Эксперименты по маркировке продлили до конца лета 2026 года

Правительство продлило сроки экспериментов по маркировке сразу для нескольких видов продукции. Новые сроки указаны в законопроекте №162616 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Теперь большинство экспериментов будет действовать до 31 августа 2026 года вместо ранее запланированного февраля.

Какие товары попали под продление

Сроки экспериментов продлили:

— для оптоволоконной продукции — полный список кодов;

Коды ТН ВЭД Коды ОКПД2 Наименование товара 8544 70 000 0 27.31.11.000 Волокна оптические 9001 10 900 1 27.31.12.110 Кабели волоконно-оптические

— отопительных приборов — полный список кодов;

ТН ВЭД ЕАЭС Вид продукции 7322 11 000 0 Радиаторы центрального отопления и их секции 7322 19 000 0 Конвекторы отопительные

— пиротехнических изделий — полный список кодов;

Код ТН ВЭД Код ОКПД2 Наименование товара 3604 20.51.13.000 Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты 3604 20.51.14.190 Средства пиротехнические прочие, кроме фейерверков

— средств пожаротушения и пожарной безопасности — полный список кодов;

Коды ТН ВЭД Коды ОКПД2 Наименование товара 3813 00 000 0 20.59.52.130 Составы и заряды для огнетушителя 8424 10 000 0 28.29.22.110 Огнетушители заряженные или незаряженные 8531 10 300 0 26.30.50.111 Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала

— полимерных труб и продукции для их производства — полный список кодов;

Коды ТН ВЭД Коды ОКПД2 Наименование товара 3917 21 100 0 22.12.21.121 Трубы, трубки, шланги из пластмасс жёсткие 3917 31 000 8 22.21.29.110 Трубы, трубки, шланги из пластмасс прочие

Для кабельно-проводниковой продукции установлен срок до 1 августа 2026 года — полный список кодов.