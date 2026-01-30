Экспедиторам меняют правила: реестр, проверки грузов и обязательный ЭДО

В 2025 году подписан Федеральный закон от 07.06.2025 №140-ФЗ. Он меняет правила работы экспедиторов и усиливает контроль за перевозкой грузов. Закон вносит поправки в профильное законодательство и будет внедряться поэтапно.
Когда начнут действовать новые требования
С 1 сентября 2025 года экспедиторы обязаны собирать у клиентов подробную информацию о грузе. Также вводится обязанность хранить данные о перевозках и предоставлять их правоохранительным органам по запросу.
С 1 марта 2026 года стартует реестр экспедиторов. Одновременно появится обязанность проверять грузы перед перевозкой. Зарегистрироваться в реестре нужно до 1 мая 2026 года.
С 1 сентября 2026 года экспедиторы переходят на электронные документы. Бумажные транспортные накладные использовать будет нельзя.
Реестр экспедиторов
Реестр начнёт работать с 1 марта 2026 года. С 1 мая деятельность без регистрации будет запрещена. Это правило касается и ИП, и компаний.
Минтранс уже подготовил проект правил ведения реестра. Документ размещён на портале проектов нормативных актов.
Кого включат в реестр
Экспедитор должен быть зарегистрирован как ИП или юрлицо. У руководителя не должно быть непогашенной судимости за экономические преступления. Также за последний год не допускается два и более нарушения обязанностей экспедитора.
Если требованиям не соответствовать, в реестр не включат. При выявлении нарушений после регистрации экспедитора исключат.
Как подать заявку
Заявку можно будет подать через Госуслуги. Понадобится электронная подпись. Процедура будет полностью онлайн.
В заявке указывают основные сведения: данные компании или ИП, ИНН, контакты и виды услуг. Также нужно отметить, работает ли экспедитор с особыми или запрещёнными грузами.
Обязанности экспедиторов
С 1 сентября 2025 года экспедитор обязан проверять информацию о грузе. Если в составе груза есть запрещённые предметы и нет разрешений, перевозку нужно отклонить.
Если такие предметы обнаружат во время перевозки, об этом нужно сообщить в правоохранительные органы.
Хранение данных
Экспедиторы обязаны хранить информацию о клиентах и грузах не менее трёх лет. По запросу данные передаются силовым структурам.
Хранение должно осуществляться в России. Используемые IT-системы обязаны соответствовать требованиям по безопасности данных.
Проверка грузов с 2026 года
С 1 марта 2026 года экспедиторы должны проверять грузы перед перевозкой. В том числе сверять фактические параметры с заявленными.
Если параметры не совпадают, заказчику предложат вскрыть груз. При отказе проверка проводится без вскрытия — с помощью технических средств.
Ответственность и штрафы
Работа без включения в реестр повлечёт штраф от 100 000 до 300 000 ₽. Повторное нарушение — до 1 млн ₽.
За нарушение правил хранения данных и отказ в предоставлении информации предусмотрены оборотные штрафы. Минимальный размер — от 500 000 ₽.
Ответственность заказчиков
Обязанности появились и у клиентов. За непредоставление информации о запрещённых предметах предусмотрены штрафы.
- Для физлиц — до 5 000 ₽.
- Для компаний — до 100 000 ₽.