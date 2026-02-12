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Маркировка
Маркировка

Эксперименты по маркировке продлили до конца лета 2026 года

12.02.2026
299
299

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Автор

Правительство продлило сроки экспериментов по маркировке сразу для нескольких видов продукции. Новые сроки указаны в законопроекте №162616 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Теперь большинство экспериментов будет действовать до 31 августа 2026 года вместо ранее запланированного февраля.

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Какие товары попали под продление

Сроки экспериментов продлили:

— для оптоволоконной продукции — полный список кодов;

Коды ТН ВЭДКоды ОКПД2Наименование товара
8544 70 000 027.31.11.000Волокна оптические
9001 10 900 127.31.12.110Кабели волоконно-оптические

— отопительных приборов — полный список кодов;

ТН ВЭД ЕАЭСВид продукции
7322 11 000 0Радиаторы центрального отопления и их секции
7322 19 000 0Конвекторы отопительные

— пиротехнических изделий — полный список кодов;

Код ТН ВЭДКод ОКПД2Наименование товара
360420.51.13.000Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты
360420.51.14.190Средства пиротехнические прочие, кроме фейерверков

— средств пожаротушения и пожарной безопасности — полный список кодов

Коды ТН ВЭДКоды ОКПД2Наименование товара
3813 00 000 020.59.52.130Составы и заряды для огнетушителя
8424 10 000 028.29.22.110Огнетушители заряженные или незаряженные
8531 10 300 026.30.50.111Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала

— полимерных труб и продукции для их производства — полный список кодов

Коды ТН ВЭДКоды ОКПД2Наименование товара
3917 21 100 022.12.21.121Трубы, трубки, шланги из пластмасс жёсткие
3917 31 000 822.21.29.110Трубы, трубки, шланги из пластмасс прочие

Для кабельно-проводниковой продукции установлен срок до 1 августа 2026 года — полный список кодов.

Код ТН ВЭД ЕАЭСКод ОКПД2Наименование товара
8544 49 990 027.32.13.110Кабели и провода на напряжение 1 000 В
8544 49 910 827.32.13.110Кабели и провода с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение не более  1 000 В

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Продление экспериментов по маркировке товаров до августа 2026 года — перечень продукции и коды ТН ВЭД — Точка Банк