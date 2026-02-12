Эксперименты по маркировке продлили до конца лета 2026 года

Правительство продлило сроки экспериментов по маркировке сразу для нескольких видов продукции. Новые сроки указаны в законопроекте №162616 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Теперь большинство экспериментов будет действовать до 31 августа 2026 года вместо ранее запланированного февраля.
Какие товары попали под продление
Сроки экспериментов продлили:
— для оптоволоконной продукции — полный список кодов;
|Коды ТН ВЭД
|Коды ОКПД2
|Наименование товара
|8544 70 000 0
|27.31.11.000
|Волокна оптические
|9001 10 900 1
|27.31.12.110
|Кабели волоконно-оптические
— отопительных приборов — полный список кодов;
|ТН ВЭД ЕАЭС
|Вид продукции
|7322 11 000 0
|Радиаторы центрального отопления и их секции
|7322 19 000 0
|Конвекторы отопительные
— пиротехнических изделий — полный список кодов;
|Код ТН ВЭД
|Код ОКПД2
|Наименование товара
|3604
|20.51.13.000
|Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты
|3604
|20.51.14.190
|Средства пиротехнические прочие, кроме фейерверков
— средств пожаротушения и пожарной безопасности — полный список кодов;
|Коды ТН ВЭД
|Коды ОКПД2
|Наименование товара
|3813 00 000 0
|20.59.52.130
|Составы и заряды для огнетушителя
|8424 10 000 0
|28.29.22.110
|Огнетушители заряженные или незаряженные
|8531 10 300 0
|26.30.50.111
|Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала
— полимерных труб и продукции для их производства — полный список кодов;
|Коды ТН ВЭД
|Коды ОКПД2
|Наименование товара
|3917 21 100 0
|22.12.21.121
|Трубы, трубки, шланги из пластмасс жёсткие
|3917 31 000 8
|22.21.29.110
|Трубы, трубки, шланги из пластмасс прочие
Для кабельно-проводниковой продукции установлен срок до 1 августа 2026 года — полный список кодов.
|Код ТН ВЭД ЕАЭС
|Код ОКПД2
|Наименование товара
|8544 49 990 0
|27.32.13.110
|Кабели и провода на напряжение 1 000 В
|8544 49 910 8
|27.32.13.110
|Кабели и провода с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение не более 1 000 В