверке на дороге водитель обязан предъявить транспортную накладную. Это можно сделать двумя способами:

  • показать бумажный экземпляр;

  • предъявить QR-код ЭТрН с экрана устройства.

Инспекторы ГИБДД и Ространснадзора проверяют накладную через служебный планшет. Также они могут запросить данные в системе ГИС ЭПД — по номеру автомобиля и водительскому удостоверению.

Можно корректировать ЭТрН после подписания?

Исправить электронную транспортную накладную (ЭТрН) можно по инициативе участников перевозки или по запросу оператора ГИС ЭПД. Если корректировка требуется по инициативе оператора, внести изменения нужно в течение 5 рабочих дней.

Формат ЭТрН утверждён ФНС России (приказ от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@). Документ состоит из титулов, каждый из которых включает несколько подразделов. Часть информации в них — зафиксирована и не подлежит изменению.

Нельзя менять данные в следующих разделах:

  • Титул грузоотправителя — сведения о передаче груза перевозчику.

  • Первый титул перевозчика — оговорки и замечания при приёме груза.

  • Титул грузополучателя — сведения о приёме груза от перевозчика.

  • Второй титул перевозчика — оговорки и замечания при выдаче груза.

Эти поля считаются ключевыми и защищены от редактирования.

Доступен ли роуминг при использовании сервиса?

Да, это возможно. Если бизнес работает через разных операторов информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), между ними используется роуминг. Он обеспечивает безопасный и корректный обмен ЭТрН между всеми участниками перевозки — вне зависимости от выбранного оператора.

Когда налоговая видит ЭТрН?

ИФНС рассматривает только завершённые перевозки — когда подписан финальный титул перевозчика о сдаче груза. Также налоговая может запросить опциональный титул стоимости от грузоотправителя, так как он влияет на бухгалтерские проводки.

При необходимости налоговая вправе потребовать ЭТрН напрямую у бизнеса. Сейчас допускаются два формата:

  • бумажный экземпляр;

  • pdf-файл печатной формы ЭТрН с синим штампом оператора ЭДО.

Когда ГИБДД видит ЭТрН?

Инспекторы ГИБДД видят электронную транспортную накладную, когда она связана с конкретным транспортным средством и водителем. Это происходит после того, как грузоотправитель и перевозчик подпишут титулы на этапе погрузки.

После выгрузки — когда свои титулы подписали грузополучатель и перевозчик — доступ к ЭТрН для ГИБДД закрывается.

Если при приёмке был частичный отказ или груз не приняли вовсе, перевозчик оформляет титул переадресации. После этого ЭТрН снова становится доступной для ГИБДД.

Как подписывать ЭТрН в ночное время?

Есть несколько вариантов, как подписывать электронную транспортную накладную:

  • Вручную — через веб-версию или интеграционное решение.

  • Автоматически — без участия пользователя, если настроен модуль автоподписания.

  • С помощью коннектора — автоподписание также возможно через специальный коннектор, интегрированный в систему.

Выбор способа зависит от технических возможностей и потребностей компании.

Когда ЭТрН попадает в ГИС ЭПД?

ГИС ЭПД — это государственная система, которая собирает все электронные перевозочные документы по России. Она работает со стороны Минтранса и включает в том числе транспортные накладные (ЭТрН).

Систему создали для контроля перевозок – ГИБДД, Минтранса и ФНС.

Каждый титул ЭТрН передаётся в ГИС ЭПД вместе с файлом электронной подписи — сразу после того, как участник подписывает подписью КЭП.

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Транспортный ЭДО от 6 ₽ за документ

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка