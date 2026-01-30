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ЭДО
ЭДО

Экспедиторам меняют правила: реестр, проверки грузов и обязательный ЭДО

Для экспедиторов начинается масштабная перестройка работы. Бизнесу придётся зарегистрироваться в новом реестре, усилить контроль за грузами и полностью перейти на электронный документооборот. Точка Банк разбирает, к чему готовиться и какие сроки важно не пропустить.

30.01.2026
1715
1715

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Автор

В 2025 году подписан Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ. Он меняет правила работы экспедиторов и усиливает контроль за перевозкой грузов. Закон вносит поправки в профильное законодательство и будет внедряться поэтапно.

Когда начнут действовать новые требования

С 1 сентября 2025 года экспедиторы обязаны собирать у клиентов подробную информацию о грузе. Также вводится обязанность хранить данные о перевозках и предоставлять их правоохранительным органам по запросу.

С 1 марта 2026 года стартует реестр экспедиторов. Одновременно появится обязанность проверять грузы перед перевозкой. Зарегистрироваться в реестре нужно до 1 мая 2026 года.

С 1 сентября 2026 года экспедиторы переходят на электронные документы. Бумажные транспортные накладные использовать будет нельзя.

Что дальше? Пора готовиться к ЭДО
С 2026 года экспедиторам нужен электронный документооборот. Точка Банк поможет подключить ЭДО и разобраться с электронными накладными.

Реестр экспедиторов

Реестр начнёт работать с 1 марта 2026 года. С 1 мая деятельность без регистрации будет запрещена. Это правило касается и ИП, и компаний.

Минтранс уже подготовил проект правил ведения реестра. Документ размещён на портале проектов нормативных актов.

Кого включат в реестр

Экспедитор должен быть зарегистрирован как ИП или юрлицо. У руководителя не должно быть непогашенной судимости за экономические преступления. Также за последний год не допускается два и более нарушения обязанностей экспедитора.

Если требованиям не соответствовать, в реестр не включат. При выявлении нарушений после регистрации экспедитора исключат.

Как подать заявку

Заявку можно будет подать через Госуслуги. Понадобится электронная подпись. Процедура будет полностью онлайн.

В заявке указывают основные сведения: данные компании или ИП, ИНН, контакты и виды услуг. Также нужно отметить, работает ли экспедитор с особыми или запрещёнными грузами.

Обязанности экспедиторов

С 1 сентября 2025 года экспедитор обязан проверять информацию о грузе. Если в составе груза есть запрещённые предметы и нет разрешений, перевозку нужно отклонить.

Если такие предметы обнаружат во время перевозки, об этом нужно сообщить в правоохранительные органы. 

Хранение данных

Экспедиторы обязаны хранить информацию о клиентах и грузах не менее трёх лет. По запросу данные передаются силовым структурам.

Хранение должно осуществляться в России. Используемые IT-системы обязаны соответствовать требованиям по безопасности данных.

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Проверка грузов с 2026 года

С 1 марта 2026 года экспедиторы должны проверять грузы перед перевозкой. В том числе сверять фактические параметры с заявленными.

Если параметры не совпадают, заказчику предложат вскрыть груз. При отказе проверка проводится без вскрытия — с помощью технических средств.

Ответственность и штрафы

Работа без включения в реестр повлечёт штраф от 100 000 до 300 000 ₽. Повторное нарушение — до 1 млн ₽.

За нарушение правил хранения данных и отказ в предоставлении информации предусмотрены оборотные штрафы. Минимальный размер — от 500 000 ₽.

Ответственность заказчиков

Обязанности появились и у клиентов. За непредоставление информации о запрещённых предметах предусмотрены штрафы.

  • Для физлиц — до 5 000 ₽.
  • Для компаний — до 100 000 ₽.

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Новые правила для экспедиторов 2025–2026: реестр, проверки грузов и ЭДО – Точка Банк