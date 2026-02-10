Письмо Минцифры разъясняет трансграничный электронный документооборот с Белоруссией

Минцифры России выпустило письмо от 26 января 2026 года №ОК-П13-4584 совместно с ФСБ. В нём даны разъяснения о возможности и порядке использования пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами между Россией и Белоруссией.

Проект работает с использованием механизма доверенной третьей стороны и международного соглашения о взаимном признании электронной подписи. Он позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям обмениваться документами в электронном виде без риска для налогового контроля.

До завершения проработки механизма признания электронной подписи участники пилотного проекта могут продолжать работу в прежнем формате. Признание электронных документов осуществляется в рамках полномочий ФНС.

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