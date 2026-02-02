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ЭДО
ЭДО

МЧД по новым правилам: приказ Минцифры №1001 вступил в силу

02.02.2026
185
185

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Автор

С 1 февраля 2026 года в России начали действовать обновлённые требования к машиночитаемым доверенностям (МЧД). Изменения утверждены приказом Минцифры от 5 ноября 2025 года №1001 и касаются доверенностей, используемых с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Теперь в МЧД допускается указывать только полное наименование юридического лица. Использование сокращённых или альтернативных названий не предусмотрено новыми правилами.

Также приказ отменяет обязательное указание паспортных данных представителя. Их можно не включать в доверенность, что упрощает оформление документов.

Обновлённые требования распространяются не только на головные организации, но и на филиалы, представительства и другие обособленные подразделения российских юрлиц.

Кроме того, в МЧД необходимо конкретизировать полномочия. В документе должны быть указаны идентификатор и наименование каждого полномочия, которое передаётся представителю.

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Новые правила МЧД с 1 февраля 2026: приказ Минцифры №1001 — Точка Банк